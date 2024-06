Το «μακρύ χέρι» του Πούτιν στη Μολδαβία - Ο αρχηγός του ΓΕΣ έδινε πληροφορίες στη Ρωσία

Στα υψηλά κλιμάκια του στρατού της Μολδαβίας φαίνεται πως απλώνεται ο ρωσικός δάκτυλος και το χέρι του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς όπως αποκαλύπτει ένα ρεπορτάζ ερευνητικού ιστότοπου, κορυφαίος στρατηγός φαίνεται να διέρρεε στρατιωτικά μυστικά στη Μόσχα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ερευνητικού ιστότοπου Insider, ο Ιγκόρ Γκοργκάν, αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Μολδαβίας μεταξύ 2013 και 2016 και στη συνέχεια μεταξύ 2019 και 2021, άρχισε να αλληλογραφεί με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU τον Απρίλιο του 2022, δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Insider απέκτησε πρόσβαση στα μηνύματα μέσω Telegram που αντάλλασσαν ο Γκοργκάν και ο συνταγματάρχης της GRU, Αλεξέι Μακάροφ. Ο Γκοργκάν φέρεται να ανέφερε τακτικά στον Μακάροφ πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της Μολδαβίας και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις εκπροσώπων του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, για αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών από τη Μολδαβία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Γκοργκάν φέρεται να μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με την πρόθεση της Ουκρανίας να αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη και βλήματα πυροβολικού από τη Μολδαβία, καθώς και τις τοποθεσίες των μυστικών προμηθειών καυσίμων που αποστέλλονται από τη Μολδαβία στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει ακόμα το Insider, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν εμπιστευτικές συναντήσεις, οι οποίες γίνονταν κυρίως σε καφετέριες στο Κισινάου ή κατά τη διάρκεια ταξιδιών για ψάρεμα.

«Μπορώ να συναντήσω οποιονδήποτε, είμαι άνθρωπος της δράσης, πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα! Πρέπει να πάμε για ψάρεμα και να μιλήσουμε για τα πάντα! Ζούμε σε ιστορικές εποχές! Και πρέπει να κάνουμε αυτή την ιστορία!», αναφέρει ένα από τα μηνύματα του Μολδαβού στρατηγού.

Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει λόγο για αναφορές, που δείχνουν πως η GRU ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το είδος των όπλων που αγοράζει το Κίεβο από τις γειτονικές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Μολδαβίας.

«Η Ukroboronexport (κρατικός εξαγωγέας άμυνας της Ουκρανίας) προσπαθεί να αγοράσει πίσω (ή να πάρει με τη βοήθεια ‘εταίρων’) 6 Mig-29 από τη Μολδαβία, τα οποία βρίσκονται στο Μαρκουλέστι. Επιμένουν πολύ έντονα…Μέχρι στιγμής τα αεροπλάνα είναι στη θέση τους. Θέλουν να ‘τραβήξουν’ την επιχείρηση μέσω μιας εταιρείας βιτρίνας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο εγγύς μέλλον», φέρεται να έγραφε σε ένα άλλο μήνυμα ο Μολδαβός στρατηγός.

Την ίδια ημέρα ο Γκοργκάν έστειλε και ένα ακόμα μήνυμα: «Τρένα με καύσιμα έρχονται από το έδαφος της Μολδαβίας, συγκεκριμένα από το χωριό Ετούλια προς τον ουκρανικό οικισμό Ρένι. Το τρένο με τα καύσιμα κινείται μόνο τη νύχτα, κατά τη διάρκεια της ημέρας παραμένει ακίνητο, προκειμένου να μην γίνει στόχος των δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Μάλιστα ο Μακάροφ τον ευχαριστεί για τις πληροφορίες.

