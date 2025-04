Το ανατολικό μπλοκ του Parliament Hill της Οτάβα του Καναδά, αποκλείστηκε το απόγευμα του Σαββάτου από την υπηρεσία προστασίας.

Οι παραλήπτες του συναγερμού κλήθηκαν να «αναζητήσουν καταφύγιο στο πλησιέστερο δωμάτιο (και) να κλείσουν και να κλειδώσουν όλες τις πόρτες και να κρυφτούν» και διεξάγεται μεγάλης κλίμακας επιχείρηση.

Ο γερουσιαστής Πατρίκ Μπραζό δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Χ μετά την έκδοση του συναγερμού: «Μείνετε ασφαλείς στην Οτάβα».

Η υπηρεσία προστασίας του Κοινοβουλίου εξέδωσε συναγερμό έκτακτης ανάγκης το απόγευμα του Σαββάτου ότι το ανατολικό μπλοκ του Parliament Hill έχει αποκλειστεί.

Διαφορετικά, οι άνθρωποι που δεν βρίσκονταν στην άμεση περιοχή κλήθηκαν να «μείνουν μακριά μέχρι νεωτέρας. Μην ταξιδεύετε σε τοποθεσίες που βρίσκονται υπό αποκλεισμό». Η τακτική αυτή πραγματοποιείται τόσο σε περίπτωση ενόπλου, όσο και σε απειλή για βόμβα.

Ο κοινοβουλευτικός ρεπόρτερ της National Post, Κρίστοφερ Νάρντι, αναφέρει ότι πρόκειται για «μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τουλάχιστον δώδεκα οχήματα της Υπηρεσίας Προστασίας του Κοινοβουλίου και της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Οτάβα περικυκλώνουν το ανατολικό μπλοκ. Η πρόσβαση στο λόφο είναι κλειστή ακόμη και για τους κατόχους διαπιστεύσεων».

Ο Νάρντι λέει ότι μια ομάδα πυροτεχνουργών της αστυνομίας μπορεί να αποτελεί μέρος της επιχείρησης.

.@PPS_SPP and @ottawapolice officers are on scene at Parliament Hill for a barricaded man in the area of East block. There is a large police presence in the area. East block has been evacuated. There are no known injuries and police continue to deal with an individual in this… https://t.co/i8iXRNmV2J

— Ottawa Police (@OttawaPolice) April 5, 2025