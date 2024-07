Η επίσκεψη Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Κύπρο – Το αγκάθι στην εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων

Βαθύ παραμένει το χάσμα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική πλευρά με την Άγκυρα, να καθιστά σαφές ότι επιμένει στην αδιάλλακτη στάση της στο θέμα, ζητώντας λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εκ των προτέρων αναγνώριση του ψευδοκράτους, εγκαταλείποντας τη συμφωνία στο πλαίσιο του ΣΑ του ΟΗΕ για διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Κύπρο το επιβεβαίωσε. Ο Έλληνας πρωθυπουργός μετέβη προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατήγγειλαν την τουρκική εισβολή και κατοχή και ο Τούρκος πρόεδρος στις εκδηλώσεις στα κατεχόμενα, που εξύμνησαν την εισβολή, ως «ειρηνευτική επέμβαση».

Ο Ερντογάν έφτασε στα κατεχόμενα, συνοδευόμενος από μαχητικά αεροσκάφη, 50 πολεμικά πλοία, αλεξιπτωτιστές, και ακροβατικό σμήνος επιδείξεων.

Ο Μητσοτάκης συνοδευόταν από την σύζυγο του, τον υπουργό Εξωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Με λίγη ώρα διαφορά Μητσοτάκης και Ερντογάν, στις ομιλίες τους κατέδειξαν την απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές στο θέμα της Κύπρου.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο που η Τουρκία εντείνει τις προκλήσεις της, στο Κυπριακό με αποκορύφωμα την ομιλία Ερντογάν από τα Κατεχόμενα, στη «φιέστα» για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή που διοργάνωσε το ψευδοκράτος, ενώ είχε προηγηθεί το απειλητικό στιχάκι του τουρκικού υπ. Άμυνας «μπορεί να έρθω μια νύχτα ξαφνικά».

Η ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού ήταν συγκινησιακά φορτισμένη με ξεκάθαρες αναφορές στην τουρκική κατοχή, επιμένοντας ότι η Ελλάδα συντάσσεται με την Κύπρο σε όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε και στο σκέλος της επανεκκίνησης των συνομιλιών, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην τουρκική πλευρά.

«Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα. Η επιδίωξή μας παραμένει μία: Κυπριακή Δημοκρατία με μία κυριαρχία σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία σε ένα ενιαίο κράτος χωρίς ξένο στρατό κατοχής όπως ακριβώς το προβλέπουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η ελληνοτουρκική προσέγγιση βοηθά και το Κυπριακό. Αλλά το ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ούτε ότι υποχωρούμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την επανεκκίνηση των διαδικασιών. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα δεν θέλει τον διάλογο».

«Η Κύπρος για μισό αιώνα στάθηκε όρθια στις ολέθριες συνέπειες του Αττίλα, διατήρησε τρεις γενιές ζωντανό το αίτημα της επανένωσης, έγινε μέλος της ΕΕ ενισχύοντας την οικονομία, αλλά η πληγή εξακολουθεί να αιμορραγεί και η Γη της Αφροδίτης παραμένει διχοτομημένη ενώ ακόμη υπάρχουν πρόσφυγες», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «φωτογραφία ενοχής το τείχος που διχοτομεί ευρωπαϊκό έδαφος και απόδειξη ενοχής όσων επιτρέπουν να διατηρείται ακόμα».

Σημείωσε δε ότι «οι δύο πόλοι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Αθήνα και Λευκωσία απορρίτουμε το πεπαλαιωμένο δόγμα. Ο Ελληνισμός δεν θα πάψει να αγωνίζεται μέχρι να επανενωθεί η Κύπρος» και πρόσθεσε πως από την προσπάθεια αυτή «δεν μπορεί να απουσιάζει η Ευρώπη, αφού η Κύπρος είναι κομμάτι της».

Λίγο νωρίτερα στα κατεχόμενα όπου λάμβανε χώρα η φιέστα του ψευδοκράτους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι δεν έχει καμία διάθεση συνεννόησης, επιμένοντας ότι έχει «πεθάνει» η προσπάθεια αναζήτησης ομοσπονδιακής λύσης ενώ κατά το αναμενόμενο χαρακτήρισε «ειρηνευτική επιχείρηση» την τουρκική εισβολή.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου γιατί πραγματοποιήθηκε η «ειρηνευτική επιχείρηση» στην Κύπρο και γιατί η Τουρκία πήρε μια τέτοια απόφαση», δήλωσε ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της φιέστας του κατοχικού καθεστώτος για τη μαύρη επέτειο.

Παράλληλα θέλησε να επιτεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω του Νίκου Δένδια λέγοντας: «Πρόσφατα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας έκανε παράλογες δηλώσεις. Συναντήθηκα με τον κ. Μητσοτάκη και του είπα: «Μην μας χλευάζετε», «δεν νομίζω» μου απάντησε. Γίνονται εξαιρετικά ανεύθυνα βήματα. Δεν μπορείς να πλυθείς δύο φορές με το ίδιο νερό», ισχυρίστηκε, ο Ερντογάν.

«Ελπίζω ότι θα δούμε τις μέρες που οι ηγέτες των εγγυητριών χωρών του νησιού θα επισκεφθούν και τα δύο κράτη μαζί», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

«Η υποστήριξή μας παραμένει στην ΤΔΒΚ, η οποία ιδρύθηκε στο αίμα των μαρτύρων μας, να γίνει ένα ισχυρό, ευημερούν και αξιόπιστο κράτος».

Απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν από τα Κατεχόμενα της Κύπρου έδωσαν και διπλωματικές πηγές αναφέροντας ότι «η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην λύση της επανένωσης της Κύπρου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Συγκεκριμένα οι διπλωματικές πηγές ανέφεραν:

«Οι ελληνικές θέσεις για το Κυπριακό είναι σαφώς διατυπωμένες και πάγιες εδώ και δεκαετίες. Εκφράζονται δε ενιαία από τον Έλληνα πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην λύση της επανένωσης της Κύπρου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και αυτό θα συνεχίσει να πράττει. Δεν τίθεται, ούτε θα μπορούσε να τεθεί, ζήτημα παρέκκλισης από την σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο θέση αυτή».

«Η Ελλάδα στέκεται με σεβασμό στην ιερή μνήμη των πεσόντων, συμμερίζεται το δράμα για τους αγνοουμένους και τους εκτοπισμένους και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι πολέμησαν γενναία για την υπεράσπιση της Κύπρου. Και δεν αποδέχεται ανοίκειες απειλές, διχαστικά ψηφίσματα και τετελεσμένα επί του πεδίου», ανέφερε ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σε νέο μήνυμά του εξάλλου και δη στην εβδομαδιαία του ανάρτηση σήμερα Κυριακή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο θέμα και τονίζει: «όπως είπα και στον Πρόεδρο Ερντογάν κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στην Ουάσινγκτον, δεν νοείται η Κύπρος, κράτος-μέλος της ΕΕ, πενήντα χρόνια μετά την τραγωδία του ‘74 να παραμένει διαιρεμένη. Ευχή και ελπίδα μας είναι οι δύο κοινότητες να αξιοποιήσουν τη νέα ευκαιρία που παρουσιάζεται και να καθίσουν στο τραπέζι για να βρεθεί λύση στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, υπό τον απαράβατο όρο ότι ενδεχόμενη συμφωνία θα αναγνωρίζει μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα. Σε αυτήν την προσπάθεια, οι Κύπριοι αδελφοί μας έχουν την συμπαράσταση και τη στήριξη της Ελλάδας».

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τόνισε πως «θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειες για επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της ΕΕ».

«Σήμερα, σε αυτή την τραγική 50ή επέτειο, και κάθε μέρα, στεκόμαστε στο πλευρό της Κύπρου.

Υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία.

Οι Κύπριοι αξίζουν να ζουν σε μια επανενωμένη χώρα σε συνθήκες ειρήνης, συνύπαρξης, σταθερότητας και ευημερίας.

Το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε σταθερά την Κύπρο στις προσπάθειες για επανένωση του τελευταίου διαιρεμένου κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», έγραψε σε ανάρτησή της.

Today, on this tragic 50th anniversary, and every day, we stand with Cyprus.

We stand in support of territorial integrity and sovereignty.

Cypriots deserve to live in a reunited country in conditions of peace, co-existence, stability and prosperity.

The Cyprus question is a…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2024