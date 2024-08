Από τις φάλαινες στις… γαρίδες – Τα ζώα που ορίζουν τις επενδύσεις μας

Ταύροι και αρκούδες, περιστέρια και γεράκια, μαύροι κύκνοι, αλλά και μυθικά πλάσματα όπως οι μονόκεροι, ήρωες παραμυθιών όπως η Χρυσομαλλούσα και όντα της φαντασίας όπως ο μοβ σκίουρος, είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που κυριαρχούν στην οικονομία και τις αγορές για να περιγράψουν τάσεις, θέσεις και καταστάσεις .

Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις είναι τόσο συνηθισμένες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Αρκετά συνηθισμένη είναι η χρήση μαύρου κύκνου για να υποδείξει ένα σπάνιο ή απροσδόκητο γεγονός. Αν και η μεταφορά έγινε διάσημη από τον καθηγητή Nassim Taleb στο βιβλίο του «The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable», ο Ρωμαίος ποιητής Δέκιμος Ιούνιος Γιουβενάλης χρησιμοποίησε αυτό το πτηνό ως μεταφορά για κάτι αδύνατο. Ούτε τα κοράκια , αυτοί οι προφήτες της καταστροφής (και όχι μόνο στον κόσμο των οικονομικών), δεν μπορούν να προβλέψουν μαύρους κύκνους.

Και φυσικά υπάρχουν κουκουβάγιες . Ίσως πιο σπάνια ακούμε γκρίζο ρινόκερο να χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα κρίσιμο γεγονός που είναι πολύ πιθανό αλλά παραμελείται. Συχνά αντικρουόμενες αυτές οι δύο μεταφορές επέστρεψαν με την κρίση του κορoνοϊού, δεδομένου ότι « Πολλοί χαρακτηρίζουν την επιδημία ως «μαύρο κύκνο», ένα γεγονός που είναι εντελώς απρόβλεπτο, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι ένας «γκρίζος ρινόκερος», μια αναγνωρισμένη αλλά παραμελημένη απειλή».

Τα πιο άγρια ​​ζώα περιλαμβάνουν εκείνα της δεκαετίας του ’90

Εξαιρετικά επίκαιρο είναι επίθετο dovish (από το dove -περιστέρια) που αναφέρεται σε μια νομισματική πολιτική, η οποία υποδηλώνει μια συμβιβαστική προσέγγιση που ακολουθεί η κεντρική τράπεζα. Από την άλλη πλευρά, έχουμε γεράκια που ευνοούν μια επιθετική προσέγγιση, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται στη νομισματική πολιτική.

Τα άγρια ζώα των ’90s

Τα πιο άγρια ​​ζώα περιλαμβάνουν εκείνα της δεκαετίας του ’90, όταν είδαμε την ευρεία χρήση των νομισμάτων-τίγρεις για να υποδείξουν αυτά των χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ωστόσο, η έννοια της οικονομικής τίγρης εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σήμερα και υποδηλώνει «τις οικονομίες του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν που, μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 1990, προώθησαν την εκβιομηχάνιση, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την ανάπτυξη που συνήθως θεωρούνται επιτυχημένες.»

Μιλώντας για ζώα και χώρες, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συχνή αναφορά στον Δράκο ως σύμβολο της Κίνας, αλλά είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το αρκτικόλεξο που επιλέχθηκε για τον προσδιορισμό των τεσσάρων πιο αδύναμων χωρών στην Ευρώπη – Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία – είναι PIGS (γουρούνια).

Τα άλλα ζώα που δεν είναι πραγματικά θετικά περιλαμβάνουν τον ελέφαντα . Λόγω της βραδύτητάς του, συνδέεται συχνά με θεσμικούς επενδυτές και, κυρίως, με μεγάλης κλίμακας συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία. Πρόσφατα, ο χρηματοοικονομικός τομέας άρχισε επίσης να μιλά για μονόκερους , αναφερόμενος σε ιδιωτικές νεοφυείς εταιρείες αξίας τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, με άλλα λόγια πραγματικά μυθολογικά πλάσματα.

Το «τίναγμα της νεκρής γάτας»

Έχετε ακούσει ποτέ για το «τίναγμα της νεκρής γάτας»; Στη συλλογική φαντασία, οι έμποροι θεωρούνται συχνά καρχαρίες και γνωρίζουν πολύ καλά αυτήν την έκφραση που υποδηλώνει μια προσωρινή ανάκαμψη που είναι περισσότερο τεχνική παρά καθοδηγείται από θεμελιώδεις αρχές. Συγκεκριμένα, συμβαίνει όταν η αγορά έχει μια σύντομη ανάκαμψη μετά από μια σοβαρή πτώση, αλλά η υποκείμενη τάση παραμένει «πτωτική».

Αναμφίβολα όλοι έχουν ακούσει για το φαινόμενο των προβάτων-κοπαδιού , αυτή τη γνωστική προκατάληψη που επηρεάζει τις αποφάσεις των επενδυτών και μπορεί να οδηγήσει σε παράλογες αντιδράσεις. Αλλά το φαινόμενο της αγέλης δείχνει μεγάλους αριθμούς επενδυτών που αυτοσχεδιάζουν τόσο πολύ που εκτίθενται σε σημαντικές απώλειες. Τα κεφάλαια των γυπαετών ή των ακρίδων, που συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, «μπουκώνουν» στο κεφάλαιο μιας εταιρείας για να αποκτήσουν τη μέγιστη αξία και είναι τα πρώτα που πετούν όταν τα πράγματα πάνε άσχημα.

Ο ζωολογικός κήπος των αγορών

Ταύροι και Αρκούδες

Οι δύο αυτοί όροι είναι πολύ οικείοι σε όσους ασχολούνται με τα χρηματιστήρια. Υπάρχουν παραλλαγές, φυσικά – ανοδική αγορά, bear market, bullish, bearish. Εδώ είναι η ουσία: ο ταύρος αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο επιτίθενται οι ταύροι, με τα κέρατα ψηλά. Οι αρκούδες, από την άλλη πλευρά, επιτίθενται τραβώντας τα πόδια τους προς τα κάτω. Ουσιαστικά, η κατεύθυνση των επιθέσεών τους συσχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι αγορές.

Σε γενικές γραμμές, μια ανοδική αγορά είναι μια περίοδος κατά την οποία η αισιοδοξία είναι υψηλή και οι τιμές γενικά αυξάνονται, συνήθως σε μήνες ή χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν ακόμα πτωτικές ημέρες ή μήνες στην αγορά, αλλά η συνολική τάση παραμένει ανοδική. Μια bear market, εν τω μεταξύ, ισχύει όταν υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδος πτώσης των τιμών και απαισιοδοξίας.

Περιστέρια και γεράκια

Οι αναφορές στα δύο πτηνά τείνουν να… απογειώνονται κάθε φορά που ακούμε από τους κεντρικούς τραπεζίτες για τη νομισματική πολιτική. Εάν ακούτε ότι μια δήλωση της κεντρικής τράπεζας είχε έναν τόνο περιστεριού, αυτό τείνει να σημαίνει ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι απαισιόδοξοι για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και μπορεί να σκέφτονται να μειώσουν τα επιτόκια για να δώσουν μια οικονομική ώθηση.

Αντίθετα, τα γεράκια είναι γενικά αισιόδοξα για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, αλλά ανησυχούν για την αύξηση του πληθωρισμού. Ένας επιθετικός τόνος θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια πρόβλεψη για αυξήσεις των επιτοκίων ως έναν τρόπο να κρατηθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.

Στον οικονομικό κόσμο, οι μαύροι κύκνοι αντιπροσωπεύουν απρόβλεπτα, μαζικά μεταμορφωτικά γεγονότα που μπορούν να διαμορφώσουν τον κόσμο

Στρουθοκάμηλοι

Η πρώτη σκέψη όταν ακούμε τη στρουθοκάμηλο, είναι το κεφάλι στην άμμο. Για τους περισσότερους τουλάχιστον. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο το φαινόμενο της στρουθοκαμήλου χρησιμοποιείται για να περιγράψει επενδυτές που τείνουν να αγνοούν την πτώση των χρηματιστηρίων ή τις δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Θα προτιμούσαν να κολλήσουν το κεφάλι τους στην άμμο, για να αποφύγουν να δουν τις μεγάλες μειώσεις στο χαρτοφυλάκιό τους.

Μαύροι Κύκνοι

Στον οικονομικό κόσμο, οι μαύροι κύκνοι αντιπροσωπεύουν απρόβλεπτα, μαζικά μεταμορφωτικά γεγονότα που μπορούν να διαμορφώσουν τον κόσμο – και με τη σειρά τους, το επενδυτικό τοπίο. Πέρα από το να είναι απροσδόκητο και να έχει σημαντικό αντίκτυπο, το τρίτο καθοριστικό χαρακτηριστικό ενός συμβάντος μαύρου κύκνου είναι ότι εξηγείται εύκολα ή εκλογικεύεται, αφού το γεγονός ότι ήταν προβλέψιμο. Είναι το φαινόμενο «το ήξερα από παλιά».

Μονόκεροι

Στον επιχειρηματικό κόσμο, οι μονόκεροι είναι πραγματικό πράγμα. Μια εταιρεία unicorn είναι μια ιδιωτική startup με αποτίμηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο. Όπως λέει η ιστορία, ο όρος μονόκερος επινοήθηκε για πρώτη φορά σε αυτό το πλαίσιο το 2013 από κάποιον που θεώρησε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είναι τόσο σπάνιες όσο τα μυθικά πλάσματα.

Κουνέλια

Τα κουνέλια είναι ζώα του χρηματιστηρίου που χαρακτηρίζονται από τις γρήγορες και ευκίνητες στρατηγικές συναλλαγών τους. Συχνά συμμετέχουν σε ημερήσιες συναλλαγές ή scalping, όπου εισέρχονται και εξέρχονται από συναλλαγές εντός πολύ σύντομου χρονικού πλαισίου, μερικές φορές μόνο λεπτών ή και δευτερολέπτων, για να κεφαλαιοποιήσουν τις μικρές κινήσεις των τιμών. Ο πρωταρχικός τους στόχος είναι να συγκεντρώσουν κέρδη από αυτές τις μικρές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας διαπραγμάτευσης, αντί να επενδύσουν μακροπρόθεσμα. Αυτά τα ζώα του χρηματιστηρίου επικεντρώνονται στα άμεσα κέρδη και τείνουν να αποφεύγουν να διατηρούν θέσεις μετοχών για μεγάλες περιόδους.

Χελώνες

Το πιο σοφό από τα ζώα του χρηματιστηρίου, οι χελώνες είναι η ενσάρκωση της φιλοσοφίας «αργές και σταθερές νίκες στον αγώνα» των επενδύσεων. Είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές που δεν ενοχλούνται από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, εστιάζοντας αντ’ αυτού στη σταδιακή ανάπτυξη των επενδύσεών τους . Αυτά τα ζώα του χρηματιστηρίου χρησιμοποιούν συνήθως μια στρατηγική αγοράς και διακράτησης, περιμένοντας υπομονετικά να εκτιμηθούν οι επενδύσεις τους με την πάροδο του χρόνου, κάτι που μπορεί να είναι μια ασφαλέστερη προσέγγιση σε ασταθείς συνθήκες της αγοράς.

Γουρούνια – The Greedy Risk-Takers

Τα γουρούνια αναλαμβάνουν συχνά υπερβολικούς κινδύνους επιδιώκοντας γρήγορα οικονομικά κέρδη. Η παρορμητική τους φύση μπορεί να τους οδηγήσει σε βιαστικές επενδυτικές αποφάσεις χωρίς την κατάλληλη έρευνα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Η συμπεριφορά αυτών των ζώων στο χρηματιστήριο χρησιμεύει ως μια προειδοποιητική ιστορία σχετικά με τους κινδύνους να αφήσουμε την απληστία να υπερισχύσει της προσεκτικής επενδυτικής ανάλυσης.

Κοτόπουλα

Ένα άλλο κοινό ζώο στο χρηματιστήριο, τα Κοτόπουλα είναι εξαιρετικά προσεκτικοί επενδυτές, συχνά πολύ φοβισμένοι για να αναλάβουν σημαντικό κίνδυνο. Η συντηρητική προσέγγισή τους μπορεί να τους προστατεύει από μεγάλες απώλειες, αλλά τους εμποδίζει επίσης να κεφαλαιοποιήσουν τις δυνητικά προσοδοφόρες ευκαιρίες της αγοράς. Αυτά τα ζώα του Χρηματιστηρίου συνήθως στρέφονται προς επενδύσεις χαμηλού κινδύνου, όπως τίτλους σταθερού εισοδήματος, θυσιάζοντας υψηλότερες αποδόσεις για την αντιληπτή ασφάλεια.

Λύκοι

Οι λύκοι είναι οι οξυδερκείς και επιθετικοί παίκτες στο χρηματιστήριο, γνωστοί για τις ληστρικές τακτικές τους. Αναζητούν αδυναμίες στην αγορά για να τις εκμεταλλευτούν για προσωπικό όφελος, μερικές φορές εμπλέκονται σε ανήθικες ή χειραγωγικές πρακτικές. Οι ενέργειες αυτών των ζώων στο χρηματιστήριο μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη δυναμική της αγοράς, συχνά εις βάρος των λιγότερο έξυπνων επενδυτών.

Τα ελάφια

Τα ελάφια είναι κερδοσκόποι, που επικεντρώνονται στις αρχικές δημόσιες προσφορές ( IPOs ) με στόχο να αποκομίσουν γρήγορα κέρδη. Αγοράζουν νέες προσφορές μετοχών και τις πωλούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, ελπίζοντας να κεφαλαιοποιήσουν την αρχική άνοδο της τιμής.

Οι ελέφαντες

Γίγαντες μεταξύ των ζώων του χρηματιστηρίου, οι ελέφαντες είναι οι βαρέων βαρών επενδυτές της αγοράς, συνήθως μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων οι συναλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές της αγοράς. Οι σημαντικές ενέργειες αγοράς ή πώλησης τους μπορούν να δημιουργήσουν κυματισμούς σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθιστώντας τους παίκτες με επιρροή των οποίων οι επενδυτικές αποφάσεις παρακολουθούνται στενά από άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Το μέγεθος και η δύναμη των ελεφάντων μπορούν να διαμορφώσουν τις τάσεις της αγοράς και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για άλλους επενδυτές.

Φάλαινες και γαρίδες στα κρυπτονομίσματα

Οι φάλαινες στις αγορές του Bitcoin χαρακτηρίζονται από την κατοχή σημαντικού αριθμό κρυπτονομισμάτων BTC, ο οποίος είναι ικανός να επηρεάσει ως έναν βαθμό την αγορά. Ενώ δεν υπάρχει ακριβές όριο για την ταξινόμηση κάποιου ως φάλαινας, ένα ευρέως αποδεκτό σημείο αναφοράς είναι η κατοχή 1.000 ή περισσότερων BTC. Στον αντίποδα οι «γαρίδες» είναι επενδυτές που κατέχουν λιγότερο από 1 bitcoin.

Χρυσομαλλούσα

Η οικονομία της Χρυσομαλλούσας (Goldilocks) δεν είναι ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ κρύα, αλλά ακριβώς σωστή. Έχει δανειστεί τη φράση από τη δημοφιλή παιδική ιστορία «Η Χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες». Ο όρος περιγράφει μια ιδανική κατάσταση για ένα οικονομικό σύστημα. Σε αυτή την τέλεια κατάσταση, υπάρχει πλήρης απασχόληση, οικονομική σταθερότητα και σταθερή ανάπτυξη.

Ο μωβ σκίουρος

Ο μωβ σκίουρος είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους προσλήψεων για να περιγράψει έναν υποψήφιο για εργασία με ακριβώς τη σωστή εκπαίδευση, σύνολο εμπειρίας και εύρος προσόντων που ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας. Το συμπέρασμα είναι ότι η υπερβολική εξειδίκευση των απαιτήσεων καθιστά έναν τέλειο υποψήφιο τόσο δύσκολο να βρεθεί όσο ένας μωβ σκίουρος.

