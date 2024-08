Οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι το Ιράν έχει αποφασίσει να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ και μπορεί να το πράξει αυτό εντός λίγων ημερών, δήλωσε σήμερα ο δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος δύο πηγές.

🚨🚨The updated assessment of the Israeli intelligence community is that Iran has decided to attack Israel directly in retaliation for the assassination of Hamas political leader Ismail Haniyeh & may do within days, even before the August 15 hostage deal talks, per 2 sources

— Barak Ravid (@BarakRavid) August 11, 2024