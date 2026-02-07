Αγωγή κατά του ανιψιού που εμπλέκεται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα κατέθεσε η αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Με αυτήν ζητεί την κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου.

Η αγωγή κατατέθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας, με την οποία η πιο στενή συγγενής του κατηγορούμενου ως οργανωτή της διπλής δολοφονίας στις 5 Οκτωβρίου 2025 στέφεται εναντίον του ζητώντας να ματαιωθεί αναδρομικά η κληρονομιά.

Η υπόθεση αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχτηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, και σε αυτήν ο ανιψιός του εκλιπόντος εμφανίζεται να κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ βρίσκεται προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, από τις 15 Δεκεμβρίου.

Με την αγωγή, η συγγενής του ανιψιού στρέφεται εναντίον του ζητώντας να ματαιωθεί αναδρομικά η κληρονομιά

Φοινικούντα: Παραμένει ασαφές ποιος ήταν ο φυσικός αυτουργός

Μέχρι σήμερα, η υπόθεση έχει οδηγήσει στην εμπλοκή και προσωρινή κράτηση πέντε προσώπων, χωρίς ωστόσο – τέσσερις μήνες μετά – να έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη και σκότωσε τα δύο θύματα το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, από τις συμπληρωματικές απολογίες, τον προηγούμενο μήνα, των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ προέκυψαν νέα δεδομένα. Ο ένας εξ αυτών στο κρίσιμο ερώτημα ποιος πυροβόλησε δεν απάντησε, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν έφτασε μέσα στη ρεσεψιόν όπου έγινε η δολοφονία. Φέρεται να είπε ότι άκουσε δύο-τρεις πυροβολισμούς μια παύση και μετά άλλους δύο πυροβολισμούς «φωτογραφίζοντας» στην ουσία τον ανιψιό.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει ήδη εκκινήσει ενέργειες με στόχο τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την προσεχή τουριστική σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να έχει έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο της Κοινότητας Φοινικούντας, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναλειτουργία του κάμπινγκ, εν μέσω της εκκρεμούς δικαστικής και ανακριτικής διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κύρια ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα. Την υπόθεση χειρίζεται η Α’ Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ενώ η δικογραφία δεν έχει κλείσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό το προσεχές χρονικό διάστημα να κληθούν και νέα πρόσωπα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για όλες τις πτυχές της υπόθεσης που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον.