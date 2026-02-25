newspaper
Βραζιλία: Στους 46 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις, σβήνουν οι ελπίδες για τους 21 αγνοούμενους
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 23:50

Βραζιλία: Στους 46 οι νεκροί από τις κατολισθήσεις, σβήνουν οι ελπίδες για τους 21 αγνοούμενους

Καταιγίδες, ασυνήθιστης σφοδρότητας έπληξαν τη Δευτέρα την Πολιτεία Μίνας Ζεράις στη Βραζιλία, ακολούθησαν κατολισθήσεις εδάφους

Σύνταξη
A
A
Οι ελπίδες εξανεμίζονται για τους συγγενείς των 21 ανθρώπων που αγνοούνται ακόμη, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που στοίχισαν τη ζωή σε 46 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με τον νεότερο, επίσημο απολογισμό.

«Χάσαμε πολλά πράγματα, επικρατεί χάος»

Πολλοί από τους πλημμυροπαθείς δεν έχουν πλέον τίποτα και θα πρέπει να ξαναρχίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

Στιγμιότυπο μετά τις κατολισθήσεις στη Βραζιλία.

Σπίτια θάφτηκαν κάτω από τη λάσπη στη Βραζιλία

Είναι πλέον ελάχιστα πιθανό να βρεθούν επιζώντες κάτω από τους χειμάρρους λάσπης, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πυροσβέστες που συμμετέχουν στις έρευνες στο Ζουίζ τζι Φόρα, μια πόλη περίπου 540.000 κατοίκων, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προβλέπουν και νέες, σφοδρές βροχοπτώσεις, μέχρι την Παρασκευή.

Καταιγίδες, ασυνήθιστης σφοδρότητας έπληξαν τη Δευτέρα τη Ζουίζ τζι Φόρα και την Ούμπα, στην Πολιτεία Μίνας Ζεράις. Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες, κατάρρευση κτιρίων, χειμάρρους λάσπης και κατολισθήσεις εδάφους.

«Η οικογένειά μας είναι απελπισμένη», είπε κλαίγοντας η Ζοσιάνε Απαρεσίντα, μια 43χρονη μαγείρισσα, που αναζητά τα παιδιά της εξαδέλφης της, ηλικίας 6 και 9 ετών, αλλά και τον σύντροφό της, στα χαλάσματα της Ζουίζ τζι Φόρα. Η εξαδέλφη της ήταν ακόμη ζωντανή όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες, όμως πέθανε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε νεκρή και η θεία της.

Το σπίτι της οικογένειας, στη συνοικία Παϊνέιρας, θάφτηκε κάτω από τη λάσπη.

«Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις ελπίδες μας, είναι πολύ δύσκολο», είπε η γυναίκα.

«Είναι φρικτό, ήταν αξιαγάπητα παιδιά, έπαιζα συχνά μαζί τους. Εδώ και δύο ημέρες δεν κοιμάμαι, δεν πλένομαι, θα μείνω εδώ μέχρι να τα βρούμε, είπε ο σύζυγος της Ζοσιάνε που με ένα φτυάρι στο χέρι, προσπαθούσε να βοηθήσει τους πυροσβέστες.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, οι διασώστες ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα ο οποίος είχε προλάβει να βγάλει τη σύζυγό του από το σπίτι τους, αλλά ο ίδιος δεν γλίτωσε από την κατολίσθηση του εδάφους.

Ο ποταμός Ούμπα υπερχείλισε

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Ούμπα, μια πόλη 107.000 κατοίκων που απέχει 100 χιλιόμετρα από τη Ζουίζ τζι Φόρα, ο ομώνυμος ποταμός ήταν εκείνος που έσπειρε το χάος. Οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης καλύφθηκαν από λάσπη και συντρίμμια. Έμποροι, φορώντας γαλότσες, προσπαθούν να σώσουν ό,τι απέμεινε από τα κατεστραμμένα καταστήματά τους.

Ο Φελίπε Σόουζα Λίμα, 30 ετών, ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με υλικά οικοδομών, αντιλήφθηκε το μέγεθος της καταστροφής όταν είδε δύο ανθρώπους να διασχίζουν με κανό έναν πλημμυρισμένο δρόμο.

«Χάσαμε πολλά πράγματα, επικρατεί χάος. Συνήθως, όταν υπάρχει υπερχείλιση, το νερό βγαίνει λίγο στις όχθες όμως τώρα κατέκλυσε μεγάλος μέρος της πόλης», σημείωσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Stream newspaper
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κούβα: H ακτοφυλακή της Αβάνας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους – Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες
Κόσμος 25.02.26

H ακτοφυλακή της Κούβας απάντησε σε πυρά αμερικανικού σκάφους - Τέσσερις νεκροί και 6 τραυματίες

Τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε σκάφος νηολογημένο στις ΗΠΑ είναι νεκρά, αφού το σκάφος τους φέρεται να παραβίασε τα κουβανικά χωρικά ύδατα και άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον διοικητή του κουβανικού σκάφους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13
Κόσμος 25.02.26

Μεγάλη Βρετανία: Πρόστιμο 16 εκατ. λιρών στο Reddit για την συλλογή και χρήση δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13

«Τα προσωπικά στοιχεία παιδιών κάτω των 13 ετών συλλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με τρόπους που δεν μπορούσαν να κατανοήσουν, να συναινέσουν ή να ελέγξουν» σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας.

Σύνταξη
Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Κόσμος 25.02.26

Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981

Στη δίκη του, ο Τεχέρο υποστήριξε ότι «στις αρχές του 1981 η κατάσταση στην Ισπανία ήταν χειρότερη από το 1936», όταν ξέσπασε ο εμφύλιος και διαβεβαίωσε ότι, αν μπορούσε «θα το ξαναέκανε»

Σύνταξη
Ισραήλ: Ομιλία στην Κνεσέτ από τον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι – Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»
Επίσκεψη Μόντι 25.02.26

Ομιλία στην Κνεσέτ του Ισραήλ από τον Ινδό πρωθυπουργό - Υπάρχει «φυσική βάση για την εταιρική σχέση μας»

Ο Ναρέντρα Μόντι είναι ο πέμπτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που εκφωνεί ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα - Αντιδράσεις από την ινδική αντιπολίτευση

Σύνταξη
ΕΕ: Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;
Πολλές οι παγίδες 25.02.26

Γιατί μια «λέσχη» έξι κρατών είναι η καλύτερη ελπίδα αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη;

Η γερμανική πρόταση για την ένωση των έξι μεγαλύτερων χωρών της ΕΕ απέναντι σε μια Ευρώπη που έχει παραλύσει από την κυριαρχία των μικρότερων μελών της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία
Κόσμος 25.02.26

Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία

Μετά από κοινή επιχείρηση ανάμεσα στις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και Ισπανών πρακτόρων, συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του φιλορώσου ουκρανού βουλευτή Αντρέι Πορτνόφ

Σύνταξη
Ισλανδία: Θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»
Επιβεβαιώθηκε 25.02.26

Η Ισλανδία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»

Την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα έκανε η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ - Το Politico σε πρόσφατο ρεπορτάζ του είχε αναφέρει πρώτο αυτή την πιθανότητα

Σύνταξη
Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο
Κόσμος 25.02.26

Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο

Μετά την επιστροφή νοτιοαφρικανών με την μεσολάβηση Πούτιν στην χώρα τους, οι ουκρανικές αρχές ισχυρίζονται πως 1.700 Αφρικανοί πολεμούν στην Ουκρανία έχοντας επιστρατευθεί με διάφορα προσχήματα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν – Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο
Κλιμάκωση της έντασης 25.02.26

Η Ιαπωνία θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν - Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο

Η Κίνα μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει επισήμως στην ανακοίνωση της Ιαπωνίας για ανάπτυξη πυραύλων στο νησί Γιοναγκούνι κοντά στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
