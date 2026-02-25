Στην συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων (στις 24 Φεβρουαρίου) από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρεται, με ανακοίνωση του, το τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ξεκάθαρες αιχμές για την απουσία διπλωματικών πρωτοβουλιών από τη μεριά της ΕΕ

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η καταδικαστέα ρωσική εισβολή βύθισε την Ευρώπη στο ζόφο του πολέμου. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, δεκάδες χιλιάδες νεκροί άμαχοι, εκατομμύρια πρόσφυγες, ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές στην Ουκρανία είναι μερικές από τις συνέπειες.

Η Ε.Ε. φέρει σοβαρές ευθύνες για τους λανθασμένους χειρισμούς της στην Ουκρανία, καθώς, αντί να εργαστεί για την ειρήνη αναλαμβάνοντας διπλωματικές πρωτοβουλίες, παραμένει ακόμα και σήμερα παρακολούθημα των χειρισμών των ΗΠΑ, απεμπολώντας τον σταθεροποιητικό της ρόλο ως παράγοντα ειρήνης και πληρώνοντας δυσανάλογα βαρύ κόστος σε όλα τα επίπεδα».

Αναφέρεται στη Ελλάδα λέγοντας: «Θεωρούμε πως η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα έπρεπε ήδη να είχε πάρει πρωτοβουλίες για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου και να μην είχε λειτουργήσει ως ουραγός των εξελίξεων.

Θεωρούμε, επίσης, ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική κοινή εξωτερική και πολιτική ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανή να λειτουργήσει ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ «θα υπερασπίζεται την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο»

Κλείνοντας επαναλαμβάνει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι «τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του διεθνούς δικαίου και της υπεράσπισης των εθνικών συνόρων απέναντι σε κάθε απόπειρα αμφισβήτησης και αναθεώρησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα υπερασπίζεται την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο, αντιστεκόμενος στις «λογικές» νέου Ψυχρού Πολέμου και στις αναθεωρητικές πρακτικές».