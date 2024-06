Η φωτογράφος Κέιτ Μίντλετον «ξαναχτυπά» για τη γιορτή του πατέρα

Λίγες ώρες μετά την επανεμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον στις δημόσιες εμφανίσεις και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε στη δημοσιότητα μια τρυφερή φωτογραφία για τη γιορτή του πατέρα.

Η Κέιτ Μίντλετον φωτογράφισε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ έχοντας αγκαλιά τα τρία τους παιδιά, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις, και κοιτάζοντας οι τέσσερις μαζί τον ωκεανό.

«Σε αγαπάμε μπαμπά. Χαρούμενη γιορτή του πατέρα, Τζορτζ, Σάρλος και Λούις» γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας που έδωσαν στη δημοσιότητα μέσα από τον επίσημο λογαριασμό τους, δίνοντας παράλληλα τα credits στην Κέιτ Μίντλετον για την τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους έχουν πλάτη στον φακό της Κέιτ Μίντλετον και αγκαλιάζονται ενώ βρίσκονται στην ακτή και αγναντεύουν στον ωκεανό.

We love you, Papa. Happy Father’s Day 💕 G, C & L

📸 The Princess of Wales, 2024 pic.twitter.com/kI9AFV2XmT

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 16, 2024