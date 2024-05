Νωρίτερα απ΄ότι περιμέναμε φαίνεται πως θα κάνει την πρώτη της δημόσια εμφάνιση η Κέιτ Μίντλετον.

Αν και είχε γίνει γνωστό ότι θα απέχει από τα βασιλικά της καθήκοντα για όλο το 2024, οι τελευταίες πληροφορίες τη θέλουν να σκέφτεται να κάνει μια εμφάνιση στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ μετά την τελετή Trooping the Color, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι βασιλικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν χθες ότι η Κέιτ δεν θα παραστεί στο Colonel’s Review στις 8 Ιουνίου – που είναι η παραδοσιακή πρόβα για το Trooping the Colour, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Ωστόσο, η Daily Mirror ανέφερε ότι η πριγκίπισσα θεωρείται ότι σκέφτεται να περπατήσει στο διάσημο μπαλκόνι σε ένα δεκαπενθήμερο εάν αισθάνεται αρκετά καλά.

Η 42χρονη Κέιτ, η οποία υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, θα έπρεπε να χαιρετήσει στις 8 Ιουνίου υπό κανονικές συνθήκες στον ρόλο της ως «Συνταγματάρχης των Ιρλανδικών Φρουρών».

Αλλά συνεχίζει να μένει μακριά από τα δημόσια βασιλικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της ενώ ξεκουράζεται στο σπίτι και θα επιστρέψει μόνο όταν οι γιατροί της δώσουν το ξεκάθαρο.

Ο Αντιστράτηγος Τζέιμς Μπάκναλ, πρώην διοικητής του Συμμαχικού Σώματος Ταχείας Αντίδρασης, θα είναι ο αξιωματικός επιθεώρησης στη θέση της Κέιτ για την Επιθεώρηση Συνταγματάρχη.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποκάλυψαν επίσης χθες ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα ταξιδέψει με άμαξα με τη βασίλισσα Καμίλα στις 15 Ιουνίου και δεν θα είναι έφιππος.

Ο βασιλιάς Κάρολος, 75 ετών, θα κάνει την επιθεώρηση των στρατιωτών στην επίσημη παρέλαση γενεθλίων του από μια άμαξα του Άσκοτ Λαντάου με την Καμίλα, η οποία θεωρείται ότι είναι μια προσαρμογή που βασίζεται στις συμβουλές των γιατρών, ενώ ο μονάρχης συνεχίζει να έχει θεραπεία για τον καρκίνο.

Kate Middleton sent ‘best wishes’ by Lieutenant Colonel who says ‘we are so proud to have’ Princess as Colonel of the Irish Guards – after palace confirmed royal will not take part in Trooping the Colour rehearsal https://t.co/jlpOein8l2 pic.twitter.com/4A6jZ1oFp4

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 31, 2024