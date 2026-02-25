Η Ισλανδία τους επόμενους μήνες θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η πρωθυπουργός της Κριστρούν Φροσταντότιρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πολωνία.

Το Politico πρώτο είχε αναφερθεί στο επικείμενο δημοψήφισμα

«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Ρέικιαβικ το 2013 εγκατέλειψε τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναβίωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής αυτής χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Επιβεβαιώνεται ρεπορτάζ του Politico

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Politico είχε αναφερθεί σε πρόσφατο ρεπορτάζ του στο ενδεχόμενο δημοψηφίσματος στην Ισλανδία για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών.

Μάλιστα, το γνωστό μέσο ανέφερε ότι το δημοψήφισμα θα μπορούσε να γίνει τον ερχόμενο Αύγουστο.

Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας, το χρονοδιάγραμμα επιταχύνθηκε λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των απειλών των ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία και την απόφασή τους να επιβάλουν δασμούς στο Ρέικιαβικ.