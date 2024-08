Εντυπωσιάζει η Κλόντια Σίφερ – Γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ελλάδα

Το διάσημο πρώην supermodel Κλόντια Σίφερ εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της στα 54 της χρόνια, ανεβάζοντας ένα βίντεο από την εμφάνισή της με μαγιό στην Ελλάδα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της με ένα βίντεο όπου ποζάρει με το μαγιό της ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα.

Το πρώην μοντέλο, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον Βρετανό σκηνοθέτη Matthew Vaughn, πόζαρε φορώντας μόνο ένα λευκό μπικίνι και γυαλιά ηλίου.

«Νομίζω ότι η ηλικία πρέπει να γιορτάζεται. Υπάρχει ένας λόγος που κάνουμε τούρτες και πάρτι στα γενέθλιάς μας και αισθάνομαι το ίδιο για το ότι μεγαλώνω κάθε χρόνο» είχε σημειώσει χαρακτηριστικά η Κλόντια Σίφερ στο παρελθόν.

Ο σκηνοθέτης του Kingsman, Matthew, απόλαυσε μια επιτυχημένη χρονιά στα Marv Studios, που είναι στην ιδιοκτησία του ιδίου και της συζύγου του Κλόντια Σίφερ.

Η εταιρεία παραγωγής είχε τεράστιο κύκλο εργασιών (ύψους 246,4 εκατομμυρίων λιρών) τον περασμένο χρόνο, δημιουργώντας κέρδη 77,4 εκατομμυρίων λιρών.

Τα κέρδη του Matthew έρχονται παρά τις απογοητευικές κριτικές για την τελευταία του κυκλοφορία «Argylle».

Η ταινία κατασκοπείας, την οποία οι κριτικοί χαρακτήρισαν πρόσφατα μια από τις χειρότερες ταινίες που έγιναν ποτέ, είχε άφθονα αστέρια, με την Dua Lipa να πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Sam Rockwell, Catherine O’Hara, Sofia Boutella, Ariana DeBose, John Cena και Samuel L. Jackson.

