Ισλανδία: Θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»
Την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα έκανε η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ - Το Politico σε πρόσφατο ρεπορτάζ του είχε αναφέρει πρώτο αυτή την πιθανότητα
- Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επίθεση του χουντικού στρατού σε αγορά στα δυτικά της Μιανμάρ
- Μητέρα και κόρη ανακάλυψαν τη μεγαλύτερη αποικία κοραλλιών στον κόσμο
- Βανς: «Ελπίζω οι Ιρανοί να πάρουν σοβαρά τις αυριανές διαπραγματεύσεις» - Νέες κυρώσεις ΗΠΑ κατά Τεχεράνης
- Παραιτήθηκε από το Χάρβαρντ ο πρώην υπουργός Οικονομικών λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Έπσταϊν
Η Ισλανδία τους επόμενους μήνες θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε η πρωθυπουργός της Κριστρούν Φροσταντότιρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πολωνία.
Το Politico πρώτο είχε αναφερθεί στο επικείμενο δημοψήφισμα
«Τους επόμενους μήνες, θα εργαστούμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος, ενός δημοψηφίσματος για την πιθανή επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Iceland will hold a referendum in the coming months on reopening accession negotiations with the European Union. Prime Minister Kristrun Frostadottir announced this after meeting with Poland’s Prime Minister Donald Tusk.
More Here → https://t.co/gc5usWmBMO pic.twitter.com/UMvKtguBxL
— PiQ Newswire (@PiQNewswire) February 25, 2026
Το Ρέικιαβικ το 2013 εγκατέλειψε τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων, αλλά η αύξηση του κόστους διαβίωσης και ο πόλεμος που συνεχίζεται στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια αναβίωσαν το ενδιαφέρον της νησιωτικής αυτής χώρας για την ένταξή της στην ΕΕ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
Επιβεβαιώνεται ρεπορτάζ του Politico
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Politico είχε αναφερθεί σε πρόσφατο ρεπορτάζ του στο ενδεχόμενο δημοψηφίσματος στην Ισλανδία για την επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών.
Μάλιστα, το γνωστό μέσο ανέφερε ότι το δημοψήφισμα θα μπορούσε να γίνει τον ερχόμενο Αύγουστο.
Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας, το χρονοδιάγραμμα επιταχύνθηκε λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των απειλών των ΗΠΑ να προσαρτήσουν τη Γροιλανδία και την απόφασή τους να επιβάλουν δασμούς στο Ρέικιαβικ.
- Ισλανδία: Θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»
- Ίνγκασον: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, θα παλέψουμε για την πρόκριση»
- Rock & Roll Hall of Fame 2026: Wu-Tang Clan, Oasis, Τζεφ Μπάκλεϊ και Φιλ Κόλινς στη μάχη της ένταξης
- Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο
- ΗΠΑ: Παραιτήθηκε από το Χάρβαρντ ο πρώην υπουργός Οικονομικών λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Έπσταϊν
- Μπενίτεθ: «Θα κάνουμε τα πάντα για την πρόκριση»
- BBC: Διατάσσει ταχεία έρευνα για τις ρατσιστικές προσβολές κατά τη μετάδοση των βραβείων BAFTA
- Βιολάντα: Χωρίς μέτρα προστασίας οι σωλήνες αερίου – Τι έδειξε η έρευνα του ΕΜΠ για τη μοιραία διαρροή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις