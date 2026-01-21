Φοινικούντα: «Τη ζωή του φοβόταν» – Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό

Το πρόσωπο που έζησε από κοντά τα δραματικά γεγονότα μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, μίλησε αποκλειστικά στο «Live News». Είναι ο νεαρός, που ένα 24ωρο μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, δέχτηκε να μεταφέρει στην Καλαμάτα τη σύντροφο του κατηγορούμενου ανιψιού.

Περιγράφει μία σειρά από εικόνες και θυμάται όσα του είχε αναφέρει ο 33χρονος, που σήμερα παραμένει στη φυλακή.

«Τη ζωή του φοβόταν»

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, την κοπέλα μετέφερε ο φίλος του ανιψιού, επειδή ο κατηγορούμενος είχε αναλάβει τη διαφυγή τού εκτελεστή από τη Μεσσηνία. Εκείνη τη μέρα, φαίνεται μία Mercedes, που μοιάζει με εκείνη του 33χρονου ανιψιού. Τρία λεπτά και 45 δευτερόλεπτα αργότερα, καταγράφεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να περπατάει με καφέ και τυρόπιτα στα χέρια, στον δρόμο για τον σταθμό των ΚΤΕΛ.

Ο ανιψιός μετέφερε τον 22χρονο εκτελεστή και τον άφησε στο απέναντι πεζοδρόμιο, σύμφωνα με την ανακρίτρια. Εκείνος περπάτησε, αγόρασε τον καφέ του και μπήκε στα ΚΤΕΛ. Λίγο νωρίτερα, από τον ίδιο δρόμο, είχε περάσει το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο φίλος του κατηγορούμενου ανιψιού.

«Τη ζωή του φοβόταν, τρομαγμένος ήταν. Με παρακάλεσε να πάω γιατί φοβόταν. ‘Φοβάμαι για τη ζωή μου, φοβάμαι για τη ζωή της κοπέλας μου. Έχω να πάω να φέρω τη μάνα μου από την Καλαμάτα’», λέει και προσθέτει ότι δέχτηκε να μεταφέρει τη σύντροφο του ανιψιού επειδή του ζητήθηκε. Θυμάται πως εκείνη τη μέρα είχε φύγει νωρίτερα από τη δουλειά του.

«Δευτέρα το μεσημέρι – απόγευμα έγινε αυτό. Τη Δευτέρα το μεσημέρι – απόγευμα, με πήρε κατά τις 15:00 τηλέφωνο. ‘Ρε φίλε’ του λέω ‘δουλεύω στις 18:00’. ‘Σε παρακαλώ’ μου λέει ‘πάρε ρεπό. Θέλω αυτή τη χάρη. Πάρε ρεπό γιατί δεν… είναι σημαντικό’».

Τα δύο αυτοκίνητα ξεκίνησαν από Φοινικούντα για Καλαμάτα σχεδόν ταυτόχρονα. Ήταν μέσα στο όχημα του ανιψιού ο φερόμενος ως εκτελεστής; Ο φίλος του 33χρονου δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά για όλη τη διαδρομή.

«Εγώ ήμουν μπροστά με την κοπέλα του και αυτός ερχόταν πίσω, αλλά δεν ξέρω σε τι απόσταση. Μιλούσε με την κοπέλα στο τηλέφωνο».

Στη συνέχεια, όμως, το όχημα του ανιψιού έμεινε πίσω από το δικό του και, όπως λέει, δεν μπορεί να ξέρει αν μπήκε μέσα κάποια στιγμή ο φερόμενος ως εκτελεστής.

«Κάπου λίγο πριν τη Φοινικούντα, λίγο μετά τη Φοινικούντα, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σημείο, συνεννοήθηκαν στο τηλέφωνο να περάσω εγώ μπροστά. Γιατί φοβόταν μην του έχουν στήσει κάποιο καρτέρι θανάτου. Και της είχε πει της … ‘πηγαίνετε εσείς μπροστά, θα έρχομαι εγώ από πίσω. Και αν δείτε κάνα περίεργο αμάξι στον δρόμο ενημερώστε με να προσέχω’».

Τη μία και μοναδική φορά που κατάφερε να δει μέσα στο αυτοκίνητο του ανιψιού, δεν είδε κανέναν να κάθεται δίπλα του: «Πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο με ανοιγμένο το παράθυρο του οδηγού ο … Δεν είδα κάποιον μέσα. Φιμέ είναι, αλλά το παράθυρό του είναι κατεβασμένο, το δικό του. Δεν είδα δεύτερο κεφάλι μέσα».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανιψιός, σε πολλά σημεία, συνομιλούσε με τη σύντροφό του.

«Από ό, τι κατάλαβα μπορεί να ήταν 50 μέτρα πιο πίσω, αλλά επειδή υπήρχαν στροφές πολλές δεν είχες ορατότητα να δεις 50 μέτρα πιο πίσω. Δηλαδή, μπορεί εμείς να βγαίναμε από ένα χωριό και αυτός εκείνη την ώρα να ήταν στο κέντρο του χωριού και να έμπαινε στο χωριό. Δεν ήταν τεράστια η απόσταση».

Το κρίσιμο στοιχείο που «καίει» τον ανιψιό

Εκείνη τη μέρα, ο ανιψιός είχε αναφέρει ότι φοβόταν και δεν ήθελε να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή της συντρόφου του. Στο ταξίδι της επιστροφής από Καλαμάτα για Φοινικούντα, όμως, το ζευγάρι γύρισε μαζί.

«Ρώτησα την κοπέλα του ‘πού πάει αυτός;’. ‘Δεν ξέρω πού πάει, γιατί εκείνη την ώρα δεν μιλούσαμε στο τηλέφωνο’. Αυτό. Πήγα σπίτι του και μετά από λίγα λεπτά ήρθε και αυτός. Μου λέει ‘θα κάνω έναν γύρο το τετράγωνο και έρχομαι’. Δεν τον ρώτησα γιατί».

Για όλα αυτά, ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στο διπλό έγκλημα, έκανε λόγο για έναν «πόλεμο» λάσπης από δημοσιογράφους.

«Δεν με σέβεσαι σαν φίλο σου, αν ισχύει κάτι τέτοιο πρώτον και, δεύτερον, δηλαδή ρε φίλε πας να κάνεις ένα καλό και να βρεθείς μπλεγμένος; Εγώ όταν με πήραν τηλέφωνο να δώσω κατάθεση, ήμουν στην Κρήτη. Εγώ πηγαίνω διακοπές μία φορά στα δύο χρόνια. Είχα πάει να δω την κοπέλα μου, είχε γενέθλια, είχα κάνει 24 ώρες ταξίδι, ήρθα στην Κρήτη και την επόμενη μέρα με πήραν τηλέφωνο να γυρίσω Καλαμάτα. Είχα προγραμματίσει να κάτσω 15 μέρες. Ήταν όλα πληρωμένα», τονίζει ο φίλος του 33χρονου.

«Με χρησιμοποίησε σαν μάρτυρα, ότι δεν είδα κάτι. Μετά από ένα μήνα έγινε αυτό, αρχές Νοέμβρη. Δεν με είχε γνωρίσει ποτέ με κανέναν και θεωρώ ότι αυτό το έκανε για να με προστατεύσει», σημείωσε.

Ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής επανέλαβε προ ημερών στην ανακρίτρια ότι φοβάται να πει περισσότερα για το διπλό έγκλημα, για το οποίο έχουν ήδη προφυλακιστεί 5 άτομα, χωρίς όμως κανείς τους να έχει ομολογήσει ότι κρατούσε το όπλο και πάτησε την σκανδάλη.