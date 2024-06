Διυλιστήριο στη νότια Ρωσία ανέστειλε τη λειτουργία του τη νύχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη έπειτα από επίθεση με drones της Ουκρανίας στην περιφέρεια Ραστόφ στον Ντον, όχι μακριά από τα σύνορα, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, κατά τον οποίο δεν υπάρχουν θύματα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ukrainian drones have destroyed a Russian oil refinery in Rostov-on-Don tonight. Rostov is a HQ of Russian troops operating in Ukraine, and a huge military hub. pic.twitter.com/NYAaUw6XWC

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) June 6, 2024