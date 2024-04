Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σμολένσκ στη δυτική Ρωσίας, αφού η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones, ενώ πολίτες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε περιοχή της περιφέρειας Λιπέτσκ, στα νοτιοδυτικά, αφού drone έπεσε σε βιομηχανικό πάρκο, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Η περιφέρειά μας δέχεται και πάλι επίθεση από ουκρανικά drones», δήλωσε ο Βασίλι Ανοχίν, κυβερνήτης του Σμολένσκ, στο Telegram. «Ως αποτέλεσμα της επίθεσης του εχθρού εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων καυσίμων ξέσπασαν πυρκαγιές στις περιοχές Σμολένσκ και Γιάρτσεβο», πρόσθεσε ο ίδιος χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Ξεχωριστά ο Ιγκόρ Αρταμόνοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Λιπέτσκ, δήλωσε ότι ένα drone έπεσε σε βιομηχανική ζώνη. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες, αλλά οι κάτοικοι της γύρω περιοχής αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους.

«Το αντικείμενο ήταν μεμονωμένο, δεν υπήρχε απειλή για επίθεση σε κατοικημένη περιοχή», δήλωσε ο Αρταμόνοφ. «Αποφασίστηκε να μην θέσουμε σε λειτουργία τα συστήματα προειδοποίησης της πόλης και να εκκενώσουμε μόνο την περιοχή όπου έπεσε το drone», πρόσθεσε.

👍The oil refinery in the Smolensk region of the russian Federation is on fire, – russian Media

The fire at the Smolensk Refinery in the Yartsevo district began after an attack by a UAV. pic.twitter.com/IwxTApTRiE

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 24, 2024