Στις 27 Ιανουαρίου, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, σοσιαλδημοκράτης, έριξε μια «βόμβα» στην ευρωπαϊκή σκηνή. Ζήτησε τη δημιουργία μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, προτείνοντας ένα επίλεκτο κλαμπ εντός της ΕΕ των 27 μελών που θα περιλαμβάνει έξι χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ολλανδία.

Η ιδέα μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων δεν είναι νέα και φαίνεται να ανταποκρίνεται σε πολλές από τις τρέχουσες δυσκολίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η εφαρμογή της παραμένει τόσο περίπλοκη όσο και εξαιρετικά αβέβαιη.

Το αδιέξοδο στην ΕΕ των «27»

Υπάρχει, δυστυχώς, ελάχιστη αμφιβολία για τους περιορισμούς – ακόμα και την παράλυση – της ΕΕ των «27». Η Ένωση είναι ξεκάθαρα ανίκανη να λάβει αποφάσεις γρήγορα και σθεναρά, για να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και αξίες στο εχθρικό πλαίσιο που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μία, ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμμάχησε με τον Σι Τζινπίνγκ από την άλλη.

Ούτε φαίνεται ικανή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να καλύψει το σημαντικό χάσμα στις βασικές τεχνολογίες για το μέλλον ή για να διορθώσει γρήγορα την υπερβολική εξάρτησή της τόσο από την Κίνα όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τομείς σημαντικούς για την οικονομία της.

Παρόλο που η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία έχει καταστεί ο κανόνας στους περισσότερους τομείς δράσης της ΕΕ, εξακολουθεί να απαιτείται ομοφωνία σε πολλά κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Ένωσης: φορολογία, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, προϋπολογισμός της ΕΕ και αναθεώρηση των ίδιων των Συνθηκών – και συνεπώς, αλλαγές στους εσωτερικούς κανόνες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, παραμένει πολύ δύσκολο να περιοριστεί το κοινωνικό και φορολογικό ντάμπινγκ που υπονομεύει τη συνοχή της Ένωσης, να οικοδομηθεί μια κοινή άμυνα ή να αποκτηθούν οι απαραίτητοι πόροι για την άσκηση της ενεργού βιομηχανικής πολιτικής που είναι απαραίτητη για την κάλυψη του τεχνολογικού χάσματος της ΕΕ.

Οι διαδοχικές διευρύνσεις έφεραν προβλήματα

Αυτές οι μακροχρόνιες διαρθρωτικές δυσκολίες επιδεινώθηκαν από τις διαδοχικές διευρύνσεις, οι οποίες σταδιακά παρέλυσαν θεσμικά όργανα όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Κομισιόν – φορείς που είχαν αρχικά σχεδιαστεί να λειτουργούν με έξι χώρες. Έκτοτε παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, παρόλο που ο αριθμός των μελών της ΕΕ έχει υπερτετραπλασιαστεί. Ως αποτέλεσμα, το Συμβούλιο δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί πραγματικά ως φόρουμ συζήτησης – από τη στιγμή που ο εκπρόσωπος κάθε χώρας έχει μιλήσει για πέντε λεπτά για ένα θέμα, έχουν περάσει δύο ώρες και 15 λεπτά.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η υποδιαίρεση των τομέων ευθύνης της σε 27 χαρτοφυλάκια σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική επικάλυψη και ότι κανένας επίτροπος δεν μπορεί να αναλάβει σημαντική δράση στους διάφορους τομείς της πολιτικής της ΕΕ. Τελικά, μόνο η Προεδρία της Επιτροπής μετράει, αλλά αυτή η υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας επιβραδύνει και παραλύει το έργο του θεσμικού οργάνου.

Πέρα από την καθαρά αριθμητική τους διάσταση, οι διαδοχικές διευρύνσεις συνίστανται κυρίως στην ένταξη μικρών χωρών στην Ένωση. Στις μέρες της Ευρώπης των έξι, ο μέσος πληθυσμός μιας χώρας-μέλους ήταν 32 εκατομμύρια. Στην Ευρώπη των 27, έχει πέσει στα 17 εκατομμύρια – σχεδόν το μισό. Κάθε διεύρυνση μείωσε αυτό τον μέσο όρο.

Γιατί και πώς ευνοούνται οι μικρές χώρες;

Το πολιτικό σύστημα της Ένωσης ευνοεί στην πραγματικότητα τις μικρές χώρες έναντι των μεγάλων: κάθε κράτος, ανεξάρτητα από το μέγεθός του, έχει μια θέση στο Συμβούλιο και μια έδρα στην Επιτροπή. Ακόμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιτρέπει τη δίκαιη εκπροσώπηση των Ευρωπαίων πολιτών – ένας Μαλτέζος ευρωβουλευτής εκπροσωπεί 96.000 κατοίκους, ενώ ένας Γερμανός ευρωβουλευτής εκπροσωπεί 872.000, σχεδόν δεκαπλάσιους. Ομολογουμένως, η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία λαμβάνει υπόψη αυτή τη διάσταση του πληθυσμού, αλλά τέτοιες ψηφοφορίες είναι στην πράξη πολύ σπάνιες και η συναίνεση εξακολουθεί να επιδιώκεται συχνότερα στο Συμβούλιο.

Πέρα από αυτή τη διαρθρωτική υπερεκπροσώπηση, η κυριαρχία των μικρών χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει απτό αρνητικό αντίκτυπο στις κοινές πολιτικές. Οι μικρές χώρες υποφέρουν πολύ λιγότερο από τις μεγάλες από το εσωτερικό κοινωνικό και δημοσιονομικό ντάμπινγκ, το οποίο αποδυναμώνει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπονομεύει την κοινωνική και πολιτική συνοχή της.

Το κοινωνικό και δημοσιονομικό ντάμπινγκ εντός της ΕΕ αποδυναμώνει την εσωτερική ζήτηση και συνεπώς την οικονομία ολόκληρης της Ένωσης, ενώ επιδεινώνει τις δυσκολίες των δημόσιων οικονομικών των ευρωπαϊκών χωρών και συμβάλλει στην αντιπαράθεση των Ευρωπαίων. Αλλά οι μικρές χώρες υποφέρουν πολύ λιγότερο από τις μεγάλες και επωφελούνται ακόμη και από αυτό, όπως έχουν δείξει οι τελευταίες δεκαετίες με το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία ειδικότερα. Επομένως, δεν ενδιαφέρονται να διορθώσουν αυτό το σημαντικό ελάττωμα στην ΕΕ, σε αντίθεση με τις μεγάλες χώρες.

Ομοίως, οι μικρές χώρες γενικά δεν έχουν «εθνικούς πρωταθλητές» – πολυεθνικές ικανές να λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα. Οι οικονομίες τους κυριαρχούνται συνήθως σε όλους σχεδόν τους τομείς από ξένες πολυεθνικές, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το αν αυτές οι πολυεθνικές είναι γαλλικές, γερμανικές, κινεζικές ή αμερικανικές δεν έχει μεγάλη διαφορά γι’ αυτές.

Οικονομία, άμυνα και ασφάλεια

Στην πραγματικότητα, μερικές φορές ισχύει το αντίθετο: οι πολυεθνικές από τη Δυτική Ευρώπη μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες αρνητικές αντιδράσεις σε αυτές τις κοινωνίες από εκείνες που βρίσκονται πιο μακριά, λόγω του διαδεδομένου αισθήματος «αποικισμού» από τη Δυτική Ευρώπη μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Επομένως, αυτές οι μικρές χώρες δεν ζητούν μια πιο ενεργή βιομηχανική πολιτική που προστατεύει καλύτερα τις ευρωπαϊκές εταιρείες και την εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Όσον αφορά στην άμυνα και την ασφάλεια, δεδομένου του μεγέθους τους, αυτές οι μικρές χώρες γνωρίζουν ότι δεν έχουν τα μέσα για να εξασφαλίσουν τη δική τους προστασία και πρέπει να βασίζονται σε μεγαλύτερες χώρες. Ωστόσο, πολλές προτιμούν να συνεχίσουν να βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά στη Γερμανία, η οποία έχει αφήσει πολύ άσχημες αναμνήσεις στην περιοχή λόγω ναζιστικού παρελθόντος, ή στην Γαλλία που είναι σαφώς αδιάφορη για τη μοίρα της Ανατολικής Ευρώπης. Εκτός αν προτιμούν να επιδιώξουν συμφωνίες φινλανδικού τύπου με την Ρωσία του Πούτιν.

Η Ευρώπη των έξι και τα υπαρκτά εμπόδια

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η προσέγγιση που προτείνει ο Γερμανός υπουργός – που συγκεντρώνει τις έξι μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης για να προχωρήσουν μαζί – δείχνει να έχει νόημα, αρκεί βέβαια να μην αποβεί εις βάρος των υπολοίπων. Για παράδειγμα, αυτές οι έξι χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ολλανδία, αντιπροσωπεύουν μαζί μόνο το 22% των κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και το 70% του πληθυσμού της, όπως και το 72% του ΑΕΠ της. Αποτελούν επομένως μια κρίσιμη μάζα, η οποία, εάν κινηθεί μαζί, θα μπορέσει να φέρει μαζί της και την υπόλοιπη ΕΕ.

Αλλά μεταξύ αυτού που έχει νόημα στα χαρτιά και της πρακτικής εφαρμογής μιας τέτοιας ιδέας, υπάρχουν μεγάλα εμπόδια. Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα της εσωτερικής συνοχής της ομάδας. Μεταξύ του Ισπανού σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας ακροδεξιάς Τζόρτζια Μελόνι, δεν υπάρχουν πολλά σημεία συμφωνίας. Ακόμη και μεταξύ της Γαλλίας του Εμανουέλ Μακρόν και της Γερμανίας του Φρίντριχ Μερτς, η Ευρώπη έχει βιώσει τους τελευταίους μήνες τις πολλαπλές διαφωνίες τους σχετικά με το «Future Combat Air System» (FCAS), τη δήμευση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα ευρωομόλογα, τη συμφωνία Mercosur και άλλα.

Θα μπορούσε να συμφωνήσει η «λέσχη» των έξι;

Σε τι θα μπορούσε να συμφωνήσει, λοιπόν, μια τέτοια ομάδα χωρών; Παρά τις δυσκολίες που αναφέρθηκαν, θα ήταν δυνατόν να σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το πλαίσιο σε θέματα όπως η φορολογική εναρμόνιση, η αμυντική πολιτική και οι αμυντικές βιομηχανίες, η ψηφιακή πολιτική, η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η κλιματική πολιτική, η κοινωνική εναρμόνιση ή ακόμα και η έκδοση κοινού χρέους για τη χρηματοδότηση προσπαθειών σε όλους αυτούς τους τομείς; Φαίνεται πολύ δύσκολο.

Ακόμα κι αν γινόταν ένας τέτοιος συνασπισμός και συμφωνούσε σε αυτό ή εκείνο το θέμα, τα δεινά του δεν θα είχαν τελειώσει, όμως. Αν και αυτές οι έξι χώρες έχουν σημαντικό δημογραφικό και οικονομικό βάρος, δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν μόνες τους τους κανόνες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη. Η ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί ψήφους που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού – κάτι που θα πετύχαινε η «λέσχη» των έξι – αλλά και το 55% των χωρών της ΕΕ, δηλαδή 15 χώρες επί του παρόντος. Θα πρέπει επομένως να βρουν τουλάχιστον εννέα συμμάχους μεταξύ των μικρότερων χωρών για κάθε θέμα.

Η εμπροσθοφυλακή από μόνη της δεν φτάνει

Επιπλέον, η «λέσχη» των έξι δεν θα μπορούσε από μόνη της να σχηματίσει μια «ενισχυμένη συνεργασία» όπως προβλέπεται στις ευρωπαϊκές Συνθήκες, έναν μηχανισμό που ακριβώς προοριζόταν να επιτρέψει τη δημιουργία ευρωπαϊκών «μπροστάρηδων» σε διάφορους τομείς. Αυτό απαιτεί τη συμμετοχή τουλάχιστον εννέα κρατών μελών και τη συμφωνία του Συμβουλίου με ειδική πλειοψηφία – ακόμη και την ομόφωνη συμφωνία του για τομείς που σχετίζονται με την άμυνα ή την εξωτερική πολιτική.

Ωστόσο, πιθανότατα δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να συμμετάσχουν η Πορτογαλία, το Βέλγιο και ένα άλλο κράτος εάν χρειαστεί. Τα κράτη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία (σ.σ. μεταξύ των οποίων είναι η Ελλάδα και η Κύπρος) μπορούν, ειδικότερα, να αποφασίσουν στο πλαίσιο της ομάδας τους να παραιτηθούν από τον κανόνα της ομοφωνίας και να υιοθετήσουν ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε θέματα όπως η φορολογία ή η άμυνα, όπου η ομοφωνία εξακολουθεί να ισχύει και για τα 27 κράτη μέλη. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

‘Η θα έφερνε το τέλος της ΕΕ;

Εάν όμως ληφθούν ισχυρά μέτρα σε ένα τόσο περιορισμένο πλαίσιο, μπορεί γρήγορα να καταστεί δύσκολο να συμβιβαστούν με τη διατήρηση μιας ενιαίας αγοράς 27 κρατών μελών. Εάν αυτή η εμπροσθοφυλακή συμφωνούσε, για παράδειγμα, στην ανοδική εναρμόνιση της φορολογίας στο εισόδημα και τον πλούτο των πολύ πλουσίων και στα εταιρικά κέρδη, αλλά οι ροές κεφαλαίων παρέμεναν ελεύθερες προς την Κύπρο, τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο ή την Ιρλανδία, η κατάσταση θα γινόταν αναμφίβολα δύσκολη για το κλαμπ των έξι.

Επιπλέον, αν ο στόχος δεν είναι πλέον η λειτουργία στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αλλά η οικοδόμηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου εκτός ΕΕ – για παράδειγμα, με μια ειδική συνθήκη για την ευρωπαϊκή άμυνα – είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν γρήγορα δυσκολίες μεταξύ αυτής της λέσχης των έξι και της Ένωσης των 27 μελών. Μια τέτοια εμπροσθοφυλακή θα μπορούσε ενδεχομένως να επιταχύνει την κρίση και ενδεχομένως να επιφέρει το τέλος της ΕΕ συνολικά.

Εν ολίγοις, μια Ευρώπη των έξι, πέρα ​​από την ιδέα, έχει πολλές δυσκολίες αλλά και αντεπιχειρήματα. Και επίσης, υπάρχουν πολλές παγίδες στην πορεία. Αν υποθέσουμε ότι αυτός ο σύλλογος των έξι θα καταφέρει να εδραιωθεί, η κατεύθυνση που θα μπορούσε να πάρει παραμένει πολύ… ανοιχτή σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, ένα πράγμα είναι ήδη σαφές, επισημαίνει ανάλυση του Social Europe: ένα τέτοιο έργο είναι πιθανό να ευημερήσει και να αποδειχθεί χρήσιμο για το μέλλον της Ευρώπης μόνο εάν η ακροδεξιά δεν κερδίσει στην Γαλλία το επόμενο έτος.