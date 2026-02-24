Υπόθεση Έπσταϊν: Νοσηλεύεται μετά από απόπειρα αυτοκτονίας ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιάγκλαντ
Ο Θόρμπιορν Γιαγκλαντ ερευνάται για την υπόθεση Έπσταϊν, γιατί κατηγορείται - Οι πρώτες πληροφορίες για την απόπειρα αυτοκτονίας
Απόπειρα αυτοκτονίας φαίνεται ότι έκανε ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ.
Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ο Γιάγκλαντ νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
Ο ίδιος ερευνάται για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
NEW: Former Norwegian Prime Minister Thorbjørn Jagland was hospitalized last week after an alleged suicide attempt.
The report says his condition is serious.
The incident comes shortly after Jagland was charged with gross corruption over ties to Jeffrey Epstein.
Source:… pic.twitter.com/QO1xK4qank
— Clash Report (@clashreport) February 24, 2026
Γιατί κατηγορείται ο Γιάγκλαντ
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ κατηγορείται για «διαφθορά μεγάλης κλίμακας» λόγω των δεσμών του με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η κατηγορία απαγγέλθηκε μετά την άρση της ασυλίας του Γιάγκλαντ από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την οποία απολάμβανε λόγω του διπλωματικού του ρόλου στο παρελθόν.
Ο ίδιος αρνήθηκε την ποινική ευθύνη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.
Σύμφωνα με το BBC, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Νορβηγός πρώην πρωθυπουργός σχεδίαζε ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.
Τρεις από τις ιδιοκτησίες του Γιάγκλαντ ερευνήθηκαν από τη νορβηγική μονάδα καταπολέμησης του εγκλήματος Økokrim, ενώ θα ανακριθεί και ο ίδιος.
Ο Γιάγκλαντ, εκτός από πρωθυπουργός από το 1996 έως το 1997, είναι επίσης πρώην επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και διετέλεσε για μια δεκαετία γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Ο Γιάγκλαντ είχε διπλωματική ασυλία ως επικεφαλής του Συμβουλίου, του ευρωπαϊκού οργάνου εποπτείας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για φερόμενες πράξεις που διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2009 έως το 2019.
Η Økokrim ζήτησε από το Συμβούλιο να ανακαλέσει την ασυλία του, αφού ξεκίνησε έρευνα νωρίτερα αυτό το μήνα για κατηγορίες σοβαρής διαφθοράς που του αποδόθηκαν μεταξύ 2011 και 2018.
