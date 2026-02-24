Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά
«Ο ελλιμενισμός του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford στη Σούδα και οι πληροφορίες για πτήσεις αμερικανικών ιπτάμενων τάνκερ από και προς το Ιράκ επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδιασμών», σημειώνει η Νέα Αριστερά.
Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, «σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;».
Παράλληλα, τονίζει χαρακτηριστικά πως «η εσπευσμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση της Βουλής, ενισχύει την εικόνα μιας εξωτερικής πολιτικής που ασκείται ερήμην του ελληνικού λαού».
«Η Ελλάδα δεν μπορεί να σέρνεται πίσω από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ»
Η Νέα Αριστερά «είναι σαφής» υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως:
• «Η Ελλάδα δεν μπορεί να σέρνεται πίσω από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο όνομα αόριστων ‘υπαρξιακών απειλών’.
• »Το ελληνικό έδαφος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για πολεμικούς σχεδιασμούς που απειλούν να βάλουν φωτιά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να απαντήσει ξεκάθαρα: Θα εμπλέξει τη χώρα σε μια σύγκρουση με ανυπολόγιστες συνέπειες;», ρωτάει, επισημαίνοντας πως «άμεση απεμπλοκή σημαίνει πλήρης απαγόρευση χρήσης της Σούδας και της Κρήτης ως ορμητήριο στρατιωτικών επιχειρήσεων».
«Η Ελλάδα οφείλει να είναι δύναμη ειρήνης και διεθνούς δικαίου και όχι συμπλήρωμα των πολεμικών στρατηγικών Τραμπ και Νετανιάχου», τονίζει καταληκτικά η Νέα Αριστερά.
