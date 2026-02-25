Η ταχεία ανάπτυξη της Ινδίας και η «ισχύς της ισραηλινής καινοτομίας» αποτελούν μια «φυσική βάση» για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε σήμερα ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στην ομιλία του στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, στην Ιερουσαλήμ.

Ο Μόντι έγινε ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός που μίλησε στην Κνεσέτ

«Εδώ και μερικά χρόνια η Ινδία είναι η μεγάλη οικονομία με την ταχύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως. Σύντομα θα συμπεριλαμβανόμαστε στις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου», διαβεβαίωσε ο Μόντι.

«Ταυτόχρονα, το Ισραήλ είναι μια δύναμη στην καινοτομία και τεχνολογικός ηγέτης. Έτσι δημιουργείται μια φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας», συνέχισε ο Μόντι, ο πρώτος Ινδός πρωθυπουργός που εκφωνεί ομιλία στην Κνεσέτ. «Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε το εμπόριο, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και να προωθήσουμε την ανάπτυξη κοινών υποδομών», πρόσθεσε.

Μόντι: «Η Ινδία σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ»

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Μεταφέρω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια του ινδικού λαού για κάθε ζωή που χάθηκε και για τις οικογένειες, ο κόσμος των οποίων κατακερματίστηκε κατά τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που διέπραξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Αισθανόμαστε την οδύνη σας. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη σας. Η Ινδία στέκει σθεναρά στο πλευρό του Ισραήλ αυτή τη στιγμή και πέραν αυτής», είπε ο Μόντι, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον θάνατο αμάχων».

Αντιδράσεις από την ινδική αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση στην Ινδία ασκεί σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι για την επίσκεψή του στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι ως προδοσία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και επίδειξη «ηθικής δειλίας» για τη νομιμοποίηση ενός «δολοφονικού σιωνιστικού καθεστώτος».

