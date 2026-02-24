Σπυρόπουλος: Απόλυτη ταύτιση του δήθεν «κεντρώου» Μητσοτάκη με τις αντιλήψεις και πρακτικές Γεωργιάδη

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες με τον υπουργό Υγείας, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

«Εδώ φτάσαμε να ακούμε ξανά ‘αι κομμουνισταί’. Πού βρισκόμαστε, στον εμφύλιο; Θα ξαναγυρίσουμε πάλι σε εκείνες τις εποχές;», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυρόπουλος, επισημαίνοντας για τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι «τον ρωτάνε γιατί διαμαρτύρονται και απαντά γιατί είναι κομμουνιστές», για να προσθέσει: «Δηλαδή εμείς που ανησυχούμε για το εθνικό σύστημα υγείας, όλη η κοινωνία που βλέπει τι γίνεται στην καθημερινότητά της, δεν πρέπει να ρωτάει, να απαιτεί και να ζητάει καλύτερη υγεία; Πρέπει να πάρουμε την άδεια του κ. Γεωργιάδη;».

Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τόνισε πως «όποιοι πολίτες παρακολουθούν αυτά τα σόου του κ. Γεωργιάδη, πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ότι για να γλυτώσει η κοινωνία από αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να επιλέξουν ένα κόμμα που να μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία», ενώ σημείωσε πως «το μόνο κόμμα που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και έχει πρόγραμμα και λύσεις στα προβλήματα είναι το ΠΑΣΟΚ».

«Ο Γεωργιάδης προκαλεί διχασμό για να κρύβει τα σκάνδαλα»

Συνεχίζοντας την κριτική του, ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης προκαλεί τεχνητές εντάσεις και διχασμό «για να κρύβει τα μεγάλα σκάνδαλα της κυβέρνησης, να κρύβει τις αδυναμίες στον χώρο της υγείας, να μην απολογείται για όλες αυτές τις παθογένειες που δεν έχει βελτιώσει ούτε αυτός ως υπουργός ούτε η κυβέρνηση», ενώ πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα απολογείται για αυτή τη στροφή του κ. Γεωργιάδη, για την ακραία ρητορεία, για την αντιπαράθεση που θυμίζει εποχές εμφυλίου. Αυτή είναι η ‘κεντρώα’ Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Επεσήμανε ακόμη ότι «οι πολίτες που θεωρούν ότι ζούμε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία και ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας κεντρώος πολιτικός, θα πρέπει να ξέρουν ότι έχει τον κ. Γεωργιάδη κορυφαίο υπουργό και αντιπρόεδρο στο κόμμα του και ταυτίζεται απόλυτα με αυτή την αντίληψη, τις πρακτικές και τον τρόπο που ασκείται η πολιτική», σημειώνοντας πως ακριβώς «για αυτές τις αντιδράσεις και τον τρόπο ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναμπαίνει στη λογική με αυτούς ή με τους άλλους. Είμαστε με την Ελλάδα και τους Έλληνες που δεν θέλουν να ζήσουν ξανά τον εθνικό διχασμό».