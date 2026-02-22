Ίλιον: Διασώστης του ΕΚΑΒ πήγε σε κέντρο διασκέδασης για βοήθεια σε γυναίκα που λυποθύμισε και άρχισε να τραγουδά
Από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ διατάχθηκε ΕΔΕ για το περιστατικό
Αναστάτωση προκλήθηκε σε κέντρο διασκέδασης στο Ίλιον, όταν μία 65χρονη έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο πάτωμα.
Οι θαμώνες κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με δύο διασώστες.
Πήρε το μικρόφωνο
Αφού τελικά μπήκαν στο κατάστημα και η γυναίκα είχε αρχίσει να συνέρχεται, ο ένας διασώστης φέρεται να πλησίασε την τραγουδίστρια του προγράμματος και να πήρε το μικρόφωνο.
Μπροστά στους θαμώνες άρχισε να τραγουδά, λέγοντας μάλιστα: «Μια γυναίκα πήγε να με τρελάνει να με στείλει στο Δαφνί και γλίτωσα τελευταία στιγμή».
Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με τη μαρτυρία, βρέθηκε σε εμφανή αμηχανία, ενώ αρκετοί στο μαγαζί αντέδρασαν έντονα.
Σύμφωνα με το MEGA για το περιστατικό και τη συμπεριφορά του πληρώματος του ΕΚΑΒ διατάχθηκε ΕΔΕ.
