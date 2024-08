Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έφερε ο τυφώνας Γκέμι και προκάλεσε πλημμύρες στην κεντρική Κίνα στα τέλη του Ιουλίου, μετέδωσαν χθες Δευτέρα επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου στη Ζισίνγκ, στην επαρχία Χουνάν, εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμη δεκαπέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

«Όλες οι πληγείσες συνοικίες στην πόλη Ζισίνγκ ανέκτησαν πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, επικοινωνιών και ύδρευσης», σημείωσε πάντως το δίκτυο.

«Οι πλημμυροπαθείς επανεγκαταστάθηκαν σωστά» και «βρίσκεται σε εξέλιξη η ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο:

A traumatic moment when a father and daughter died after flood water swept them under a bus in Dalian, Liaoning Province, China 🇨🇳 #floods #flooding #China #Dalian pic.twitter.com/OU2uRvJBbk

— DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) August 19, 2024