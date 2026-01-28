newspaper
Γερμανία: Υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» τάσσεται ο υπ. Οικονομικών Κλινγκμπάιλ
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 02:31

Γερμανία: Υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» τάσσεται ο υπ. Οικονομικών Κλινγκμπάιλ

Ο υπ. Οικονομικών Κλινγκμπάιλ, προωθεί σχήμα με τις 6 ισχυρότερες οικονομίες της ΕΕ, με τη Γερμανία και τη Γαλλία ως «αιχμή του δόρατος»

Σύνταξη
Υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» (Με Γερμανία και Γαλλία ως ηγέτιδες) τάχθηκε ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, τονίζοντας την ανάγκη για ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα, ενώ, στο ίδιο πνεύμα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι ισχυρή οικονομικά και στρατιωτικά, προκειμένου να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πολιτική δύναμη που διαμορφώνει τον κόσμο, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, αλλά προκειμένου να ανακοινωθούν και να εφαρμοστούν τέτοια οράματα στη νέα παγκόσμια αταξία, είναι απαραίτητες βαθύτερες μορφές συνεργασίας. Δεν υπάρχει γεωπολιτική επιρροή για την Ευρώπη χωρίς οικονομικό δυναμισμό», υπογράμμισε ο κ. Μερτς μιλώντας χθες Τρίτη σε συνάντηση πολιτικών και επιχειρηματιών που διοργάνωσε η εφημερίδα Die Welt στο Βερολίνο.

Στην ίδια συνάντηση, ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα για μια Ευρώπη «δύο ταχυτήτων». «Είναι ζωτικής σημασίας να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις.  Η Γερμανία μαζί με τη Γαλλία και άλλους εταίρους θα προχωρήσουν μπροστά προκειμένου να καταστήσουν την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο αυτόνομη», είπε.

Πρόσθεσε ότι δεν έχει ζήσει διεθνή κατάσταση πιο δραματική από τη σημερινή. «Πρέπει όμως να παραμείνουμε σίγουροι ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και να τα καταφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και έχω αυτή την πεποίθηση», πρόσθεσε.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία και Ολλανδία θα ηγηθούν του σχήματος

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ακόμη ότι ενόψει της προσεχούς συνόδου κορυφής (12η Φεβρουαρίου) θα έχει σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του από την Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ολλανδία, με θέμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων. «Ως έξι μεγάλες οικονομίες στην Ευρώπη, μπορούμε να αποτελέσουμε κινητήρια δύναμη», επισήμανε.

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο Λαρς Κλινγκμπάιλ έχει απευθύνει επιστολή στους συγκεκριμένους ομολόγους του, στην οποία περιγράφει νέο σχήμα με τις έξι ισχυρότερες οικονομίες και στόχο την προώθηση προτεραιοτήτων για την ενίσχυση της κυριαρχίας, της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

«Προκειμένου να επιβιώσει σε μια όλο και πιο απρόβλεπτη γεωπολιτική κατάσταση, η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο δυνατή και πιο ανθεκτική», σημείωσε στην επιστολή του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών προσθέτοντας ότι το «συνεχίζουμε ως έχει» απλώς δεν αποτελεί επιλογή. Στην επιστολή αναπτύσσεται σχέδιο τεσσάρων σημείων, για την ένωση χρηματαγορών, την ενίσχυση του ευρώ, τον καλύτερο συντονισμό των επενδύσεων στην άμυνα και την διασφάλιση πρώτων υλών.

Ο υπουργός αναδεικνύει ταυτόχρονα τον διεθνή ρόλο του ευρώ ως «ασφαλούς λιμανιού» που βασίζεται στην προβλεψιμότητα και στο κράτος δικαίου και ζητά περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών για τις επενδύσεις στον αμυντικό τομέα, αναδεικνύοντας την άμυνα ως κορυφαία προτεραιότητα για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη.

Η σημερινή θεωρείται ως «η εναρκτήρια σύνοδος των έξι»

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, η σημερινή τηλεδιάσκεψη θεωρείται από το Βερολίνο η εναρκτήρια σύνοδος των έξι, ενώ θα ακολουθήσει δια ζώσης συνάντησή τους στο περιθώριο του επόμενου Eurogroup. Στη συνάντηση που διοργάνωσε η Βελτ, επιχειρηματίες εξέφρασαν την ανυπομονησία τους επικρίνοντας τους αργούς ρυθμούς λήψης αποφάσεων στο Βερολίνο και στην Ευρώπη.

«Τι πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί; Να απελευθερώσουν την Ευρώπη. Πρέπει να κατασκευάσουν υποδομές, να παρέχουν κεφάλαια και να προσελκύσουν ταλέντα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Siemens Ρόλαντ Μπους και υποστήριξε ότι είναι απαράδεκτο να απαιτούνται έξι έως εννέα μήνες για να αποκτήσει ένας αλλοδαπός υπάλληλος βίζα.

«Οι πολιτικοί πρέπει να μειώσουν τη γραφειοκρατία, να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες και να άρουν τα εμπόδια. Η βιομηχανία θα φροντίσει για τα υπόλοιπα», τόνισε ο ίδιος. Από την πλευρά της Deutsche Bank, ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σέβινγκ ζήτησε ταχύτερη εναρμόνιση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς.

«Έχουμε 450 εκατομμύρια καταναλωτές. Στην πραγματικότητα, έχουμε εδώ στην Ευρώπη την ισχυρότερη αγορά στον κόσμο. Η μείωση των υφιστάμενων εμπορικών φραγμών μεταξύ των κρατών μελών θα ήταν πραγματική δύναμη. Αλλά αυτό πρέπει επιτέλους να συμβεί», δήλωσε.

Η Γροιλανδία ως το «έναυσμα για αφύπνιση στην Ευρώπη»

«Στην Αμερική, ενεργούν πρώτα και ρυθμίζουν αργότερα. Στην Ευρώπη, ρυθμίζουμε πρώτα και μερικές φορές ξεχνάμε να ενεργήσουμε στη συνέχεια. Η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο τολμηρή και λιγότερο γραφειοκρατική. Έτσι θα μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την ευημερία μας μέσω της τεχνολογίας. Τελικά, δεν είναι η τελειότητα που μας κάνει ανταγωνιστικούς, αλλά η πρόοδος», δήλωσε ο Μαρσέλ ντε Γκρουτ, επικεφαλής της Vodafone Γερμανίας.

Ο οικοδεσπότης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Axel Springer Ματίας Ντέπφνερ, περιέγραψε ως «αχτίδα ελπίδας» τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις σχετικά με την Γροιλανδία. Όπως είπε, μπορεί αυτή η κατάσταση, «η οποία φαίνεται σε πολλούς δυστοπική και επικίνδυνη, να αποδειχθεί τελικά ένα έναυσμα για αφύπνιση στην Ευρώπη, αλλά ίσως και για τη δημοκρατία και την ανοιχτή κοινωνία στο σύνολό της».

Δεν πιστεύει ωστόσο, διευκρίνισε, ότι η Ευρώπη μπορεί να λύσει μόνη της τα προβλήματά της – όπως και η Αμερική δεν πρέπει να το πιστεύει αυτό μακροπρόθεσμα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανέδειξε την σημασία της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης ως τα δυνατά σημεία της Ευρώπης στο διεθνή ανταγωνισμό, επισημαίνοντας ότι στα ταξίδια του σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ινδονησία και η Βολιβία, ακούει συνεχώς ότι «η αξιοπιστία νικά την αυθαιρεσία».

