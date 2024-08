Νέος συναγερμός για επίθεση από τον Λίβανο ήχησε αργά το βράδυ της Τρίτης (13/8) στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε τρεις σειρές επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών θέσεων, με την πρώτη να στοχεύει μια τοποθεσία στους κατεχόμενους λόφους Kfarchouba.

Ένα δεύτερο μπαράζ ρουκετών κατευθύνθηκε σε «μια ανάπτυξη ισραηλινών εχθρικών στρατιωτών στην τοποθεσία Jal al-Deir» και ένα τρίτο στόχευσε ένα στρατιωτικό αρχηγείο στο Meron.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 15 ρουκέτες εντοπίστηκαν να εισέρχονται από τον Λίβανο, οι οποίες, όπως είπε, έπεσαν σε ανοικτές περιοχές και δεν προκάλεσαν θύματα.

Tens of rockets were launched from Lebanon towards the Israeli airbase in Meron pic.twitter.com/RhNpzreI5A

Επίσης, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον δύο εκτοξευτών ρουκετών που ήταν έτοιμοι να βάλουν κατά ισραηλινών θέσεων από τον νότιο Λίβανο.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ορισμένες από τις ρουκέτες να εξουδετερώνονται από το Iron Dome.

A barrage of some 25 rockets was launched by Hezbollah at the Upper Galilee in northern Israel a short while ago.

Sirens had sounded in the Mount Meron area, including the towns of Hurfeish, Elkosh, Fassuta, and Beit Jann.

The IDF says that the rockets struck open areas,… https://t.co/E7oLakMACg pic.twitter.com/pZWbKb0otc

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 13, 2024