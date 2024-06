Το μεγάλο comeback της Κέιτ Μίντλετον – Τα βλέμματα αγάπης με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ

Μετά από απουσία 173 ημερών, η Κέιτ Μίντλετον έκανε το μεγάλο comeback, συγκεντρώνοντας όλα τα βλέμματα πάνω της.

Ειδικός στη γλώσσα του σώματος αποκαλύπτει την πραγματική φύση της Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ μετά τις ρομαντικές στιγμές τους στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Η Κέιτ Μίντλετον έλαμπε καθώς επανήλθε στο προσκήνιο για πρώτη φορά εν μέσω της θεραπείας της για καρκίνο και ενώθηκε με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας για να γιορτάσει τα επίσημα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.

Η λαμπερή Κέιτ Μίντλετον χαιρέτησε τα πλήθη των βασιλικών θαυμαστών και φρόντιζε τα τρία μικρά παιδιά της μετά από μια σειρά δύσκολων μηνών που πέρασε για να συμβιβαστεί με τη διάγνωση και τις προληπτικές χημειοθεραπείες.

Η επικοινωνιολόγος Judi James σημειώνει πως μια κοινή στιγμή ανάμεσα στην πριγκίπισσα της Ουαλίας και τον σύζυγό της πρίγκιπα Γουίλιαμ έδωσε μια συγκινητική εικόνα για την ευτυχία τους.

«Το πιο συγκινητικό σήμα αμοιβαίας ανταμοιβής ήρθε από τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον όταν τελικά τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Τα μάτια του πρίγκιπα Γουίλιαμ και οι σφιγμένοι μύες γύρω από τα χείλη του έδειχναν την εσωτερική του υπεφηφάνεια και την πιθανή ανακούφιση που είχε την όμορφη γυναίκα του να στέκεται ξανά δίπλα του. Η Κέιτ Μίντλετον, που είχε εμφανώς χαλαρώσει σε αυτό το στάδιο, έριξε ένα πλατύ και πολύ τρυφερό χαμόγελο» σημειώνει χαρακτηριστικά η Judi James.

Η εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ήταν αμφίβολη καθώς είχε χάσει την τελευταία πρόβα του Trooping the Colour το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Αλλά με τον βασιλιά να πάσχει επίσης από καρκίνο, το θέαμα της στρατιωτικής παρέλασης και μεγαλοπρέπειας έγινε μια συμβολική δήλωση της μοναρχίας μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας.

Η Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε ότι έχει καλή πρόοδο με τη θεραπεία της, αλλά μοιράστηκε πως έχει καλές και κακές ημέρες.

Η υποστήριξη από το κοινό έχει κάνει βαθιά εντύπωση στην Κέιτ Μίντλετον, η οποία υποστήριξε πως έχει εντυπωσιαστεί από τα ευγενικά μηνύματα που έκαναν τη διαφορά για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την ίδια και τους βοήθησαν κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών.

2nd video released by Kensington Palace. Such a great day and success. The entire world was thrilled to see the #PrincessOfWales and the #RoyalFamily. #PrincessCatherine stole the day globally.

There’s some broken dishware in #Montecito. pic.twitter.com/Ux9uspjwBC

— Princess CarParkle (@unreMARKLEble) June 15, 2024