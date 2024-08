Εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ στέλνουν στη Λεμεσό το αμφίβιο πλοίο USS Wasp και μονάδα πεζοναυτών

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η θέση του νησιού το τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Στόλου των ΗΠΑ την Πέμπτη στο λιμάνι της Λεμεσού βρίσκεται από τις 8/8/2024 για «προγραμματισμένη επίσκεψη» το αμφίβιο πλοίο USS Wasp (LHD 1) των ΗΠΑ με την 24η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών (MEU) Ειδικής Επιχειρησιακής Ικανότητας (SOC).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε το ΚΥΠΕ, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο λιμάνι, το πλοίο και τα μέλη της 24ης Μονάδας θα πραγματοποιήσουν τακτικό λιμενικό έλεγχο και θα συμμετάσχουν σε εκδήλωση για την ενδυνάμωση των σχέσεων με την κοινότητα.

Ενώ όπως ανέφερε ο πλοίαρχος Christopher Purcell, διοικητής του USS Wasp, «επισκέψεις σε λιμάνια όπως αυτήν ενισχύουν τις σχέσεις μας με τα κράτη-εταίρους και μας δίνουν τη δυνατότητα να χτίσουμε πάνω σε κοινές αξίες και εμπειρίες».

Με την Κύπρο να αποτελεί συχνό προορισμό για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που επιχειρούν στη Μεσόγειο.

Σε ανάρτηση της στο «Χ» η αμερικανίδα πρεσβευτής στην Κύπρο, Τζούλι Ντέιβις Φίσερ, αναφέρει ότι το USS Wasp επισκέπτεται την Κύπρο για την υποστήριξη των από καιρό προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ΗΠΑ – Κυπριακής Δημοκρατίας. «Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ συνεχίζουν όλες τις προσπάθειες μαζί με βασικούς εταίρους για την αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων και την ετοιμότητα για την υποστήριξη των πολιτών σε κρίση», σημειώνει αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το πλοίο να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις που θα σχετίζονται με την ένταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την υποστήριξη αμάχων.

The USS Wasp is visiting 🇨🇾 in support of long-planned 🇺🇸🇨🇾 partnership activities. The visit comes at a time when 🇺🇸 continues all efforts along with key partners to de-escalate regional tensions & to be prepared to support civilians in crisis. https://t.co/WvrZ85kYw6

— Julie Davis Fisher (@USAmbCy) August 9, 2024