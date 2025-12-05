newspaper
Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:12
Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 07:56
Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Byron
Σημαντική είδηση:
05.12.2025 | 10:09
Πνίγηκε στη λάσπη η Μονή Επανωσήφη στο Ηράκλειο
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πούτιν, Τραμπ ή αδέσμευτος; – Ιδού το ερώτημα για Μόντι
Κόσμος 05 Δεκεμβρίου 2025 | 10:42

Πούτιν, Τραμπ ή αδέσμευτος; – Ιδού το ερώτημα για Μόντι

Ο Ινδός ηγέτης Νασρέντα Μόντι σχοινοβατεί ανάμεσα σε έναν φιλικό και ωφέλιμο γείτονα και σε έναν απειλητικό, αλλά αναγκαίο σύμμαχο κόντρα στην Κίνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Spotlight

Παρακάμπτοντας το πρωτόκολλο,  ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποδέχθηκε τον «αληθινό του φίλο» Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια μετέβησαν με το ίδιο αυτοκίνητο, στην πρωθυπουργική κατοικία για να δειπνήσουν. Είναι μια καλή αρχή για την έκβαση της διήμερης συνόδου στο Νέο Δελχί, αλλά όχι για την σχέσεις Ινδίας με τη Δύση.

Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι του Πούτιν στην Ινδία από τότε που ξεκίνησε η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί έκτοτε στη Μόσχα και σε άλλες χώρες.

Η σημερινή ημέρα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου επικεντρώνεται στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και στην υπογραφή συμφωνιών στον τομέα της άμυνας. Για τον Πούτιν, αυτή είναι μια ευκαιρία να δείξει στον κόσμο ότι η Μόσχα δεν είναι απομονωμένη στη διεθνή σκηνή εν μέσω του πολέμου της στην Ουκρανία.

Αλλά για τον Μόντι, οι συνομιλίες αυτής της εβδομάδας αποτελούν δοκιμασία για το κατά πόσο η Ινδία μπορεί να διατηρήσει τις κρίσιμες σχέσεις της με τη Ρωσία ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κατευνάσει τις ΗΠΑ.

Τι συζητήθηκε στο δείπνο

Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ, Οι δύο ηγέτες φέρονται να συζήτησαν μέτρα για τη διεύρυνση της οικονομικής τους συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των ινδικών εξαγωγών προς τη Ρωσία ώστε να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα, παρά τη δυσφορία στην Ευρώπη για την επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία και τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Οι δύο χώρες αναμένεται να υιοθετήσουν κοινή δήλωση την Παρασκευή και να εγκρίνουν ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας έως το 2030. Στόχος είναι να αυξηθεί το διμερές εμπόριο στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τότε.

Πούτιν και Μόντι επικεντρώθηκαν επίσης στη συνεργασία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών διασυνδέσεων και των συναλλαγών, εν μέσω των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. To 90% των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα στις δύο χώρες πραγματοποιείται στα εθνικά τους νομίσματα.

Πούτιν, Τραμπ ή αδέσμευτος; - Ιδού το ερώτημα για Μόντι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρείται πιο δημοφιλής στην Ινδία από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συζήτησαν βήματα για την επίτευξη στρατηγικής σύγκλισης σε βασικούς τομείς. Την περασμένη χρονιά, κατά την επίσκεψη Μόντι στη Μόσχα, ο Πούτιν είχε επίσης παραθέσει ιδιωτικό δείπνο στον Ινδό πρωθυπουργό πριν από τη σύνοδο.

Έχει γίνει γνωστό ότι αξιοποιούνται πολλαπλές οδοί για την ενίσχυση των ινδικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών προϊόντων, αυτοκινήτων και αγροτικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων θαλάσσης. Αναμένονται πολλές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας .

Αυτά αναμένεται να αφορούν τους τομείς της ναυτιλίας, της υγειονομικής περίθαλψης, των λιπασμάτων και της συνδεσιμότητας — και θα υπογραφούν στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής. Αναμένεται επίσης ενίσχυση της συνεργασίας στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, στις συμφωνίες κινητικότητας, στον πολιτισμό και στην επιστημονική συνεργασία. Οι δύο πλευρές πρόκειται να υπογράψουν 10 διακρατικές συμφωνίες και 15 εμπορικές συμφωνίες.

Τι προσφέρει η Ρωσία στην Ινδία σήμερα

Το εμπόριο της Ινδίας με τη Ρωσία έχει αυξηθεί από τα 10,1 δισ. δολ. πριν από την πανδημία COVID-19 στα 68,7 δισεκατομμύρια το περασμένο οικονομικό έτος, με περισσότερο από το ένα τρίτο των ινδικών εισαγωγών πετρελαίου τα τελευταία τρία χρόνια να προέρχεται από τη Ρωσία.

Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου παγκοσμίως και αγοράζει μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία. Αυτό δεν ήταν πάντα έτσι. Πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μόλις το 2,5% των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας προερχόταν από τη Ρωσία.

Το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 35%, καθώς η Ινδία επωφελήθηκε από τις ρωσικές εκπτώσεις στις τιμές, που προκλήθηκαν από τις κυρώσεις και τον περιορισμένο ρωσικό Zugang στην ευρωπαϊκή αγορά.

Επιπλέον, η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της Ινδίας, με ρωσικής κατασκευής εξοπλισμό να αποτελεί πάνω από το 60% του υπάρχοντος ινδικού οπλοστασίου. Αυτό περιλαμβάνει τα περισσότερα συστήματα αεράμυνας, τα μαχητικά αεροσκάφη, τα τυφέκια και τους πυραύλους της Ινδίας.

Η Ινδία αναμένεται να ανακοινώσει πως θα αγοράσει ρωσικά μαχητικά Su-57 και συστήματα αεράμυνας S-400, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον τετραήμερο πόλεμο της Ινδίας με το Πακιστάν τον Μάιο.

Ο Μόντι, από την πλευρά του, παρά την έντονη πίεση της Δύσης να καταδικάσει τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επέμεινε ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος επίλυσης της σύγκρουσης.

Αυτή ήταν η λεγόμενη «στρατηγική αυτονομία» της Ινδίας, αναφέρει το BBC, η ικανότητά της να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, χωρίς να θυσιάζει τις σχέσεις της με τη Δύση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη Πούτιν είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ, γιατί θα δοκιμάσει τη γεωπολιτική αυτονομία της Ινδίας, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

«Ο Μόντι θα βαδίσει σε ένα λεπτό διπλωματικό σχοινί» λέει το BBC.

Αμερικανική αντίδραση

Οι ενέργειες όμως της Ινδίας έχουν προκαλέσει την οργή της Ουάσιγκτον, η οποία ποντάρει στην Ινδία για την ανάσχεση της Κίνας. Όταν ανέλαβε την προεδρία ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθαν οι μεγάλοι δασμοί του Αυγούστου στα ινδικά προϊόντα από 25% σε 50% λόγω των εμπορικών συναλλαγών της με το ρωσικό αργό πετρέλαιο.

To BBC αναφέρει ότι οι σχέσεις Ινδίας–ΗΠΑ έχουν πέσει στο χαμηλότερο σημείο εδώ και χρόνια, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν το πρόβλημα των δασμών.

Τον Οκτώβριο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Lukoil και Rosneft. Σε απάντηση, οι μεγαλύτερες ινδικές εταιρείες πετρελαίου σταμάτησαν σχεδόν ολοκληρωτικά να αγοράζουν ρωσικό αργό. Ο Πούτιν απέρριψε αυτές τις κινήσεις ως περιορισμένης σημασίας, δηλώνοντας την Πέμπτη στο India Today ότι «η ενεργειακή συνεργασία μας με την Ινδία παραμένει ανεπηρέαστη από τις τρέχουσες συνθήκες, τις παροδικές πολιτικές διακυμάνσεις ή, πράγματι, τα τραγικά γεγονότα στην Ουκρανία».

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η προσπάθεια του Μόντι να μειώσει τις ινδικές αγορές ρωσικού πετρελαίου αποτελεί μια κίνηση για την επίλυση των εντάσεων με τον Τραμπ. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην αρκεί για να ικανοποιήσει τον Λευκό Οίκο, καθώς το Νέο Δελχί εξακολουθεί να εξαρτάται από τη Μόσχα σε αρκετούς άλλους τομείς.

Το αίνιγμα

Με τον διάλογο ΗΠΑ–Ρωσίας να βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης, η Ινδία είναι έτοιμη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των αμερικανικών αντιρωσικών μέτρων, εκτιμούν αναλυτές της ινδικής δεξαμενής σκέψης Orf. «Καθώς ο Τραμπ αναζητά περισσότερους τρόπους να εξαναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι πιθανό το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει νομοθεσία που θα προβλέπει «πολύ αυστηρές κυρώσεις» στις χώρες που συναλλάσσονται με τη Ρωσία» αναφέρουν.

Έτσι, «η Ινδία αντιμετωπίζει ένα αίνιγμα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy: «ενισχύοντας τις σχέσεις της είτε με τη Μόσχα είτε με την Ουάσινγκτον, κινδυνεύει να επιδεινώσει τις σχέσεις της με την άλλη πλευρά. Ο Πούτιν και ο Μόντι θα αξιοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής αυτής της εβδομάδας για να προωθήσουν νέες συμφωνίες όπλων — έναν ιδιαίτερα επείγοντα στόχο για την Ινδία μετά τη σύγκρουσή της με το Πακιστάν. Αυτό σίγουρα δεν θα ικανοποιήσει τις ΗΠΑ. Παράλληλα, η απόφαση της Ινδίας να αυξήσει τις ενεργειακές της προμήθειες από τις ΗΠΑ πιθανότατα δεν έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό στη Μόσχα».

Τέλος ας μη ξεχνιέται ότι ανάμεσα σε Πούτιν και Τραμπ, ο ινδικός λαός προτιμά τον πρώτο και αυτό το Μόντι το γνωρίζει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ανατροπή μέσω Βρυξελλών για το έργο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Απώλεια βάρους: Νέα έρευνα μας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις

Economy
Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

Δημόσιο Χρέος: Για πόσα χρήματα θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε
Κόσμος 05.12.25

Γιατί η πολιτική φαντασία έχει πεθάνει – και πώς να την αναστήσουμε

Το φάντασμα της Θάτσερ στοιχειώνει την παγκόσμια πολιτική, καθώς ηγέτες σε όλο τον κόσμο υιοθετούν το σύνθημά της «δεν υπάρχει εναλλακτική», αφήνοντας τους πολίτες παγιδευμένους σε ένα σύστημα που αρνείται να αναγνωρίσει τη δική του ιδεολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας
Διαφάνεια και συμμετοχή 05.12.25

Ο μύθος ότι η Δημοκρατία και η πολιτική υποφέρουν από κόπωση – Το παράδειγμα της Γαλλίας

Η λήψη αποφάσεων έχει μετακινηθεί προς τα πάνω, στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας, που έχει σταματήσει να ακούει. Το μέλλον για τη δημοκρατία απαιτεί πραγματικό χώρο για τους πολίτες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων
Σήμα συναγερμού 05.12.25

Τα ΜΜΕ χάνουν τη νέα γενιά – Γιατί πρέπει να εκπαιδεύσουμε καταναλωτές ειδήσεων

Οι έφηβοι αντιπαθούν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν προσπαθούν καν να ενημερωθούν. Και όμως υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε τη νέα γενιά –πρέπει να την εκπαιδεύσουμε στην αξιοπιστία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λιθουανία: Καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις ο ηγέτης ήσσονος κόμματος του κυβερνητικού συνασπισμού
«Υποκίνηση μίσους» 05.12.25

Λιθουανία: Ηγέτης συμπολιτευόμενου κόμματος καταδικάστηκε για αντισημιτικές δηλώσεις

Δικαστήριο στο Βίλνιους έκρινε «ένοχο» τον Ρεμίγκιους Ζεμαϊτάιτις», ηγέτη συμπολιτευόμενου κόμματος στη Λιθουανία, για υποκίνηση μίσους εναντίον των εβραίων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αναστέλλουν τις πτήσεις εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας για λόγους ασφαλείας
Λόγοι ασφαλείας 05.12.25

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα

Εταιρείες του Παναμά και της Κολομβίας αναστέλλουν τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα καθώς αναφέρθηκαν από πιλότους προβλήματα στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ποιο ChatGPT, έρχεται το… ChatCR7: Τεράστια συμφωνία του Ρονάλντο με εταιρία τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπαίνει δυναμικά και στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας τη νέα συνεργασία του με νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, αξίας 20 δις δολαρίων!

Σύνταξη
Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Λουίς Ενρίκε το έχει… πάει σε άλλο επίπεδο: Το «τρικ» με τον γιγαντιαίο πίνακα που «μπερδεύει» τον αντίπαλο (vid)

Ο Λουίς Ενρίκε έχει πάει σε άλλο επίπεδο με τα «τρικ» που σκαρφίζεται – Η «εφεύρεση» με τον γιγαντιαίο πίνακα που μπερδεύει τον αντίπαλο.

Σύνταξη
Εξωσωματική γονιμοποίηση: Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατ. παιδιά του σωλήνα στον κόσμο
Κόσμος 05.12.25

Λουίζ και Άλαστερ, τα πρώτα από τα 13 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που γεννήθηκαν με εξωσωματική [εικόνες]

Πατέρας... της εξωσωματικής ο σερ Ρόμπερτ Έντουαρτς, ο περίφημος Άγγλος βιολόγος, πρωτοπόρος στην αναπαραγωγική ιατρική, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ στη Βιολογία / Ιατρική.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!
Editorial 05.12.25

Επιτέλους, σοβαρευτείτε ή στην τελική «βουλώστε το»!

Πλάι στους εξυπνακισμούς της κυβερνητικής παράταξης, υπάρχουν και όλοι αυτοί που επιχειρούν να «αποδομήσουν» τον Τσίπρα «από τα Αριστερά», συνήθως χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ακούσουν τι όντως λέει και να αναλογιστούν ποιον τελικά ευνοούν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας – Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού
Σε ετοιμότητα 05.12.25

Ήχησε το 112 στην περιοχή «Ποντιακά» Ελευσίνας - Πιθανή υπερχείλιση του ποταμού

Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Byron

Σύνταξη
Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο τον Έλληνα γκολκίπερ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι ακόμη ούτε ο ίδιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, αφού δεν έχει μιλήσει με κανέναν για αυτό...

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον
Fizz 05.12.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο τελικά «δεν αντέχει» τους μισούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ – Και πιο πολύ τον Όουεν Γουίλσον

«Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο Όουεν Γουίλσον. Δεν μου αρέσει ο Μάθιου Λίλαρντ», είπε ο Κουέντιν Ταραντίνο σε πρόσφατη συνέντευξή του, συνεχίζοντας τον κατάλογο των ηθοποιών τους οποίους δεν αντέχει να παρακολουθεί

Σύνταξη
Πούτιν: Θερμή υποδοχή του Ρώσου προέδρου στην Ινδία – Στο επίκεντρο το πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ
Συνομιλίες με Μόντι 05.12.25

Θερμή υποδοχή του Πούτιν στην Ινδία - Στο επίκεντρο το ρωσικό πετρέλαιο, υπό την πίεση των ΗΠΑ

Τι θα συζητήσουν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ναρέντρα Μόντι - Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ διέρχονται κρίση

Σύνταξη
Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Το Παγκόσμιο Κύπελλο… ξεκινάει: Το βράδυ της Παρασκευής η κλήρωση του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ... ξεκινά, αφού το βράδυ της Παρασκευής πραγματοποιείται στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά – Όλα όσα θέλετε να ξέρετε

Σύνταξη
Αγρότες: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Συνεχίζουν οι αγρότες 05.12.25

Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, «η πιο μεγάλη κινητοποίηση από το 2016» - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Πού υπάρχουν μπλόκα, πού θα στηθούν νέα - Στριμωγμένη η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης - Κρίσιμη ημέρα η Κυριακή

Σύνταξη
Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»
Συμβολισμός 05.12.25

Η Pantone κάνει μια εκπληκτική επιλογή για το χρώμα (μη χρώμα) της χρονιάς 2026 -«Η ιστορία από την αρχή»

Το χρώμα της χρονιάς 2026 της Pantone είναι ιστορικό και, τεχνικά, δεν είναι καθόλου χρώμα — γνωρίστε το Cloud Dancer, την πρώτη λευκή απόχρωση που έλαβε την ονομασία από την παγκόσμια αρχή στον τομέα των χρωμάτων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron – Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Χάρτης 05.12.25

Σφυροκοπάει η κακοκαιρία Byron - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Στη δυτική και βόρεια Αττική η μεγαλύτερη επιβάρυνση από την κακοκαιρία Byron - Συνολικά τα ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής από την Πέμπτη έφτασαν στα 245 mm - Ο χάρτης του Meteo με τις περιοχές

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο – Προσφυγή 200.000 πολιτών
Για 200.000 πολίτες 05.12.25

Έφτασε η κρίσιμη δίκη στον Άρειο Πάγο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Σήμερα η «μητέρα των μαχών»

Συλλογική προσφυγή του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών - Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια
Ποδόσφαιρο 05.12.25

Η La Liga πάει τους παίκτες στα δικαστήρια

Καλά κρατεί η κόντρα του προέδρου της La Liga Χαβιέρ Τεμπάς με το συνδικαλιστικό όργανο των παικτών για την αποχή των 15 δευτερολέπτων

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο