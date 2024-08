Μπαράζ επιθέσεων πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/8) η Χεζμπολάχ με ρουκέτες που εκτόξευσε από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ.

Όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά Μέσα στόχος ήταν η πόλη Ναχαρίγια. Σε βίντεο, που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονται εκρήξεις, ενώ γίνεται λόγος για περισσότερες από 20 ρουκέτες που αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome.

Από τις εκρήξεις ξέσπασαν και φωτιές στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα από τις επιθέσεις.

Over 20 rockets were intercepted in the vicinity of Nahariya. This is our reality. 🇮🇱 Please stay safe.🙏 pic.twitter.com/S6tzyj3hnz

Magen David Adom is on alert after receiving calls about injuries in various areas in Nahariya pic.twitter.com/mX3Yy605MV

30 rockets were launched from southern Lebanon towards the Israeli army’s 146th Division headquarters in Jaatoun, northwestern occupied Palestine, with several direct impacts recorded.

The rockets also made impact in Nahariya and Kabri as the Iron Dome failed to intercept them. pic.twitter.com/zHXN8qQVp2

— Palestine Highlights (@PalHighlight) August 11, 2024