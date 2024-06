Μοναδικές παραγωγές που δεν θα χάσεις ακόμα και αν σε χάσει η παρέα

Έχω ξεχάσει πόσα χρόνια παρακολουθώ ταινίες και σειρές. Θυμάμαι όμως διάφορα στιγμιότυπα από αυτήν την AV πορεία μου, με ένα χαρακτηριστικό να είναι το εξής: χαρτί και μολύβι, τουλάχιστον 7-8 σειρές σε λίστα και σε κάθε μία από αυτές να σημειώνεται σεζόν και επεισόδιο που βρίσκομαι. Βλέπετε, στο παρελθόν περιμέναμε εναγωνίως κάθε εβδομάδα τα νέα επεισόδια. Αυτή η ταλαιπωρία μας έκανε βέβαια αυτό που είμαστε σήμερα. Στην καψούρα και εραστές του θεάματος. Αυτή η ιεροτελεστία είχε και κάποιους απαράβατους νόμους: ελεύθερο καναπέ, βρώσιμα και πόσιμα διαφόρων τύπων και φυσικά ησυχία.

…Όχι κουκλίτσα μου, δεν θα μου αναλύσεις τώρα τι έγινε με τον προ-πρώην σου επειδή ο Matt Smith ως Prince Daemon Targaryen πολύ σου τον θυμίζει. Δεν περίμενα εγώ -και κάτι ακόμα εκατομμύρια κολλημένοι- 1,5 χρόνο για τη δεύτερη σεζόν του GOT πρίκουελ για να έρθεις εσύ ως ηχητικός διαρρήκτης να εισβάλεις με βία στο ζεν μου. Θέλεις να το δούμε παρέα; Αυτό σημαίνει σχόλια επί του θέματος (και όχι επί του προ-πρώην) στο τέλος ή όποτε πατηθεί η Παύση για κάποιο λόγο.

Οπότε έχουμε στην NOT TO DO LIST: Σχόλια, ερωτήσεις, διευκρινήσεις, άσχετα γέλια, spoiler (αυτό συνεπάγεται με κόκκινη κάρτα και αποκλεισμό από τη σεζόν). Και όλα αυτά βέβαια με διαφορετικό συντελεστή αυστηρότητας. Σε μία συμπαθητική σειρά μπορείς να τα ανεχτείς ως ένα σημείο αλλά σε μία Πρεμιέρα ή σειρά που αγαπάς: Ε, ΟΧΙ, νισάφι.

Οπότε αγαπημένοι μου φίλοι, ξέρετε. Καλή η παρέα σας αλλά αν δεν συμφωνήσουμε σε βασικά πραγματάκια, εγώ δηλώνω ασθένεια. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έρχονται. Ποια; Δείτε παρακάτω και θα καταλάβετε.

Dune: Μέρος Δεύτερο

Η ταινία αυτή δεν έχει καμία σχέση με όλες αυτές τις εφηβικές επιστημονικής φαντασίας που μας έχει συνηθίσει το Χόλυγουντ. Το Dune είναι ένα καθόλα συναρπαστικό ταξίδι σε ένα μακρινό γαλαξία και σε ένα πλανήτη που δείχνει και είναι αφιλόξενος. Ο πλανήτης Αράκις διοικείται από τους σφετεριστές Χαρκόνεν που όμως δεν κατάφεραν να εξοντώσουν το σύνολο των νόμιμων Ατρειδών. Ο Οίκος τους όμως ακόμα υπάρχει στο πρόσωπο του διαδόχου του Λίτο, Πολ Ατρείδη και της μητέρας του που έχουν βρει καταφύγιο στα βάθη της ερήμου και στην ανυπότακτη φυλή των Φρέμερ. Πέραν της εκδίκησης για τον άδικο χαμό της οικογένειάς του, το θέμα είναι: είναι ο Πολ ο εκλεκτός των γραφών που θα τους σώσει;

Ο δημιουργός Denis Villeneuve έχει δικαίως κερδίσει κοινό και απαιτητικούς κριτικούς. Όμως μην περιμένετε στη συνέχεια κάποια βερσιόν με σκηνές που δεν μπήκαν στην ταινία, γιατί ο ίδιος μας έχει ήδη προλάβει εξηγώντας ότι μία διαγραμμένη σκηνή για αυτόν (όταν δηλαδή δεν εμφανίζεται στην τελική ταινία) είναι νεκρή. Υπάρχουν πλάνα που και τη στιγμή που τα αφαιρεί μονολογεί ότι δεν το πιστεύει που το κάνει, κάτι που του είναι πολύ οδυνηρό αλλά απαραίτητο όταν όλα υπηρετούν την πλοκή και ατμόσφαιρα της ταινίας. Μία ταινία που μας αποκαλύπτει συνολικά ένα ολόκληρο σύμπαν, όπως το φαντάστηκε ο συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Φρανκ Χέρμπερτ στο μακρινό 1965, πηγαίνοντάς το ακόμα ένα βήμα πιο μακριά, με την ενηλικίωση ενός άνδρα που πρέπει να αντιμετωπίσει τη μοίρα του. Είναι ένα must-watch, με έντονη δράση και πλοκή που θα μπει σίγουρα στη λίστα των αγαπημένων σας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Timothée Chalamet, Zendaya και Rebecca Ferguson. Διαθέσιμο ήδη στο Vodafone TV.

House of the Dragon

Επιτέλους. Μετά από κοντά 1,5 χρόνο από το φινάλε της 1ης σεζόν, το House of the Dragon επιστρέφει. Το πρίκουελ του Game of Thrones έρχεται στον 2ο κύκλο πιο άγριο και δραματικό, κρίνοντας από το μεγάλο τρέιλερ που είναι γεμάτο δράση και που μας προετοιμάζει για τον εμφύλιο πόλεμο που έρχεται. Εσύ, με ποιους είσαι για την κυριαρχία του Οίκου των Targaryen; Είτε είσαι με τους Greens, είτε με τους Blacks, θα απολαύσεις πλοκή, χαρακτήρες και όπως μαθαίνουμε από τον Ράιαν Κόνταλ, σύμφωνα με όσα είπε στο Hollywood Reporter θα δούμε και πολλούς νέους χαρακτήρες. Ανέφερε επίσης σχετικά με τη σειρά «Όλοι οι αγαπημένοι σας χαρακτήρες σύντομα θα συνωμοτήσουν στα τραπέζια του συμβουλίου, θα βαδίσουν με τους στρατούς τους και θα καβαλήσουν τους δράκους τους στη μάχη. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε ό,τι έχουμε επιφυλάξει.»

Το “House of The Dragon”, επιστρέφει από 17/06 και εμείς το αναμένουμε με πολλή χαρά. Ευκαιρία να κάνεις τώρα catch up τα επεισόδια της 1ηςσεζόν αποκλειστικά στο Vodafone TV, ώστε να επιλέξεις ποιο βασίλειο θες να κυριαρχήσει, για τη βασιλεία του Οίκου των Targaryen. Ο 2ος κύκλος αυτόν τον Ιούνιο αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Shōgun

Όταν ο James Clavell έγραφε πριν από περίπου 50 χρόνια το μυθιστόρημα Shōgun δεν φανταζόταν ότι η ιστορία του θα ταξίδευε στις οθόνες με τέτοια επιτυχία τις επόμενες δεκαετίες. Το ιστορικό δράμα που αγαπήσαμε αρχικά το 1980 με τον Richard Chamberlain στον πρωταγωνιστικό ρόλο, φέτος έρχεται με μία νέα φρέσκια ματιά των Rachel Kondo και Justin Marks- πιο επική από ποτέ να μας ταξιδέψει στην Ιαπωνία του 1600. Η ιστορία μας αφηγείται την παρουσία ενός ευρωπαϊκού πλοίου που βρίσκεται ακυβέρνητο κοντά σε ένα ψαροχώρι της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Ο Άγγλος κυβερνήτης John Blackthorne εμφανίζεται στην περιοχή και αλλάζει τις ισορροπίες. Απέναντί του ο ισχυρός daimyo Λόρδος Toranaga, που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους δικούς του επικίνδυνους πολιτικούς αντιπάλους και η πολύ ικανή Λαίδη Μαρίκο. Η σύγκρουση αυτών των δύο δυνατών και τόσο διαφορετικών ανδρών θα τους δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξανά τον εαυτό τους.

Το Shōgun, αν και μυθοπλασία, βασίζεται στα πραγματικά πρόσωπα του Άγγλου πλοηγού William Adams και του ισχυρού daimyō Tokugawa Ieyasu που αργότερα ίδρυσε το πρώτο σογκουνάτου Tokugawa.

Η σειρά έχει αγαπηθεί από κοινό και κριτικούς για τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την παραγωγή αλλά και τις ερμηνείες του καστ και την πιστότητα στο αρχικό υλικό. Ευχάριστη είδηση ότι ήδη μια δεύτερη και τρίτη σεζόν βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επική σειρά SHOGUN του FX στριμάρει αποκλειστικά στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV. Διαθέσιμα και τα 10 επεισόδια του 1ου κύκλου.

Star Wars: Η Ακόλουθος (The Acolyte)

Η επική, live-action σειρά «Star Wars: Η Ακόλουθος» αποτελεί τα ευχάριστα νέα για τους φανς του Star Wars σύμπαντος. Διαδραματίζεται στις τελευταίες ημέρες της εποχής του The High Republic, περίπου 100 χρόνια πριν από τα γεγονότα του Episode I – The Phantom Menace (1999), πριν δηλαδή από τα γεγονότα των κύριων ταινιών Star Wars.

Αυτή η αμερικανική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας που δημιουργήθηκε από τη Leslye Headland έλαβε χώρα σε ευρωπαϊκά εδάφη και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, στο Berkshire, ενώ γυρίσματα έγιναν επίσης στην Ουαλία και την Πορτογαλία. Έχει σημασία; Αφού όλα διαδραματίζονται έτσι και αλλιώς στο Διάστημα! Σωστά, to Τάγμα των Τζεντάι δεν έχει έναν πλανήτη, αν και ο πρώτος θα μπορούσε να θεωρηθεί ο Tython, που βρίσκεται στο βαθύ πυρήνα του γαλαξία ή ο Coruscant που φιλοξενεί τον κύριο Ναό τους. Για όσους δεν γνωρίζουν, το Τάγμα των Τζεντάι περιγράφεται ως μια θρησκευτική, ακαδημαϊκή και στρατιωτική (ειρηνευτική) οργάνωση με στόχο τη διαφύλαξη της ειρήνης στον γαλαξία.

Σε αυτή τη νέα σειρά του Πολέμου των Άστρων το στόρι έχει ως εξής: πραγματοποιείται μια έρευνα για μία σειρά εγκλημάτων που φέρνει τον Jedi Master (Lee Jung jae) εναντίον μιας επικίνδυνης πολεμίστριας από το παρελθόν του (Amandla Stenberg). Με τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως, οι ήρωές μας ταξιδεύουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι, όπου οι σκοτεινές δυνάμεις αποκαλύπτουν ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται.

Σε αυτό το περιπετειώδες θρίλερ μυστηρίου πρωταγωνιστούν οι Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo και Carrie-Anne Moss.

Η νέα live-action σειρά Star Wars της Lucasfilm, συνολικά οκτώ επεισοδίων, θα είναι διαθέσιμη από 05 Ιουνίου, με τα δύο πρώτα επεισόδια να κάνουν πρεμιέρα στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.

The Sympathizer

Αυτή η δραματική σειρά μαύρης κωμωδίας, μπλέκει την περιπέτεια με την κατασκοπία, δίνοντας μας μια άλλη οπτική της ιστορίας του πολέμου του Βιετνάμ, αυτή τη φορά από μία βιετναμέζικη ματιά. Ο σκηνοθέτης Park Chan-wook καταφέρνει να μας μεταφέρει με επιτυχία την ιστορία όπως περιγράφεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ (2015) μυθιστόρημα του Viet Thanh Nguyen. Η σειρά βασίζεται στη διπλή ζωή του The Captain (Hoa Xuande) από το Βιετνάμ που βρέθηκε σε μία κοινότητα προσφύγων στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον στρατηγό του, κοντά στο τέλος του πολέμου. Πόσο θα αντέξει η νέα ζωή του στο Λος Άντζελες τις αρχές και τα πιστεύω της προηγούμενης; Μεγάλη μορφή ως συνήθως ο Robert Downey Jr που παίζει τέσσερις χαρακτήρες ταυτόχρονα και βρίσκεται και στην παραγωγή.

Η σειρά αυτή της ΗΒΟ είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Vodafone TV.

Ronja, the Robber’s Daughter

Η μυθολογία της Σκανδιναβίας έχει πολλά κρυμμένα μυστικά στα δάση και στην άγρια πλην όμως πανέμορφη φύση της. Για αυτό συναντάμε σε αρκετές παραγωγές περιπέτειες με αναγωγές σε αυτόν τον μαγικό κόσμο. Μία τέτοια ιστορία είναι αυτή της 11χρονης Ronja που μεγαλώνει ανάμεσα σε ληστές, αρχηγός των οποίων είναι ο ίδιος της ο πατέρας. Κάποια στιγμή η ηρωίδα μας συνειδητοποιεί ότι το δάσος στην ενδοχώρα της Σκανδιναβίας κρύβει μαγικές δυνάμεις, δυνάμεις που πρέπει να ανακαλύψει. Η σειρά αυτή που αποτελεί μία νέα προσαρμογή του μυθιστορήματος και της ομώνυμης ταινίας, διαθέσιμη αποκλειστικά από τη Viaplay στο Vodafone TV. Διαθέσιμος ο 1ος κύκλος για να ξεκινήσετε από σήμερα.

