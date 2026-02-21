ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε το βίντεο που αποτυπώνει τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να φωνάζει εν εξάλλω στον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, Δημήτρη Ζάζια, που ήταν δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες.

«Η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω βίντεο με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως ‘τρόπαιο’ μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην ελληνική αστυνομία ούτε στον υπουργό Υγείας», τονίζει με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ακολούθως προσθέτει πως «στις δημοκρατίες οι υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην αστυνομία».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «τα στημένα σόου του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86* για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο, του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες».

Δείτε το βίντεο:

Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός κατήγγειλε πως τον «οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», ενώ προκαλεί την ομάδα επικοινωνίας του υπουργού να δώσει στη δημοσιότητα βίντεο που να επιβεβαιώνει τους παραπάνω ισχυρισμούς, καθώς μέλος της συνοδείας Γεωργιάδη μαγνητοσκοπούσε την επίσκεψη του υπουργού με συνοδεία ΜΑΤ και μελών της ασφαλείας του.