Ο ΛΕΞ στο φετινό Off The Hook Festival που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ

Ο ΛΕΞ είναι ανάμεσα στα 19 μουσικά ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα φιλοξενήσει το φετινό Off The Hook Festival.

Ποιοι καλλιτέχνες θα εμφανιστούν στο μεγάλο φεστιβάλ

Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό ραπ φεστιβάλ το οποίο έχει εξελιχθεί πλέον σε ετήσιο θεσμό και επανέρχεται φέτος με ένα πολύ δυνατό line up στο οποίο συμπεριλαμβάνονται επίσης οι Eθισμός, Θύτης x Sadomas, Λόγος Τιμής, Ραμμένος Άσσος, Σαντάμ, Χαρά, Aitch (UK), Avi | Beny Jr (ES), Dani Gambino, Delinquent Habits (US), Half Quickie, IAM (FR), Nume x Retro, Santa Salut (ES), Smif-N-Wessun (US), Wang και Zoro & Buzz.

Στα μόλις λίγα χρόνια ύπαρξής του, από το 2019 μέχρι και σήμερα, το Off The Hook Festival έχει καθιερωθεί, όχι μόνο ως το μακροβιότερο εν ζώη πολυσυλλεκτικό all-thing-rap festival στην Ελλάδα, αλλά και ως σημείο συνάντησης των απανταχού οπαδών του ήχου σε national level!

Λόγος Τιμής και ΛΕΞ μαζί

Οι Λόγος Τιμής μετρούν λίγο παραπάνω από 11 χρόνια στη συγκεκριμένη μουσική σκηνή και έχουν κυκλοφορήσει ήδη 5 δίσκους. Η πιο πρόσφατη δουλειά τους τιτλοφορείται «Ψυχή», κυκλοφόρησε το 2023 και στην παρουσίασή του album, αυτό το ιδιαίτερο group έβαλε φωτιά στο Γήπεδο της Ριζούπολης, συγκεντρώνοντας 18.000 άτομα.

Κοινός παρονομαστής στη μουσική των Λόγος Τιμής και του Λεξ είναι η κοινωνική ευαισθησία.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις

Οι φιλοξενούμενοι μουσικοί θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους στις δύο διαφορετικές σκηνές του φεστιβάλ το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης διαδραστικές παράλληλες εκδηλώσεις αλλά και ένα πλούσιο παζάρι με αναμνηστικά.

