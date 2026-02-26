Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Θα xτυπούν ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Δημόσιοι υπάλληλοι

Θα xτυπούν ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026

• Στόχος είναι η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων • Η εξελιγμένη μορφή της κάρτας που προωθείται σκοντάφτει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γιατί βάσει νομοθεσίας απαγορεύεται η επεξεργασία βιομετρικών στοιχείων • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις του υπουργείου Εσωτερικών και της Ανεξάρτητης Αρχής

Καταγγέλλει εκχώρηση κυριαρχίας

Ανοιχτή σύγκρουση με Σαμαρά για τη συμφωνία με Chevron

• Ο γκρίζος όρος που προκάλεσε την παρέμβαση • Πώς απαντάει το Μέγαρο Μαξίμου

Ομιλία Τραμπ στο έθνος

Τι είπε και τι εννοούσε

• Στη σκιά των χαμένων φακέλων Επστιν

Λεύκωμα

Μια άγνωστη αφιέρωση από τον Μίκη

Ο Θεοδωράκης, ο Κακογιάννης, ο Μόραλης και άλλοι έγραψαν για το «Μονόγραμμα»

Δύο επισκέψεις, δύο μηνύματα, νέες συμμαχίες

• Ο γερμανός καγκελάριος Μερτς με τον κινέζο πρόεδρο Σι και ο ινδός πρωθυπουργός Μόντι με τον ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου

Μαρία Καρυστιανού

Θα κάνει το κόμμα πριν από το καλοκαίρι

• Τι είπε για τα κόμματα που της πρότειναν το υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι μόνο

Ιωάννα Παπαντωνίου

1936 – 2026

Η σκηνογράφος των μεγάλων του θεάτρου

Μαρτυρία

«Σκηνή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι»

• Ξεκίνησε η δίκη για την επίθεση στον πρώην πρύτανη του ΟΠΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94

Ηττα στη δεύτερη παράταση, τον πλήγωσαν οι πρώην

Ρεάλ – Μπενφίκα 2-1

Ο Βινίσιους υπέγραψε την πρόκριση

Ανατροπή η Αταλάντα, πέρασε και η Παρί