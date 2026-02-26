Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Θα xτυπούν ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026
Δημόσιοι υπάλληλοι • Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων
- Ελ Μέντσο: Η πολυτελής βίλα που έγινε το τελευταίο καταφύγιο του βαρόνου
- Το παγκόσμιο χρέος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ
- Το BBC διατάσσει ταχεία έρευνα για τις ρατσιστικές προσβολές κατά τη μετάδοση των βραβείων BAFTA
- Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Δημόσιοι υπάλληλοι
Θα xτυπούν ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026
• Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων • Η εξελιγμένη μορφή της κάρτας που προωθείται σκοντάφτει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γιατί βάσει νομοθεσίας απαγορεύεται η επεξεργασία βιομετρικών στοιχείων • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις του υπουργείου Εσωτερικών και της Ανεξάρτητης Αρχής
==========
Καταγγέλλει εκχώρηση κυριαρχίας
Ανοιχτή σύγκρουση με Σαμαρά για τη συμφωνία με Chevron
• Ο γκρίζος όρος που προκάλεσε την παρέμβαση • Πώς απαντάει το Μέγαρο Μαξίμου
==========
Ομιλία Τραμπ στο έθνος
Τι είπε και τι εννοούσε
• Στη σκιά των χαμένων φακέλων Επστιν
==========
Λεύκωμα
Μια άγνωστη αφιέρωση από τον Μίκη
Ο Θεοδωράκης, ο Κακογιάννης, ο Μόραλης και άλλοι έγραψαν για το «Μονόγραμμα»
==========
Δύο επισκέψεις, δύο μηνύματα, νέες συμμαχίες
• Ο γερμανός καγκελάριος Μερτς με τον κινέζο πρόεδρο Σι και ο ινδός πρωθυπουργός Μόντι με τον ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου
==========
Μαρία Καρυστιανού
Θα κάνει το κόμμα πριν από το καλοκαίρι
• Τι είπε για τα κόμματα που της πρότειναν το υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι μόνο
==========
Ιωάννα Παπαντωνίου
1936 – 2026
Η σκηνογράφος των μεγάλων του θεάτρου
==========
Μαρτυρία
«Σκηνή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι»
• Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση στον πρώην πρύτανη του ΟΠΑ
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94
Ηττα στη δεύτερη παράταση, τον πλήγωσαν οι πρώην
Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1
Ο Βινίσιους υπέγραψε την πρόκριση
Ανατροπή η Αταλάντα, πέρασε και η Παρί
