28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Ρωσία: Ο Πούτιν στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 10:48

Ρωσία: Ο Πούτιν στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου – Στο επίκεντρο η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να βρεθεί στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου

Spotlight

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ινδία στις 4 και 5 Δεκεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης που δέχθηκε από τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Η επίσκεψη αυτή «θα επιτρέψει να συζητηθούν όλες οι πτυχές της ποικίλης ατζέντας των ρωσοϊνδικών σχέσεων προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης», όπως και να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων «στα θέματα διεθνούς και περιφερειακής επικαιρότητας», διευκρίνισε η ρωσική προεδρία.

Η επίσκεψη Πούτιν στην Ινδία

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, με την υπογραφή κοινής δήλωσης και εμπορικών συμφωνιών, ο Πούτιν θα συναντηθεί επίσης με την Ινδή πρόεδρο Ντραουπάντι Μούρμου.

Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν την ερχόμενη εβδομάδα θα δώσει και στις δύο χώρες μια ευκαιρία να επανεξετάσουν την πρόοδο στις σχέσεις τους, ανακοίνωσε παράλληλα η Ινδία.

«Η επερχόμενη επίσημη επίσκεψη θα προσφέρει μια ευκαιρία στην ηγεσία της Ινδίας και της Ρωσίας να (…) ορίσουν το όραμα για την ενίσχυση της ‘ειδικής και προνομιακής στρατηγικής σύμπραξης’ και να ανταλλάξουν απόψεις για περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας σε ανακοίνωσή του.

Η επίσκεψη αυτή γίνεται καθώς οι σχέσεις του Νέου Δελχί, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς αργού πετρελαίου στον κόσμο, με τους δυτικούς συμμάχους του έχουν οξυνθεί λόγω της αγοράς από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου σε μειωμένη τιμή ύστερα από την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος καταβάλλει μεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αύξησε σε 50% τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς στην πλειονότητα των εισαγωγών από την Ινδία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατηγορώντας το Νέο Δελχί ότι χρηματοδοτεί την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Οι κυρώσεις αυτές προκάλεσαν απότομη επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ινδία και τις ΗΠΑ, που διαπραγματεύονται μια εμπορική συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
