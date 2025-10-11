Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»

Το πλήρες περιεχόμενο της διαθήκης του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα διαθέτει το in.

Όπως διακρίνεται στο έγγραφο ο 68χρονος ανέφερε ότι έγραφε τη διαθήκη του «σε περίπτωσση αιφνιδίου θανάτου» του, ενώ υπενθυμίζεται ότι αυτή συντάχθηκε λίγες μέρες πριν χάσει τη ζωή του.

Τι αναφέρει η διαθήκη του θύματος της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Η διαθήκη ξεκινά αναφέροντας ως ημερομηνία τις 2 Οκτωβρίου, ενώ η δολοφονία σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Ο αποθανών αναφέρει πως: «Στον αγαπημένο ανηψιό μου …….. γιο του αποθανόντος αδερφού μου ………., λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου (αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική καθοδήγησή μου και αυτός ουδέποτε παράκουσε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο, με πολύ σεβασμό και αγάπη), αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, ήτοι:

α) Το σύνολο των μετοχών μου, ήτοι το 51% της «ΑΜΜΟΣ ΑΕ», που έχει σαν αντικείμενο την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση του κάμπινγκ ΑΜΜΟΣ, στην θέση ΑΜΜΟΣ […]. Έτσι αυτός καθίσταται εξ ολοκλήρου μέτοχος της «ΑΜΜΟΣ ΑΕ».

β) Το υπόλοιπο 50% συνιδιοκτησίας μου με τον ίδιο προαναφερόμενο ανηψιό μου ………, γηπέδου 20 περίπου στρεμμάτων, εφαπτόμενο του ως άνω κάμπινγκ και συγκεκριμένα μεταξύ αυτού και της θάλασσας. Γιατί το συγκεκριμένο γήπεδο μαζί με το κάμπινγκ αποτελούν ενιαίο κτήμα».

Στη συνέχεια ο 68χρονος αναφέρεται σε όσα αφήνει σε φίλο του, στον οποίο κληροδοτεί «το σύνολο της ιδιοκτησίας μου (2 όμορα γήπεδα, συνολικού εμβαδού 8,3 στρεμμάτων».

Όσον αφορά τις χρηματικές του αποταμιεύσεις αυτές άφηνει: «από κοινού στους α) ανηψιό μου ………. και β) φίλο μου ……..».

Ο 68χρονος δίνει οδηγίες τι μέλλει γενέσθαι αν ο ανηψιός του αποφασίσει την πώληση της ακίνητης περιουσίας που του αφήνεται, συμπεριλαμβανομένου και του κάμπινγκ. Ο 68χρονος ζητάει τα ποσά της πώλησης να δοθούν στην αδερφή του, αλλά και σε άλλον ανηψιό του, καθώς και στον προαναφερόμενο φίλο του που λαμβάνει το έτερο μερίδιο του κάμπινγκ. Η αδερφή και ο ανηψιός του ζητάται να λάβουν 100.000 ευρώ έκαστος, ενώ ο φίλος του 200.000 ευρώ.

Στα ίχνη του δολοφόνου η αστυνομία

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι υποστήριξε ότι «έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν».

Όπως υποστήριξε «δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Ωστόσο η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι «δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών».

Κατά άλλες πληφορορίες, η αστυνομία φέρεται να είναι στα ίχνη του δολοφόνου.