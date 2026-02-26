Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Θα xτυπούν ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026
26 Φεβρουαρίου 2026, 01:15

Δημόσιοι υπάλληλοι • Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων

Σύνταξη
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Δημόσιοι υπάλληλοι
• Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων • Η εξελιγμένη μορφή της κάρτας που προωθείται σκοντάφτει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γιατί βάσει νομοθεσίας απαγορεύεται η επεξεργασία βιομετρικών στοιχείων • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις του υπουργείου Εσωτερικών και της Ανεξάρτητης Αρχής

==========

Καταγγέλλει εκχώρηση κυριαρχίας
Ανοιχτή σύγκρουση με Σαμαρά για τη συμφωνία με Chevron
• Ο γκρίζος όρος που προκάλεσε την παρέμβαση • Πώς απαντάει το Μέγαρο Μαξίμου

==========

Ομιλία Τραμπ στο έθνος
Τι είπε και τι εννοούσε
• Στη σκιά των χαμένων φακέλων Επστιν

==========

Λεύκωμα
Μια άγνωστη αφιέρωση από τον Μίκη
Ο Θεοδωράκης, ο Κακογιάννης, ο Μόραλης και άλλοι έγραψαν για το «Μονόγραμμα»

==========

Δύο επισκέψεις, δύο μηνύματα, νέες συμμαχίες
• Ο γερμανός καγκελάριος Μερτς με τον κινέζο πρόεδρο Σι και ο ινδός πρωθυπουργός Μόντι με τον ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου

==========

Μαρία Καρυστιανού
Θα κάνει το κόμμα πριν από το καλοκαίρι
• Τι είπε για τα κόμματα που της πρότειναν το υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι μόνο

==========

Ιωάννα Παπαντωνίου
1936 – 2026
Η σκηνογράφος των μεγάλων του θεάτρου

==========

Μαρτυρία
«Σκηνή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι»
• Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση στον πρώην πρύτανη του ΟΠΑ

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94
Ηττα στη δεύτερη παράταση, τον πλήγωσαν οι πρώην

Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1
Ο Βινίσιους υπέγραψε την πρόκριση
Ανατροπή η Αταλάντα, πέρασε και η Παρί

Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
Νίκος Ντάλλας: «Η ελληνική ταυτότητα είναι κάτι πολύ προσωπικό»
Stories 25.02.26

Ο Ελληνας της διασποράς που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού στην Αυστραλία, μιλάει για τις προκλήσεις, τη γλώσσα, τη σχέση με την Εκκλησία και το μέλλον της ομογένειας.

Νίκη Καλογηράτου
ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα έπρεπε να είχε πάρει πρωτοβουλίες» – Ανακοίνωση για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία
Αιχμές για ΕΕ 25.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «τάσσεται υπέρ της εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης ειρήνης για την Ουκρανία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον τερματισμό της παράνομης ρωσικής εισβολής»

Σύνταξη
Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 (παρ.): Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Κάουνας – «Λύγισε» στη δεύτερη παράταση
Μπάσκετ 25.02.26

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε σε μια ματσάρα για γερά νεύρα από την Ζαλγκίρις με 99-94, με τον Γκος να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και ο Φουρνιέ το ματς της ζωής του…

Σύνταξη
Κάνιε Γουέστ & Μπιάνκα Σενσόρι: Σε κέντρο αποκατάστασης το ζευγάρι – Μία ευκαιρία να σώσουν τον γάμο τους
Στην Ισπανία 25.02.26

Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να κατέφυγαν σε κέντρο αποκατάστασης στην Ισπανία, μετά από τελεσίγραφο της 31χρονης αρχιτέκτονα, σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Σύνταξη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Πολιτικό σκάφος 25.02.26 Upd: 23:49

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Το «πριν το καλοκαίρι» της Μαρίας Καρυστιανού, το υπουργείο που της «έταξαν» και το ντιμπέιτ με τον Άδωνι
Συνέντευξη 25.02.26

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Μαρία Καρυστιανού χωρίς να μας κάνει σοφότερους για τις προθέσεις της στον στίβο της πολιτικής. Μίλησε αόριστα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος προσδιορίζοντας ότι αυτό θα γίνει «πριν το καλοκαίρι», φανέρωσε τη δυσκολία να βρεθεί η κατάλληλη ονομασία, είπε πως είχε πρόταση για θέση σε ένα υπουργείο, εξέφρασε την επιθυμία για ένα ντιμπέιτ με τον Αδ. Γεωργιάδη και δεν μετακινήθηκε βήμα από τις θέσεις της για τις αμβλώσεις.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
Champions League 25.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
