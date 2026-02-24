Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ – Θα παραμείνει κρατούμενος

Σε αναβολή για την Τετάρτη οδηγήθηκε η δίκη με κατηγορούμενο τον γνωστό μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταδίωξη 10 χιλιομέτρων στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναβληθεί η δίκη του προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του και να εκπροσωπηθεί από το δικηγόρο του ο οποίος σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα», είπε ο 72χρονος κατηγορούμενος στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο πρόεδρος του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αποφάσισε η δίκη να αναβληθεί για αύριο το μεσημέρι και ο γνωστός μάνατζερ να κρατηθεί έως τη δίκη του.