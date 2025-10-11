Στα χνάρια του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα φαίνεται πως είναι η αστυνομία, με τις συνθήκες γύρω από το έγκλημα να αφήνουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι κάμερες «έπιασαν» τον δράστη στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με ενημερωτικό μέσο, η κ. Δημογλίδου μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι υποστήριξε ότι «έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν».

Κατά την ίδια «δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Ωστόσο η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ εξήγησε ότι «δεν είμαστε κοντά στη σύλληψη, ίσως πλησιάζουμε στην ταυτοποίηση, καθώς αν έχει μπει στο λεκανοπέδιο μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή ερευνών».

Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την έρευνα προσπαθούν να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με το σκούτερ.

Η διαθήκη του 68χρονου

Χθες, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, άνοιξε η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αντώνης Κατσάς, ο 68χρονος είχε συντάξει τη διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του. Μάλιστα το γεγονός ότι η διαθήκη κατατέθηκε την ίδια ημέρα στον συμβολαιογράφο προκαλεί νέα ερωτήματα για τα κίνητρα της δολοφονίας.

«Ο άνθρωπος αυτός ένιωθε ότι κάτι θα συμβεί — και μάλιστα άμεσα. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του, αναφέροντας ότι ‘γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου’».

Σύμφωνα με πληροφορίες o 68χρονος αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του, πάνω από 95% στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – «κλειδί» στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας. Εκτός περιουσίας αφήνει την αδερφή του, καθώς και την ανιψιά του.

Οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έχουν στη διάθεσή τους την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί το 2024 και ζήτησαν να επισπευστεί το άνοιγμά της, καθώς εκτιμάται ότι ίσως βοηθήσει τις Αρχές στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν την υπόθεση.