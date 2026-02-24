Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη
«Ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η 'κεντρώα' Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», λέει ο Ανδρέας Σπυρόπουλος
- Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;
- «Αποτυχημένο σουπερνόβα» – Η περίπτωση του άστρου που μετατράπηκε αθόρυβα σε μαύρη τρύπα
- Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
- Τρεις Έλληνες Εβραίοι ανάμεσα στους εκτελεσθέντες της Καισαριανής
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες με τον υπουργό Υγείας, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.
«Εδώ φτάσαμε να ακούμε ξανά ‘αι κομμουνισταί’. Πού βρισκόμαστε, στον εμφύλιο; Θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε εκείνες τις εποχές;», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυρόπουλος, επισημαίνοντας για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι «τον ρωτάνε γιατί διαμαρτύρονται και απαντά γιατί είναι κομμουνιστές», για να προσθέσει: «Δηλαδή εμείς που ανησυχούμε για το εθνικό σύστημα υγείας, όλη η κοινωνία που βλέπει τι γίνεται στην καθημερινότητά της, δεν πρέπει να ρωτάει, να απαιτεί και να ζητάει καλύτερη υγεία; Πρέπει να πάρουμε την άδεια του κ. Γεωργιάδη;».
Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τόνισε πως «όποιοι πολίτες παρακολουθούν αυτά τα σόου του κ. Γεωργιάδη, πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ότι για να γλυτώσει η κοινωνία από αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να επιλέξουν ένα κόμμα που να μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία», ενώ σημείωσε πως «το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και έχει πρόγραμμα και λύσεις στα προβλήματα είναι το ΠΑΣΟΚ».
«Ο Γεωργιάδης προκαλεί διχασμό για να κρύβει τα σκάνδαλα»
Συνεχίζοντας την κριτική του, ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης προκαλεί τεχνητές εντάσεις και διχασμό «για να κρύβει τα μεγάλα σκάνδαλα της κυβέρνησης, να κρύβει τις αδυναμίες στον χώρο της υγείας, να μην απολογείται για όλες αυτές τις παθογένειες που δεν έχει βελτιώσει ούτε αυτός ως υπουργός ούτε η κυβέρνηση», ενώ πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η ‘κεντρώα’ Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.
Επεσήμανε ακόμη ότι «οι πολίτες που θεωρούν ότι ζούμε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία και ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας κεντρώος πολιτικός, θα πρέπει να ξέρουν ότι έχει τον κ. Γεωργιάδη κορυφαίο υπουργό και αντιπρόεδρο στο κόμμα του και ταυτίζεται απόλυτα με αυτή την αντίληψη, τις πρακτικές και τον τρόπο που ασκείται η πολιτική», σημειώνοντας πως ακριβώς «για αυτές τις αντιδράσεις και τον τρόπο ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναμπαίνει στη λογική με αυτούς ή με τους άλλους. Είμαστε με την Ελλάδα και τους Έλληνες που δεν θέλουν να ζήσουν ξανά τον εθνικό διχασμό».
- Βραζιλία: Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές
- Ούμπερ – Τσιτσιπάς 2-0: Ήττα στον πρώτο γύρο του Ντουμπάι για τον Στέφανο
- Το «μυστικό» της αναγέννησης του Μπέντζαμιν Σέσκο
- Κυψέλη: Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ – «Ασελγούσε μπροστά στην αδερφή της»
- Ουκρανία: Οι ηγέτες της G7 δηλώνουν την «ακλόνητη υποστήριξή τους» – Ανάμεσά τους και ο Τραμπ
- Άγριο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο κέντρο της Αθήνας
- Λίλι Κόλινς: Η πρωταγωνίστρια του «Emily s in Paris» γίνεται η Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Breakfast at Tiffany’s»
- Ο Μαρκ Φλέκεν θυμήθηκε το πιο επικό blooper που έχουμε δει ποτέ από τερματοφύλακα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις