Η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανήρτησε σήμερα βίντεο που δείχνει δίκτυο υπόγειων τούνελ και μεγάλους εκτοξευτές πυραύλων, τροφοδοτώντας τους φόβους για γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στην σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση και το Ισραήλ.

Η ανάρτηση του βίντεο συμπίπτει με την έναρξη στην Ντόχα διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στην Γάζα και την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών στον Λίβανο για την αποφυγή της πολεμικής κλιμάκωσης.

Το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μηχανές και άλλα οχήματα.

Φορτηγά φαίνονται να μεταφέρουν μέσα στο δίκτυο των τούνελ πυραύλους που φέρουν την εγγραφή «Imad 4», σε προφανή αναφορά στο διοικητή της Χεζμπολάχ Ιμάντ Μουγνίγε που σκοτώθηκε στην Δαμασκό το 2008 σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Με τον τίτλο «Τα Βουνά μας είναι τα οπλοστάσιά μας», το βίντεο δείχνει μία καταπακτή που ανοίγει για να βγει ένας εκτοξευτής πυραύλων που στοχεύει στον ουρανό.

«Έχουμε στην κατοχή μας στόχους, οι συντεταγμένες είναι στα χέρια μας, και αυτοί οι πύραυλοι έχουν τοποθετηθεί και είναι στραμμένοι εναντίον στόχων με την μεγαλύτερη μυστικότητα», δηλώνει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σε ηχητικό απόσπασμα που φέρει αγγλικούς και εβραϊκούς υπότιτλους.

Τα όπλα, το προσωπικό, η εμπειρία και η αποφασιστικότητα είναι ισχυρότερα από ποτέ, λέει ο Νασράλα.

