ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)

«Η μαρτυρία του γιατρού του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας, Δ. Ζιαζιά, καθώς και το σχετικό βίντεο που τη συνοδεύει, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα antapocrisis.gr, σχετικά με τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, προκαλούν κυριολεκτικά φρίκη, παραπέμποντας σε πολύ σκοτεινές εποχές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως σημειώνει, στο βίντεο, «ο γιατρός εμφανίζεται δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα και περικυκλωμενος από άνδρες της Αστυνομίας, μέσα σε αίθουσα του νοσοκομείου. Και την ίδια στιγμή, ο Αδ. Γεωργιάδης, έχοντας δίπλα του τον βουλευτή της ΝΔ, Δ. Μαρκόπουλο, τον καθυβρίζει και τον απειλεί με απόλυση, όπως ο ίδιος ο γιατρός καταμαρτυρεί».

«Οι εικόνες αυτές δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «η δουλειά του υπουργού Υγείας δεν είναι να δίνει διαταγές για συλλήψεις ούτε να απειλεί γιατρούς», ενώ αναρωτιέται: «Ο κ. Χρυσοχοΐδης πού βρίσκεται, αλήθεια; Τι περιμένει για να κινήσει τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες;».

Η Κουμουνδούρου υποστηρίζει πως «το ίδιο ισχύει, προφανώς, και για την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κ. Δημογλίδου, η οποία υπερέβη καταφανώς τις αρμοδιότητές της, κατά την ενημέρωση για τα συμβάντα στο Νοσοκομείο της Νίκαιας», σημειώνοντας ότι «οι πολιτικές κρίσεις και αποφάνσεις δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπηρεσιακών στελεχών κι αυτό οφείλει να το γνωρίζει. Όπως και ο πολιτικός της προϊστάμενος, ο κ. Χρυσοχοΐδης».

Για να επαναλάβει: «Θα κάνει κάτι ή μήπως έχει πάρει εντολή και γι’ αυτό για κουκούλωμα, όπως και για τον αντιπρόεδρο του κόμματός του, Αδ. Γεωργιάδη;».

Καλπάκης: Να τον μαζέψει επιτέλους ο Μητσοτάκης

«Ο Γεωργιάδης λειτουργεί ως κανονικός ακροδεξιός προβοκάτορας που επενδύει στην ένταση – Να τον μαζέψει επιτέλους ο Μητσοτάκης», τονίζει από την πλευρά του ο γραμματέα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας στη Nαυτεμπορική TV.

Ο κ. Καλπάκης επισημαίνει ότι ο υπουργός Υγείας «πηγαίνει, προκαλεί, τρολάρει τους εργαζόμενους, ανεβάζει βιντεάκια στα οποία δεν συνομιλεί μαζί τους για τα προβλήματα, αλλά τους απαξιώνει και μετά τα αναπαράγει η Ομάδα Αλήθειας. Μιλάει απαξιωτικά για ανθρώπους που έχουν τελειώσει την Ιατρική, έχουν μπει με άριστα, έχουν σπουδάσει πολλά χρόνια, είναι άριστοι κατά τεκμήριο και οι οποίοι βεβαίως δεν βρίσκονται τυχαία εκεί. Βρίσκονται γιατί προφανώς δεν συμφωνούν με την άποψη της κυβέρνησης ότι βαίνουν όλα καλώς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Ο γραμματέας τοτ ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως «αυτή η συμπεριφορά είναι και μια αντεπίθεση του ακροδεξιού τμήματος της πολιτικής σκηνής της χώρας, είτε αυτό λέγεται Γεωργιάδης είτε λέγεται Λατινοπούλου, μετά τη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή και την ανάδειξη για ακόμη μια φορά της προσφοράς των κομμουνιστών και των αριστερών στην Εθνική Αντίσταση και στην απελευθέρωση του λαού μας», υποστηρίζοντας πως «όλοι αυτοί προφανώς ενοχλούνται από αυτό».

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να μαζέψει τον κ. Γεωργιάδη γιατί έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό», υπογραμμίζει ο Στέργιος Καλπάκης, λέγοντας πως «έχουν κάνει μαζί με την Κωνσταντοπούλου τσίρκο τη Βουλή. Βγαίνει στα κανάλια μαλώνει και στοχοποιεί δημοσιογράφους γιατί τόλμησαν να του κάνουν μια ερώτηση. Βγαίνει σήμερα και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα συγκίνησης που υπάρχει για τη θυσία στην Καισαριανή, προσπαθεί να εξισώσει τους κομμουνιστές με τους φασίστες. Υπάρχει κι ένα όριο. Ασχολούμαστε όλη μέρα με τον Γεωργιάδη. Ας τον μαζέψουν επιτέλους».