Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο τον περασμένο Μάρτιο έκανε η Κέιτ Μίντλετον με το Sky News κάνει μία αποτίμηση των μηνυμάτων που προέκυψαν.

Μάλιστα όπως σημειώνει το Sky News, το «Trooping the Colour» δεν είναι μια τυπική οικογενειακή συγκέντρωση, είναι μια από τις σπάνιες στιγμές του χρόνου που οι Ουίνδσορς περνούν όλοι μαζί χρόνο και η πρώτη φορά που η βασιλική οικογένεια εμφανίστηκε όλη μαζί μετά από μία πολύ δύσκολη περίοδο.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα ηγήθηκαν της πομπής με τη σκωτσέζικη άμαξα, καθώς η διάγνωση του καρκίνου σήμαινε ότι φέτος δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, την πριγκίπισσα Άννα και τον πρίγκιπα Εδουάρδο πάνω σε άλογο», αναφέρει αρχικά.

«Και τότε η αναμονή τελείωσε. Επιτέλους, είδαμε ξανά την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, έχει συνηθίσει να έχει τον φακό της κάμερας στραμμένο πάνω της, αλλά μετά από τόσους μήνες που ήταν μακριά, μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό πρέπει να ήταν λίγο αποθαρρυντικό. Αλλά δεν υπήρχε κανένα σημάδι ότι προσπαθούσε να κρυφτεί, καθώς κοίταξε κατευθείαν προς τις κάμερες και χαιρέτησε», προσθέτει το βρετανικό δίκτυο στην ανάλυσή του.

Η εμφάνιση με τα παιδιά της

Η Κέιτ Μίντλετον βρισκόταν «στη γυάλινη άμαξα, σε ένα ευτυχισμένο μέρος για την ίδια, καθώς βρισκόταν εκεί με τα τρία παιδιά της, τα οποία προφανώς της έδιναν τόση χαρά κατά τη διάρκεια των πιο δύσκολων στιγμών της».

Στη συνέχεια το Sky News αναφέρεται στη σημασία της στιγμής για τον βασιλιά. Όπως αναφέρει «στο ‘Horse Guards Parade’, ο βασιλιάς βρέθηκε σε πιο περίοπτη θέση, για την επίσημη παρέλαση των γενεθλίων του και το ‘Trooping the Colour’ της Ιρλανδικής Φρουράς. Η δική του διάγνωση καρκίνου είχε καταστήσει εκδηλώσεις όπως αυτή αβέβαιες, αλλά αυτή ήταν και πάλι μια επίδειξη της δικής του αποφασιστικότητας να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Η βασίλισσα Καμίλα, εθεάθη να χτυπά τα πόδια της στη μουσική κι έτσι ήταν μια πιο ευτυχισμένη στιγμή για όλους».

«Είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς ότι ο βασιλιάς εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία, όπως και η νύφη του που παρακολουθούσε από το μπαλκόνι και έπρεπε ταυτόχρονα να προσέχει έναν υπέροχα ζωηρό πρίγκιπα Λούις», προσθέτει.

Ωστόσο, τότε η ωραία αυτή η στιγμή και η παρέλαση διακόπηκαν προσωρινά, καθώς άνοιξαν οι ουρανοί. «Όλοι μας, οι στρατιώτες, το πλήθος και οι έφιπποι βασιλείς γίναμε μούσκεμα καθώς επέστρεφαν για τον τελευταίο χαιρετισμό», αναφέρει ακόμα το Sky News.

Μια σπάνια στιγμή για να είναι όλοι μαζί

«Την ώρα που η ‘θάλασσα’ των ομπρελών και του κόσμου μετακινούνταν στο The Mall προς το μπροστινό μέρος του παλατιού, άκουσα μια από τις μπάντες να παίζει. Δεν είναι σαφές αν ήταν μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο soundtrack, αλλά η πολύ εύστοχη εκτέλεση του Somewhere Over The Rainbow φάνηκε να αποδίδει καρπούς», γράφει ακόμα και τότε ο ουρανός έγινε ξανά γαλάζιος, καθώς η βασιλική οικογένεια ανέβηκε στο μπαλκόνι σε μια σπάνια εκδήλωση μέσα στο χρόνο όπου μπορούν όλα τα μέλη της να είναι μαζί.

«Μια στιγμή που έδειξε την παρηγοριά και τον θετικό αντιπερισπασμό για την οικογένεια και όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες με τους δύο βασιλικούς καρκινοπαθείς. Καθώς έπαιζε ξανά ο εθνικός ύμνος, η πριγκίπισσα Σαρλότ έδωσε στον μικρό Λούις ένα σπρώξιμο για να έχει την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά, λέγοντάς του να κρατήσει τα χέρια του δίπλα του, καθώς την τελευταία στιγμή, το αγαπημένο τους, το flypast της RAF, σώθηκε από ένα διάλειμμα στον καιρό. Όλα τα μάτια και τα χαμόγελα ήταν στραμμένα στον ουρανό, ακολουθώντας τον βρυχηθμό των Red Arrows, που άφηναν πίσω τους κόκκινα, λευκά και μπλε ίχνη ατμών», προσθέτει το Sky News.

«Αυτή ήταν μια στιγμή για τον βασιλιά και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, πεθερό και νύφη. Και οι δύο εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα ταξίδι ανάρρωσης, το οποίο συνεχίζουν να θέλουν να μοιραστούν με το έθνος για τα θετικά που ελπίζουν ότι μπορεί να φέρει», καταλήγει το Sky News.

Τα θετικά νέα

Όπως υπογραμμίζει η βασιλική συντάκτρια του Sky News, Ρίανον Μιλς τα θετικά νέα είναι ότι η Κέιτ Μίντλετον έδωσε το παρόν και το ακόμα πιο αισιόδοξο ότι σύμφωνα με πηγές «ενδεχομένως θα παραστεί και σε άλλες υποχρεώσεις αυτό το καλοκαίρι, ενώ έχει κάνει και κάποια επίσημη δουλειά και ενημερώσεις. Αλλά όλα αυτά συνοδεύονται από επιφυλάξεις. Μας είπαν ότι δεν πρέπει να το δούμε αυτό ως επιστροφή της πριγκίπισσας στα πλήρη βασιλικά καθήκοντα».

Όπως ανέφερε η Μιλς, η Κέιτ Μίντλετον εξακολουθεί να κάνει προληπτική χημειοθεραπεία και τα παιδιά της «είναι αυτά που την κρατούν σε εγρήγορση όταν μιλάει με αγάπη για την ενασχόληση με τη σχολική ζωή».

«Μεταξύ των χιλιάδων επιστολών που έχει λάβει, ο αντίκτυπος του ότι μοιράστηκε τη διάγνωσή της έχει γίνει σαφής χάρη σε όσους περνούν παρόμοιες διαδρομές και έφτασαν κοντά της. Και πάλι, το μήνυμά της είναι προσωπικό και απευθύνεται σε άλλους που περνούν παρόμοιες προκλήσεις», κατέληξε.