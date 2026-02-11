Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε σήμερα τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, του Νορβηγού Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, ο οποίος ερευνάται στην Νορβηγία για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
Η έρευνα κατά του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ ως ύποπτου για διακεκριμένη διαφθορά διεξάγεται από την υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος της νορβηγικής αστυνομίας.
Γενικός γραμματέας του οργανισμού με έδρα το Στρασβούργο από το 2009 έως το 2019, ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ απολάμβανε διπλωματική ασυλία ακόμη και μετά το τέλος της θητείας του για πράξεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Μετά την δημοσίευση της τελευταίας δέσμης των φακέλων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η Νορβηγία, έδρα της Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης και πυλώνας της διεθνούς διπλωματίας, βρέθηκε στο προσκήνιο.
Ποιοι άλλοι Νορβηγοί αναφέρονται στα αρχεία Έπσταϊν
Πρόσωπα του δημοσίου βίου, όπως η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ και ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, έχουν εκτεθεί και βρίσκονται υπό εξέταση.
Το ίδιο ισχύει για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και σήμερα επικεφαλής του World Economic Forum Μπέργκε Μπρέντε, τη Μόνα Γιουλ, πρεσβευτή στην Ιορδανία και το Ιράκ και τον σύζυγό της Τέργε Ρεντ-Λάρσεν.
Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα κατά του Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ ως ύποπτου για διακεκριμένη διαφθορά διεξάγεται από την υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος της νορβηγικής αστυνομίας.
Ο συνήγορός του δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι βέβαιος ότι η αθωότητά του θα αποδεχθεί και ότι πρόκειται να συνεργασθεί.
