Τουρισμός: Ποιοι είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι προορισμοί στον κόσμο
Οι χώρες που κερδίζουν έδαφος στον τουρισμό
Ιαπωνία, Βραζιλία, Ισλανδία είναι μερικές από τις χώρες που κατέγραψαν διψήφια αύξηση τουριστικών αφίξεων για το 2025, όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση του Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ (UN Tourism).
Η πρώτη έκδοση για το 2026 αναφέρει ότι η Ιαπωνία κατέγραψε διψήφια αύξηση στις διεθνείς αφίξεις (17%) στο εντεκάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Άλλοι προορισμοί που γνωρίζουν άνθηση είναι η Βραζιλία, η οποία έχει άνοδο 37% σε επίπεδο έτους, και η Αίγυπτος, η οποία έχει άνοδο 20%.
Η Βραζιλία έχει γίνει δημοφιλής προορισμός χάρη στα φεστιβάλ και τις συναυλίες της, με το Καρναβάλι τον Φεβρουάριο να προσελκύει πλήθη χρόνο με τον χρόνο.
Σύμφωνα με το Euronews, όσον αφορά την Αίγυπτο, το soft opening του Grand Egyptian Museum τον Οκτώβριο του 2024, ακολουθούμενο από τα επίσημα εγκαίνια τον Νοέμβριο του 2025, πιθανότατα ανέβασαν τη χώρα ψηλά στις λίστες με τους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί κανείς.
Στην Ευρώπη, ο προορισμός με τη μεγαλύτερη αύξηση στις διεθνείς αφίξεις ήταν η Ισλανδία, με άνοδο 29%. Με βάση όσα αναφέρει το δημοσίευμα, άλλοι δημοφιλείς προορισμοί που δημοσιοποίησαν στοιχεία για όλο το έτος είναι το Μαρόκο, με αύξηση 14% στις διεθνείς αφίξεις, και οι Σεϋχέλλες, με αύξηση 13%.
Μεταξύ όσων ανακοίνωσαν στοιχεία έως τον Νοέμβριο και κατέγραψαν αύξηση περιλαμβάνονται το Μπουτάν, με άνοδο 30%, η Γουϊάνα, με άνοδο 24%, και η Νότια Αφρική, με άνοδο 19%.
Συνολικά, εκτιμάται ότι το 2025 καταγράφηκαν 1,52 δισεκατομμύρια διεθνείς τουρίστες, με την Ευρώπη να παραμένει η δημοφιλέστερη περιφέρεια προορισμού στον κόσμο, με 793 εκατομμύρια επισκέπτες. Η έκθεση σημειώνει ότι «η ταξιδιωτική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή το 2025, παρά τον πληθωρισμό στις τουριστικές υπηρεσίες και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, αν και υποχώρησε κάπως προς το τέλος του έτους».
