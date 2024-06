Γιατί ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και τα παιδιά του πόζαραν πλάτη – Η εξήγηση για τη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον

Ήταν πριν από λίγες ημέρες και με αφορμή τη γιορτή του πατέρα που η Κέιτ Μίντελτον μοιράστηκε μια φωτογραφία του πρίγκιπα Γουίλιαμ με τα τρία τους παιδιά.

Η Κέιτ Μίντλετον απαθανάτισε πλάτη τον πρίγκιπα Γουίλιαμ με τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις ενώ κοιτούσαν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι προς τη θάλασσα.

Κοιτάζοντας την αμμουδιά, τα δύο αδέλφια αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον, ενώ η Σάρλοτ αγκαλιάζει τον πατέρα της. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με τη σειρά του, απλώνει το χέρι του για να αγκαλιάσει όλα τα παιδιά του, καθώς στέκονται σε έναν αμμόλοφο.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Judi James επισημαίνει στην Daily Mail ότι η σκηνή είναι μια εικόνα της στενής σχέσης μέσα στην οικογενειακή μονάδα.

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έχουν αποφύγει τη συνηθισμένη πόζα τους στο παγκάκι στον κήπο για τη γιορτή του πατέρα φέτος και επέλεξαν μια πολύ πιο οικεία και αποκαλυπτική φωτογραφία, η οποία δεν έχει την ατίθαση, παιχνιδιάρικη διάθεση των προηγούμενων ετών.

Το σκηνικό της ήρεμης παραλίας, το βλέμμα προς τη θάλασσα και η χαλαρή επιλογή των ρούχων υποδηλώνουν μια ειδυλλιακή και ελεύθερη παιδική ηλικία, η οποία δεν διέπεται από βασιλικούς κανόνες – όσο αυτό είναι δυνατό.

Αντί να κοιτάζουν την κάμερα και να μιλούν απευθείας στον θεατή και να ποζάρουν για αυτόν, έχουν γυρίσει πλάτη ατενίζοντας τον ορίζοντα. Αυτό το σκηνικό υποδηλώνει την επιθυμία για ηρεμία. Η θέα στη θάλασσα έχει πάντα χαλαρωτική επίδραση, όπως και ο ήχος από τα κύματα, ενώ η αίσθηση ότι ατενίζεις το άπειρο επιτρέπει στους ανθρώπους να τοποθετήσουν τη ζωή τους και τις όποιες ανησυχίες τους σε ένα πιο ήρεμο πλαίσιο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και τα παιδιά του φαίνονται απομονωμένοι σε μια αγαπημένη οικογενειακή μονάδα και όλοι ατενίζουν το μέλλον τους με μια αίσθηση ενότητας και δύναμης» υπογραμμίζει χαρακτηρστικά η Judi James.

Η body language expert πρόσθεσε ότι η εικόνα δίνει μια ιδέα των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και των γονέων τους, τώρα που μεγαλώνουν.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L

📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 16, 2024