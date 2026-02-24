Ίλιον: ΕΔΕ για διασώστη που κλήθηκε σε κέντρο διασκέδασης μετά από λιποθυμία και άρχισε να… τραγουδά

Αίσθηση προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον, όταν διασώστης που κλήθηκε στο σημείο μετά από λιποθυμία γυναίκας, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά.

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό.

Το χρονικό

Η αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο διασκέδασης όταν 65χρονη έχασε τις αισθήσεις της. Οι θαμώνες κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με δύο διασώστες. Μόλις μπήκαν στο κατάστημα και η γυναίκα είχε αρχίσει να συνέρχεται, ο ένας από τους δύο πλησίασε την τραγουδίστρια, πήρε το μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά.

«Το πλήρωμα ήταν δύο άτομα, δεν ξέρω ποιος ήταν οδηγός και ποιος ήταν δίπλα. Όταν βγήκαμε, ο ένας, αυτός που τραγούδαγε, φαινόταν ότι είχε νεύρα», λέει μάρτυρας.

Για το περιστατικό διατάχθηκε ΕΔΕ.