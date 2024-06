Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μαζί με τον Γουίλιαμ και τα παιδιά τους

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της Κέιτ Μίντλετον μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

«Έφτασε στο παλάτι όπου θα μπει σε μια άμαξα μαζί με τα τρία παιδιά της», λέει η βασιλική ανταποκρίτρια Laura Bundock. «Θα κατευθυνθούν κατά μήκος του εμπορικού κέντρου προς το Horse Guards Parade, όπου θα παρακολουθήσουν το Trooping».

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η Κέιτ θα είναι παρούσα στο μπαλκόνι για το flypast της RAF αργότερα.

Princess Kate has arrived for Trooping The Colour! 👑 Full story here: https://t.co/6BfZgKQtoh pic.twitter.com/oYuZbhz0i3

— HELLO! (@hellomag) June 15, 2024