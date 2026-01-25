newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 12:44
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Τουρισμός: Ποιοι είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι προορισμοί στον κόσμο
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Ιανουαρίου 2026, 12:00

Τουρισμός: Ποιοι είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι προορισμοί στον κόσμο

Οι χώρες που κερδίζουν έδαφος στον τουρισμό

Σύνταξη
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Ιαπωνία, Βραζιλία, Ισλανδία είναι μερικές από τις χώρες που κατέγραψαν διψήφια αύξηση τουριστικών αφίξεων για το 2025, όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση του Οργανισμού Τουρισμού του ΟΗΕ (UN Tourism).

Η πρώτη έκδοση για το 2026 αναφέρει ότι η Ιαπωνία κατέγραψε διψήφια αύξηση στις διεθνείς αφίξεις (17%) στο εντεκάμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Άλλοι προορισμοί που γνωρίζουν άνθηση είναι η Βραζιλία, η οποία έχει άνοδο 37% σε επίπεδο έτους, και η Αίγυπτος, η οποία έχει άνοδο 20%.

Η Βραζιλία έχει γίνει δημοφιλής προορισμός χάρη στα φεστιβάλ και τις συναυλίες της, με το Καρναβάλι τον Φεβρουάριο να προσελκύει πλήθη χρόνο με τον χρόνο.

Σύμφωνα με το Euronews, όσον αφορά την Αίγυπτο, το soft opening του Grand Egyptian Museum τον Οκτώβριο του 2024, ακολουθούμενο από τα επίσημα εγκαίνια τον Νοέμβριο του 2025, πιθανότατα ανέβασαν τη χώρα ψηλά στις λίστες με τους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί κανείς.

Στην Ευρώπη, ο προορισμός με τη μεγαλύτερη αύξηση στις διεθνείς αφίξεις ήταν η Ισλανδία, με άνοδο 29%. Με βάση όσα αναφέρει το δημοσίευμα, άλλοι δημοφιλείς προορισμοί που δημοσιοποίησαν στοιχεία για όλο το έτος είναι το Μαρόκο, με αύξηση 14% στις διεθνείς αφίξεις, και οι Σεϋχέλλες, με αύξηση 13%.

Μεταξύ όσων ανακοίνωσαν στοιχεία έως τον Νοέμβριο και κατέγραψαν αύξηση περιλαμβάνονται το Μπουτάν, με άνοδο 30%, η Γουϊάνα, με άνοδο 24%, και η Νότια Αφρική, με άνοδο 19%.

Συνολικά, εκτιμάται ότι το 2025 καταγράφηκαν 1,52 δισεκατομμύρια διεθνείς τουρίστες, με την Ευρώπη να παραμένει η δημοφιλέστερη περιφέρεια προορισμού στον κόσμο, με 793 εκατομμύρια επισκέπτες. Η έκθεση σημειώνει ότι «η ταξιδιωτική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή το 2025, παρά τον πληθωρισμό στις τουριστικές υπηρεσίες και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, αν και υποχώρησε κάπως προς το τέλος του έτους».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
Στεγαστική κρίση 24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
Υγεία 25.01.26

«Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη

Έντονη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ - «Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες», λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
Αλλαγή νοοτροπίας 25.01.26

Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία - Τι λέει ο Λέκκας

«Πολλές φορές ακόμα και μεταγενέστερη πρόβλεψη, όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι αρκετή για την ένταση των φαινομένων - Μειώνει τις επιπτώσεις, αλλά δεν τις εκμηδενίζει» σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου
Ελλάδα 25.01.26

«Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» - Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πριν μαχαιρωθεί από τον γιο του

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή της οικίας τους επί της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα όπου και τον σκότωσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 25.01.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Λάτσιο, η οποία δείχνει να μην μπορεί να προσφέρει όσα θα περίμεναν οι παίκτες της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασχολείται με τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία - Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης»

Σύνταξη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

Η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» απείλησε ο 46χρονος πατροκτόνος
Η μητροκτονία το 2014 25.01.26

«Αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» απείλησε ο 46χρονος μετά τη δολοφονία στη Γλυφάδα

Τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα του 46χρονου στη Γλυφάδα, η μητροκτονία το 2014 και οι απειλές ότι θα ξανασκοτώσει αν αφεθεί ελεύθερος - Πώς ο πατροκτόνος κατέληξε να ζει με τον πατέρα του

Σύνταξη
Πάτρα: 19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου – «Καρφώθηκαν» σε φανάρι και σκοτώθηκαν ακαριαία
Θρήνος στην πόλη 25.01.26

19χρονος και 17χρονη τα θύματα του τροχαίου στην Πάτρα - «Καρφώθηκαν» σε φανάρι και σκοτώθηκαν ακαριαία

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε το σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα - Το αυτοκίνητο ήταν μια άμορφη μάζα και τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύτηκαν να ανασύρουν τις σορούς των δύο παιδιών

Σύνταξη
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
