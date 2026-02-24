newspaper
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
ΤτΕ: Άνοδος στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Δεκέμβριο του 2025
Οικονομία 24 Φεβρουαρίου 2026, 15:53

ΤτΕ: Άνοδος στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Δεκέμβριο του 2025

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 49,0% τον Δεκέμβριο του 2025 και κατά 5,6% κατά το έτος 2025, σύμφωνα με στοιχεία από την ΤτΕ

Με άλμα κατά +49% της ταξιδιωτικής κίνησης τον περασμένο Δεκέμβριο και κατά 5,6% στο σύνολο του 2025 αγγίζοντας τα 38 εκατ. τουρίστες (37,98 εκατ.) ολοκληρώθηκε η περυσινή χρονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Δεκέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 313,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 170,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αυξημένο κατά 83,5%.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ

Ειδικότερα, άνοδο κατά 33,0% κατέγραψαν τον Δεκέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 623,0 εκατ. ευρώ, έναντι 468,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ άνοδος κατά 4,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2025: 309,9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2024: 297,9 εκατ. ευρώ).

Κατά το έτος 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 20.255,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.787,0 εκατ. ευρώ το 2024. Αύξηση κατά 2.033,7 εκατ. ευρώ ή 9,4% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 565,5 εκατ. ευρώ ή 20,2% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.370,8 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 59,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Τον Δεκέμβριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 33,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 10,9% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 295,1 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 63,3% (Δεκέμβριος 2025: 322,4 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2024: 197,4 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 154,3% (Δεκέμβριος 2025: 82,9 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2024: 32,6 εκατ. ευρώ) ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 9,1% και διαμορφώθηκαν στα 212,2 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες κατά 176,0% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 83,8 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 10,0% και διαμορφώθηκαν στα 60,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία επίσης μειώθηκαν κατά 13,5% και διαμορφώθηκαν στα 15,9 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 59,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 31,4 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, αυξημένες κατά 176,0% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 83,8 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στα 55,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Κατά το έτος 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.626,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.695,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.890,9 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.853,9 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,0%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 14,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.842,0 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,9%

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,0 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 5,9% στα 1.333,7 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 5,1% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.287,6 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 18,5% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.744,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1.717,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1.315,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 49,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 34,9% έναντι του Δεκεμβρίου του 2024, ενώ και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 80,5%.

Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 61,7% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 36,6%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 22,8% και διαμορφώθηκε σε 411,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 190,9% σε 293,7 χιλ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 117,9% και διαμορφώθηκε σε 117,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,7%

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 85,1% σε 136,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 14,2% σε 36,0 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 83,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 59,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 117,9% και διαμορφώθηκε σε 117,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,7% σε 60,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

Κατά το έτος 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,6% και διαμορφώθηκε σε 37.981,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 35.951,4 χιλ. ταξιδιωτών το 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 5,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,9%.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 22.414,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,0% σε 15.566,4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 7,1%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 5,7%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 22.414,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2024

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 10,2% και διαμορφώθηκε σε 5.951,4 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,5% σε 1.983,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 8,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.200,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 7,6% και διαμορφώθηκε σε 4.893,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 0,2% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.550,8 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών
Στοιχεία ΕΣΕΕ 24.02.26

Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η πτώση του κύκλου εργασιών φαίνεται να παγιώνεται τα τελευταία τρία έτη, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ να μιλά για έναν τζίρο που κινείται εν τέλει σε επίπεδα υπό το μηδέν στο εμπόριο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Αν καταρρεύσει το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω»
Προκλήσεις 24.02.26

Αν καταρρεύσει το μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» - Σε ένα κόσμο που οι μηχανές θα έχουν το «πάνω χέρι»

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία σε μαζική κλίμακα, το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» θα καταρρεύσει. Το σενάριο όσο τρομακτικό και αν είναι δεν είναι απίθανο και ενδεχομένως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού
Ένωσαν δυνάμεις 24.02.26

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία του Υμηττού.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Euroleague 24.02.26

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Καλεί στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο εν όψει της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή – Στάση εργασίας στις 27/2
Η ανακοίνωση 24.02.26

ΑΔΕΔΥ: Καλεί στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο εν όψει της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή - Στάση εργασίας στις 27/2

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ανακοινώνεται η απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τα πρωτόδικα καταδικασμένα μέλη της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή - Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)

Η Λίντσεϊ Βον έχει ξεκινήσει τη μακρά και δύσκολη αποθεραπεία της και σε νέο βίντεο που ανάρτησε στα social media, εξηγεί πώς ο γιατρός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έσωσε το πόδι της...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση πως πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων και δείχνει την κακή σχέση της πλειοψηφίας με το σεβασμό των θεσμών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου
Χωρική αναβάθμιση 24.02.26

Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και την δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου, η δημοτική Αρχή του Αγίου Ευστρατίου προχωράει μιας ευρείας κλίμακας ανάπλαση για τα δεδομένα του νησιού.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
Κόσμος 24.02.26

Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού έθαψαν τη Νέα Υόρκη, κλείνοντας σχολεία, αδειάζοντας δρόμους και μετατρέποντας το Σέντραλ Παρκ σε απέραντη πίστα... χιονοπόλεμου.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης
Λονδίνο 24.02.26

Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ και αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2009, ενώ εξετάζεται αν θα προστεθούν στη δίκη που έχει οριστεί για τον Ιούνιο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
«Ανθρωπιστική κρίση» 24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών
Στοιχεία ΕΣΕΕ 24.02.26

Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η πτώση του κύκλου εργασιών φαίνεται να παγιώνεται τα τελευταία τρία έτη, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ να μιλά για έναν τζίρο που κινείται εν τέλει σε επίπεδα υπό το μηδέν στο εμπόριο

Σύνταξη
Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας στο ευρωπαϊκό της ταξίδι στη Κλουζ-Ναπόκα, για την αναμέτρηση με την U-BT Cluj-Napoca στο πλαίσιο του EuroCup Basketball

Σύνταξη
Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Σύννεφα πολέμου 24.02.26

Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο
Καρό κασκόλ 24.02.26

Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Τα trenchcoats και τα bomber jackets του σχεδιαστή Daniel Lee της Burberry ξεχειλίζουν από την ενέργεια της πόλης σε μια νέα συλλογή που αγκαλιάζει τις κακές καιρικές συνθήκες κι αντιμετωπίζει τις οικονομικές αναπροσαρμογές του οίκου μετά τις 1.700 περικοπές θέσεων εργασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
