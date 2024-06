Με μια δημόσια «συγγνώμη» εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον καθώς με ένα γράμμα της απολογήθηκε από την Ιρλανδική φρουρά για την απουσία της από την σημερινή γενική πρόβα του Trooping The Colour που θα γίνει την επόμενη της επόμενη εβδομάδα.

«Ήθελα να γράψω και να σας ενημερώσω πόσο περήφανη είμαι για ολόκληρο το Σύνταγμα ενόψει του Colonel’s Review και του Trooping the Colour. Εκτιμώ όλους όσους στρατιώτες φέτος εξασκήθηκαν για μήνες και αφιέρωσαν πολλές ώρες για να διασφαλίσουν ότι οι στολές και οι ασκήσεις τους είναι άψογες.

«Το να είμαι Συνταγματάρχης σας παραμένει μεγάλη τιμή και λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να κάνω τον χαιρετισμό στο φετινό Colonel’s Review. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε τη συγγνώμη μου σε όλο το Σύνταγμα, ωστόσο, ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας εκπροσωπήσω όλους άλλη φορά πολύ σύντομα».

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.

We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.

Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS

— Irish Guards (@irish_guards) June 8, 2024