Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ κατηγορείται για «διαφθορά μεγάλης κλίμακας» λόγω των δεσμών του με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κατηγορία απαγγέλθηκε μετά την άρση της ασυλίας του Γιάγκλαντ από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την οποία απολάμβανε λόγω του διπλωματικού του ρόλου στο παρελθόν.

Ο ίδιος αρνείται την ποινική ευθύνη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με το BBC, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου για σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανηλίκων.

Τρεις από τις ιδιοκτησίες του Γιάγκλαντ ερευνήθηκαν από τη νορβηγική μονάδα καταπολέμησης του εγκλήματος Økokrim και τώρα αναμένεται να ανακριθεί ο ίδιος.

Ο Γιάγκλαντ, εκτός από πρωθυπουργός από το 1996 έως το 1997, είναι επίσης πρώην επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και διετέλεσε για μια δεκαετία γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Γιάγκλαντ είχε διπλωματική ασυλία ως επικεφαλής του Συμβουλίου, του ευρωπαϊκού οργάνου εποπτείας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για φερόμενες πράξεις που διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2009 έως το 2019.

Η Økokrim ζήτησε από το Συμβούλιο να ανακαλέσει την ασυλία του, αφού ξεκίνησε έρευνα νωρίτερα αυτό το μήνα για κατηγορίες σοβαρής διαφθοράς που του αποδόθηκαν μεταξύ 2011 και 2018.

Norway’s former Prime Minister Thorbjørn Jagland is a real traitor. He spent years acting as a middleman between Epstein and Russia, helping both and acting completely against Western interests. Here are some key emails from 2013 and 2018: pic.twitter.com/95yAtL8ASN — Joni Askola (@joni_askola) January 31, 2026

Τι αποκαλύπτουν τα αρχεία για την ελίτ της Νορβηγίας

Τα αρχεία Έπσταϊν φαίνεται να δείχνουν περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας χρηματοδότης κάλυψε τα έξοδα ταξιδιού του Γιάγκλαντ και της οικογένειάς του στις ιδιοκτησίες του.

Ο πρώην ηγέτης είχε προγραμματίσει ένα οικογενειακό ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική το 2014, αλλά τελικά ακυρώθηκε μετά την ασθένεια του Έπσταϊν.

Ο Γιάγκλαντ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες ότι ζήτησε τη βοήθεια του Έπσταϊν για την απόκτηση τραπεζικού δανείου, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν αυτή η κατηγορία αποτελεί μέρος της κατηγορίας για σοβαρή διαφθορά.

Πολιτικοί, διασημότητες και μέλη βασιλικών οικογενειών έχουν εμπλακεί στην αναταραχή μετά τη δημοσίευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ της τελευταίας σειράς αρχείων τον περασμένο μήνα, που περιέχουν εκατομμύρια ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνες και εκθέσεις του FBI για τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία, ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για σεξουαλική διακίνηση.

Η σκανδιναβική χώρα έχει δει αρκετές δημόσιες προσωπικότητες να εμπλέκονται στο διευρυνόμενο σκάνδαλο, μεταξύ των οποίων η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ, οι διπλωμάτες Μόνα Γιουλ και Τέργε Ρόεντ-Λάρσεν, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), Μπόργιε Μπρέντε.