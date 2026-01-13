Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές είναι οι έρευνες των αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών στα ηλεκτρονικά αρχεία του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη, για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Οι έμπειροι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει αρκετές «ερωτήσεις» του 33χρονου στο ChatGPT, μέσω των οποίων ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός του εγκλήματος αναζητά στοιχεία κάλυψης σε περιπτώσεις δολοφονιών.

Όπως έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, τα συγκεκριμένα δεδομένα ήταν «τυχαία», αν και κάποιες έγιναν μόλις μια ημέρα πριν το διπλό φονικό, και ότι έκανε τις ερωτήσεις γιατί έβλεπε υποθέσεις μυστηριωδών εγκλημάτων με τη σύντροφό του.

Νέα στοιχεία από τις «συζητήσεις»

Οι Αρχές συγκεντρώνουν διαρκώς νέα στοιχεία που επιβαρύνουν, όπως όλα δείχνουν, τον ανιψιό του θύματος, με τις αναζητήσεις του σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης να έχουν μπει στο μικροσκόπιο.

Συγκεκριμένα έψαχνε, για αποτυπώματα όπλων και εξαφάνιση ιχνών από τα όπλα. Όπως σημείωσε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο ανιψιός στις 16 Αυγούστου του 2025 ρωτούσε το ChatGPT εάν υπάρχει τέλειο έγκλημα και ποιες θα ήταν οι πιθανότητες να συλληφθεί για μία δολοφονία, εάν χρησιμοποιούσε καραμπίνα και στη συνέχεια μάζευε τους κάλυκες.

«Υπάρχει το τέλειο έγκλημα; Κοινή ερώτηση βρε αλάνι» ήταν η ερώτηση του ανιψιού, με το ChatGPT να του απαντά: «Λοιπόν. Το ‘δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα’ ισχύει θεωρητικά – γιατί πάντα κάπου υπάρχει ένα λάθος ένα ίχνος, μία λεπτομέρεια. Αλλά το αν βρεθεί και αν θα φτάσουν σε απόδειξη είναι άλλο καπέλο».

Σε άλλο ερώτημα του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, για το «αν βαρέσει κάποιος με καραμπίνα και μαζέψει τους κάλυκες, που μπορεί να τον βρουν», η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης του απαντά: «Από τα υπολείμματα πυρίτιδας. Όσο και να μαζέψει τα φυσίγγια, στα χέρια, ρούχα, μαλλιά του μένουν μικροσωματίδια από την καύση. Το να μαζέψει κάποιος τους κάλυκες είναι μισή δουλειά».

«Το περίστροφο αφήνει υπογραφή;» ήταν το επόμενο ερώτημα του 33χρονου, με το ChatGPT να σημειώνει πως αφήνει «όπως όλα τα πυροβόλα αφήνουν. Κάθε κάννη, κάθε θαλάμη και κλείστρο χαράζει τις μικρές μοναδικές γραμμές».

Συμπληρωματικές απολογίες των 22χρονων την Τετάρτη

Το μεσημέρι της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι που πέρασαν πρώτοι το κατώφλι των φυλακών καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Όπως είπε, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο 22χρονος που εμφανιζόταν αρχικά ως ο συνεργός, αναμένεται αύριο να υποστηρίξει πως αυτός μπήκε τελικά στο κάμπινγκ αλλά δεν θα προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειας καθώς φοβάται.