Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 19:40
Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα (βίντεο)
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 19:50

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ κατηγορείται για «διαφθορά μεγάλης κλίμακας» λόγω των δεσμών του με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κατηγορία απαγγέλθηκε μετά την άρση της ασυλίας του Γιάγκλαντ από το Συμβούλιο της Ευρώπης, την οποία απολάμβανε λόγω του διπλωματικού του ρόλου στο παρελθόν.

Ο ίδιος αρνείται την ποινική ευθύνη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Σύμφωνα με το BBC, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που δημοσιοποίησε η αμερικανική κυβέρνηση φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ατομικές και οικογενειακές επισκέψεις στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου για σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανηλίκων.

Τρεις από τις ιδιοκτησίες του Γιάγκλαντ ερευνήθηκαν από τη νορβηγική μονάδα καταπολέμησης του εγκλήματος Økokrim και τώρα αναμένεται να ανακριθεί ο ίδιος.

Ο Γιάγκλαντ, εκτός από πρωθυπουργός από το 1996 έως το 1997, είναι επίσης πρώην επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και διετέλεσε για μια δεκαετία γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο Γιάγκλαντ είχε διπλωματική ασυλία ως επικεφαλής του Συμβουλίου, του ευρωπαϊκού οργάνου εποπτείας της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για φερόμενες πράξεις που διέπραξε κατά τη διάρκεια της θητείας του από το 2009 έως το 2019.

Η Økokrim ζήτησε από το Συμβούλιο να ανακαλέσει την ασυλία του, αφού ξεκίνησε έρευνα νωρίτερα αυτό το μήνα για κατηγορίες σοβαρής διαφθοράς που του αποδόθηκαν μεταξύ 2011 και 2018.

Τι αποκαλύπτουν τα αρχεία για την ελίτ της Νορβηγίας

Τα αρχεία Έπσταϊν φαίνεται να δείχνουν περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας χρηματοδότης κάλυψε τα έξοδα ταξιδιού του Γιάγκλαντ και της οικογένειάς του στις ιδιοκτησίες του.

Ο πρώην ηγέτης είχε προγραμματίσει ένα οικογενειακό ταξίδι στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική το 2014, αλλά τελικά ακυρώθηκε μετά την ασθένεια του Έπσταϊν.

Ο Γιάγκλαντ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες ότι ζήτησε τη βοήθεια του Έπσταϊν για την απόκτηση τραπεζικού δανείου, αν και δεν είναι σαφές εάν αυτό υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν αυτή η κατηγορία αποτελεί μέρος της κατηγορίας για σοβαρή διαφθορά.

Πολιτικοί, διασημότητες και μέλη βασιλικών οικογενειών έχουν εμπλακεί στην αναταραχή μετά τη δημοσίευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ της τελευταίας σειράς αρχείων τον περασμένο μήνα, που περιέχουν εκατομμύρια ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εικόνες και εκθέσεις του FBI για τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία, ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του για σεξουαλική διακίνηση.

Η σκανδιναβική χώρα έχει δει αρκετές δημόσιες προσωπικότητες να εμπλέκονται στο διευρυνόμενο σκάνδαλο, μεταξύ των οποίων η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ, οι διπλωμάτες Μόνα Γιουλ και Τέργε Ρόεντ-Λάρσεν, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), Μπόργιε Μπρέντε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

Γιάννης Παναγόπουλος: Καταγγέλλει ενδοσυνδικαλιστική σκευωρία σε βάρος

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό
Ποια είναι; 12.02.26

Κιμ Τζου Ε: Η πρώτη ηγέτιδα της Βόρειας Κορέας – Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό

Καθώς η Κιμ Τζου Ε έχει εμφανιστεί σε διάφορες εκδηλώσεις η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας πιστεύει ότι έχει πλέον εισέλθει στο στάδιο του διορισμού της ως διάδοχος.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Έφοδος της αστυνομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Εν εξελίξει έρευνα για υπόθεση πώλησης ακινήτων
Financial Times 12.02.26

Βρυξέλλες: Αστυνομική έφοδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υπόθεση πώλησης ακινήτων αξίας 900 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την Financial Times, η έρευνα αφορά την πώληση ακινήτων της ΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» – Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ
«Ούτε συγχώρεση ούτε λήθη» 12.02.26

«Σκοτώσατε τον γιο μου, θα πληρώσετε» - Προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ στο Κραν Μοντανά

Οι Μορέτι προσήλθαν στην Εισαγγελία της Σιόν το πρωί της Πέμπτης για νέες καταθέσεις για την υπόθεση του Κραν Μοντανά, όπου βρέθηκαν μπροστά σε ένα οργισμένο πλήθος που φώναζε «Θα πληρώσετε!»

Σύνταξη
Ιταλία: Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση
Στην Ιταλία 12.02.26

Δίχρονο παιδί κινδυνεύει να πεθάνει έπειτα από πρωτοφανές ιατρικό λάθος σε μεταμόσχευση

Το μικρό αγόρι, που βρίσκεται σε βαθιά καταστολή στο νοσοκομείο Μονάλντι στην Ιταλία έως ότου βρεθεί νέα καρδιά για μεταμόσχευση, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα στο ήπαρ

Σύνταξη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
