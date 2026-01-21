ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία

Οι επενδυτές που επιδιώκουν να ξεφορτωθούν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα έκαναν μια «κίνηση με ρίσκο», σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της UBS Group AG, Σέρτζιο Ερμότι. «Η διαφοροποίηση μακριά από την Αμερική είναι αδύνατη», δήλωσε ο Ερμότι σε συνέντευξη στο Bloomberg Television στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. «Οι ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο, δεν θα στοιχημάτιζα εναντίον αυτού».

«Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, και οι ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη οικονομία στον κόσμο, αυτή που έχει το υψηλότερο επίπεδο καινοτομίας αυτή τη στιγμή» ανέφερε ο CEO της UBS, του οποίου η εταιρεία διαχειρίζεται πολλά δισ. σε αμερικανικές επενδύσεις, όπως καταγράφηκε από το Bloomberg.

Αυτή ήταν η άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της UBS, ο οποίος διευθύνει έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, μετά από μια μέρα κατά την οποία οι διατλαντικές εντάσεις εντάθηκαν και οι αγορές υπέστησαν πτώση λόγω της προοπτικής ενός βαθύτερου εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης και της διάσπασης του ΝΑΤΟ.

Η προειδοποίηση του Ελβετού ήρθε λίγες ώρες μετά την ένδειξη ότι οι Ευρωπαίοι θα εντείνουν την αντίστασή τους στις απειλές του Τραμπ για υψηλότερους δασμούς σε όσες χώρες αντιτίθενται στην δηλωμένη πρόθεσή του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension, το οποίο διαθέτει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, δήλωσε ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από το χρέος μέχρι το τέλος του μήνα.

Όλα τα κέρδη του 2026 στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εξανεμίστηκαν από το ξεπούλημα

Καθώς τα αμερικανικά χρηματιστήρια άνοιξαν την Τρίτη, οι επενδυτές που εφάρμοσαν την στρατηγική «Sell America» (Πουλήστε Αμερική) προκάλεσαν πτώση των ομολόγων και του δολαρίου. Ο S&P 500 έπεσε κατά 1,6%, εξαλείφοντας όλα τα κέρδη του τρέχοντος έτους, και ο δείκτης VIX, που μετρά τις αναμενόμενες διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο. Ο χρυσός — ένα ασφαλές καταφύγιο — ανέβηκε σε ρεκόρ άνω των 4.700 δολαρίων ανά ουγγιά.

Αν και η κίνηση του δανικού συνταξιοδοτικού ταμείου είναι μικρή από άποψη κλίμακας, εφιστά την προσοχή σε ένα πιθανό νέο θέατρο δράσης στις ταχέως διαλυόμενες διατλαντικές σχέσεις.

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέχουν περίπου 10 τρισ. σε αμερικανικά ομόλογα, μετοχές και assets, μερικά από τα οποία βρίσκονται σε δημόσιους τομείς. Αυτό πυροδοτεί εικασίες ότι θα μπορούσαν να πουλήσουν τέτοια περιουσιακά στοιχεία ως απάντηση στον ανανεωμένο δασμολογικό πόλεμο του Τραμπ, οδηγώντας ενδεχομένως σε αύξηση του κόστους δανεισμού και πτώση των μετοχών, δεδομένης της εξάρτησης των ΗΠΑ από το ξένο κεφάλαιο.

Τα σχόλια του Ερμότι υπογραμμίζουν το δίλημμα που αντιμετωπίζουν πολλές ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές εταιρείες, καθώς δραστηριοποιούνται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η UBS δραστηριοποιείται τόσο στην αμερικανική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά, με παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε σχεδόν 7 τρισ. δολάρια. Η εταιρεία επιδιώκει να αποκτήσει πλήρη τραπεζική άδεια στις ΗΠΑ και έχει πολλά να χάσει σε ενδεχόμενη κατάρρευση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι απειλούν τις ΗΠΑ με οικονομική αποσταθεροποίηση

Ωστόσο, η οργή για τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ έχει οδηγήσει σε σχετική ενότητα μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών και έχει ενθαρρύνει φωνές που θα λάβουν περαιτέρω χρηματοοικονομικά και οικονομικά μέτρα για να αντισταθούν σε αυτό που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποκάλεσε «υποταγή και πολιτική αίματος».

«Αν ήμουν σύμβουλος κάποιων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, θα έλεγα ότι πρέπει σχεδόν να δημιουργήσετε μια μικρή αστάθεια στην αγορά, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ ενδιαφέρεται πολύ για αυτό, πιθανώς περισσότερο από άλλους πολιτικούς», δήλωσε ο Μάικλ Κράουτζμπέργκερ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων για τις δημόσιες αγορές στην θυγατρική της Allianz SE, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 580 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η προγραμματισμένη αποεπένδυση από την AkademikerPension αποτελεί ένα σημαντικό συμβολικό βήμα στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο, καθώς οι θεσμικοί επενδυτές επανεξετάζουν τι συνιστά ασφαλές καταφύγιο. Το φάντασμα των διαχειριστών κεφαλαίων στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν το κεφάλαιο ως όπλο αναφέρθηκε νωρίτερα σε μια σημείωση της Deutsche Bank AG ως ένας τρόπος για την ΕΕ να ανταποδώσει τις συνεχείς απειλές του Τραμπ.

Δεδομένου του προφίλ χρέους της αμερικανικής κυβέρνησης, υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι του αμερικανικού χρέους είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλοι για να αγνοηθούν, δήλωσε ο Άντερς Σέλντε, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της AkademikerPension, στο Bloomberg την Τρίτη. «Υπάρχει μια ισχυρή συνειδητοποίηση σε όλη την Ευρώπη ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να σταθούμε στα δικά μας πόδια», είπε ο Σέλντε.

Οι αμερικανικές επενδύσεις, τα αγαθά και οι υπηρεσίες μπορούν να περιοριστούν εντός της ΕΕ

Ο Κράουτζμπέργκερ πρότεινε ότι η Ευρώπη θα πρέπει «τουλάχιστον να απειλήσει με περιορισμό της πρόσβασης των αμερικανικών εταιρειών στις ευρωπαϊκές αγορές», μεταξύ άλλων πιθανών αντιμέτρων. Αυτό αναφέρεται στο λεγόμενο μέσο κατά της εξαναγκαστικής πίεσης της ΕΕ, το οποίο, εάν ενεργοποιηθεί, θα μπορούσε να επιβάλει περιορισμούς στις αμερικανικές επενδύσεις, αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση.

Ωστόσο, η προειδοποίηση του Ερμότι υπονοεί επίσης ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες δεν είναι σε θέση να αποσυνδεθούν από τις ΗΠΑ ή να αντικαταστήσουν την αγορά ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου ως το βασικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο μεγαλύτερος ξένος κάτοχος αμερικανικών κρατικών ομολόγων, η Κίνα, απέφυγε να προβεί σε γρήγορες πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια δύο εμπορικών αντιπαραθέσεων με τις διαδοχικές κυβερνήσεις Τραμπ κυρίως με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει άλλος προορισμός για τόσο μεγάλες ροές κεφαλαίων και ότι η πώλησή τους ενέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει πράξη αυτοκαταστροφής.

Σύμφωνα με στοιχεία της περασμένης εβδομάδας, οι ξένες συμμετοχές σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα αυξήθηκαν τον Νοέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, με αύξηση των αποθεμάτων της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά. Αυτό όμως μπορεί ξαφνικά να αλλάξει.