Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανέβαλε το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, καθυστερώντας την προγραμματισμένη αναχώρησή του την Τρίτη, όπως μετέδωσε το Axios, ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αυτή την εβδομάδα.

Το ταξίδι του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη αναβλήθηκε λόγω «αβεβαιότητας για την κατάσταση», ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές.

Σήμερα Τρίτη, η Χαμάς εκτόξευσε δύο ρουκέτες με στόχο το Τελ Αβίβ για πρώτη φορά εδώ και τρεις μήνες, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες φονικές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.

Τη Δευτέρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι ανέμεναν οι συνομιλίες της Πέμπτης να συνεχιστούν όπως είχε προγραμματιστεί.

