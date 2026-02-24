newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 24 Φεβρουαρίου 2026, 17:15

Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Spotlight

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες με τον υπουργό Υγείας, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Εδώ φτάσαμε να ακούμε ξανά ‘αι κομμουνισταί’. Πού βρισκόμαστε, στον εμφύλιο; Θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε εκείνες τις εποχές;», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυρόπουλος, επισημαίνοντας για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι «τον ρωτάνε γιατί διαμαρτύρονται και απαντά γιατί είναι κομμουνιστές», για να προσθέσει: «Δηλαδή εμείς που ανησυχούμε για το εθνικό σύστημα υγείας, όλη η κοινωνία που βλέπει τι γίνεται στην καθημερινότητά της, δεν πρέπει να ρωτάει, να απαιτεί και να ζητάει καλύτερη υγεία; Πρέπει να πάρουμε την άδεια του κ. Γεωργιάδη;».

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τόνισε πως «όποιοι πολίτες παρακολουθούν αυτά τα σόου του κ. Γεωργιάδη, πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ότι για να γλυτώσει η κοινωνία από αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να επιλέξουν ένα κόμμα που να μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία», ενώ σημείωσε πως «το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και έχει πρόγραμμα και λύσεις στα προβλήματα είναι το ΠΑΣΟΚ».

«Ο Γεωργιάδης προκαλεί διχασμό για να κρύβει τα σκάνδαλα»

Συνεχίζοντας την κριτική του, ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης προκαλεί τεχνητές εντάσεις και διχασμό «για να κρύβει τα μεγάλα σκάνδαλα της κυβέρνησης, να κρύβει τις αδυναμίες στον χώρο της υγείας, να μην απολογείται για όλες αυτές τις παθογένειες που δεν έχει βελτιώσει ούτε αυτός ως υπουργός ούτε η κυβέρνηση», ενώ πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η ‘κεντρώα’ Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Επεσήμανε ακόμη ότι «οι πολίτες που θεωρούν ότι ζούμε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία και ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας κεντρώος πολιτικός, θα πρέπει να ξέρουν ότι έχει τον κ. Γεωργιάδη κορυφαίο υπουργό και αντιπρόεδρο στο κόμμα του και ταυτίζεται απόλυτα με αυτή την αντίληψη, τις πρακτικές και τον τρόπο που ασκείται η πολιτική», σημειώνοντας πως ακριβώς «για αυτές τις αντιδράσεις και τον τρόπο ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναμπαίνει στη λογική με αυτούς ή με τους άλλους. Είμαστε με την Ελλάδα και τους Έλληνες που δεν θέλουν να ζήσουν ξανά τον εθνικό διχασμό».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -3,3% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -3,3% των τραπεζών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
Επικαιρότητα 24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 
Στο ΚΥΣΟΙΠ 24.02.26

Σε παράλληλη πραγματικότητα ο Μητσοτάκης: Βλέπει θετικό αποτύπωμα σε εισόδημα, αγορά εργασίας, ακρίβεια 

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προσπαθώντας να πείσει ότι υπάρχει θετικό αποτύπωμα των πολιτικών του στο μέτωπο της οικονομίας - Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί στα τέλη Μαρτίου

Σύνταξη
Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή 24.02.26

Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά εντοπίζουν βαρύτατες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και ζητούν την παραπομπή τους για κακουργήματα

Σύνταξη
Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση πως πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων και δείχνει την κακή σχέση της πλειοψηφίας με το σεβασμό των θεσμών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
«Ανθρωπιστική κρίση» 24.02.26

Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν
Εξωτερική πολιτική 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν

«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»
Ενεργειακά 24.02.26

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη αποτροπής της επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη συλλογική στρατηγική

Σύνταξη
Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών
in Confidential 24.02.26

Ο Γεωργιάδης το παίζει θύμα των «υποκινούμενων» γιατρών και ο συριζοταϊσμένος Καρανίκας βάλλει κατά αριστερών

Ο Γεωργιάδης συνεχίζει το σόου, με τους «τραμπούκους» γιατρούς στη Νίκαια, και αν δεν λέει αλήθεια ρωτήστε και το «αριστερό» άλλοθι τον Καρανίκα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)

Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών Βορίδη – Αυγενάκη

Η λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέδειξε ότι «δεν αποτέλεσε εργαλείο αναζήτησης της αλήθειας, αλλά μέρος μιας συνειδητής και οργανωμένης μεθόδευσης της Νέας Δημοκρατίας για την αποτροπή του ελέγχου των πρώην υπουργών της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές και τη συγκάλυψη της υπόθεσης», σημειώνει στο πόρισμά του, το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης δεν εξασφαλίζει ούτε τη διαφάνεια ούτε τον υγιή ανταγωνισμό

«Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Από τον διάλογο… στα ραβασάκια: Η κυβέρνηση ποινικοποιεί τον αγώνα των αγροτών

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αποστολή κλήσεων και σχηματισμό δικογραφιών σε βάρος αγροτών που συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, με την κατηγορία της «παρακώλυσης συγκοινωνιών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» – Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα
Η λέξη από «n» 24.02.26

«Φταίει το σύνδρομο Τουρέτ» - Τα BAFTA ζητούν συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στην αίθουσα

Ο οργανισμός που διοργανώνει τα BAFTA Film Awards ζήτησε συγγνώμη από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Sinners», Michael B. Jordan και τον Delroy Lindo, μετά από περιστατικό ρατσιστικής προσβολής από τον John Davidson, «και από όλους όσοι επηρεάστηκαν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.02.26

ΔΕΑΒ: Δύο χρόνια εκτός γηπέδων στους οπαδούς της ΑΕΚ που πέταξαν ομπρέλα στο ματς με τον Ολυμπιακό

Βαριά τιμωρία, συγκεκριμένα δυο χρόνια εκτός γηπέδων και απο 5.000 ευρώ πρόστιμο στους δύο ταυτοποιημένους οπαδούς της ΑΕΚ που έριξαν ομπρέλα στο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Σε σοκ τα παιδιά που δέχτηκαν σκάγια – Ακούει πυροβολισμούς στον ύπνο – Τι υποστηρίζει ο 46χρονος

«Θα ζήσει σε όλη του την ζωή με 10 σφαίρες μέσα στο πόδι του. Αν το έκαναν στο δικό του το παιδί αυτό, τι θα έκανε; Τι θα έκανε;», είπε η γιαγιά του 15χρονου που δέχτηκε σκάγια στο Αίγιο.

Σύνταξη
Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ
Καταστολή στο διαδίκτυο 24.02.26

Telegram: Η Ρωσία ξεκινά ποινική έρευνα κατά του ιδρυτή του, Πάβελ Ντούροφ

Η Μόσχα κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την πλατφόρμα με την οποία πάντως έχει μια «περίπλοκη» σχέση. Η έρευνα εις βάρος του Ντούροφ αφορά καταγγελίες ότι δυτικές μυστικές υπηρεσίας χάκαραν το Telegram

Σύνταξη
Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ
On Field 24.02.26

Άλβαρες και… Ράις στο προσκήνιο για την Άρσεναλ

Οι «κανονιέρηδες» δίνουν 120 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Αργεντίνο, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» απάντησαν αρνητικά. Ξεκινούν άμεσα οι συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Άγγλο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ – Θα παραμείνει κρατούμενος
Ελλάδα 24.02.26

Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του γνωστού μάνατζερ - Θα παραμείνει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναβληθεί η δίκη του προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του και να εκπροσωπηθεί από το δικηγόρο του ο οποίος σήμερα δεν ήταν παρών στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»
Κόλαση του Δάντη 24.02.26

Το να συγκρίνει κανείς την Κόρτνεϊ Λαβ με την αείμνηστη Μαριάν Φέιθφουλ είναι «κολακευτικό, αλλά και φτηνό»

«Η Μαριάν Φέιθφουλ ήταν διανοούμενη και εγώ δεν είμαι», εξήγησε η Κόρτνεϊ Λαβ σε πρόσφατη συνέντευξή της, με αφορμή τη σύγκριση των δύο γυναικών καλλιτέχνιδων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου
Επικαιρότητα 24.02.26

Νέα Αριστερά: Η Ελλάδα δεν θα γίνει συνένοχη στους πολεμικούς σχεδιασμούς Τραμπ και Νετανιάχου

«Σε μια περίοδο κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με απειλές επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποιήσεις για αντίποινα, το ερώτημα είναι σαφές: ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας; Και με ποια δημοκρατική νομιμοποίηση;», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Αναβολή λόγω ονόματος: Η υπόθεση του αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ που εξελίσσεται σε διεθνή διπλωματική κρίση

Η απόφαση της European Aquatics, η προσφυγή για τον αγώνα Πρίμορατς – Γιουγκ, το ιστορικό του κολυμβητηρίου στο Κότορ και οι πολιτικές προεκτάσεις μιας αθλητικής διαμάχης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο